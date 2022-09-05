Павел Карнаухов: 5:1 станет хорошей мотивацией на следующий матч

— Павел, что сегодня не получилось?

— Качество игры у нас сегодня хромало. Где-то на полсекунды не хватало нам момента. Соперник тоже хорошо играл.

— «Ак Барс» входит в сезон звездным составом и часто поговаривают, что казанцы — один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Чувствуется ли их мощь?

— Хорошая команда, но они и до этого были сильны, были среди претендентов на Кубок. Сейчас только сентябрь, наперед загадывать неправильно, поэтому для нас ничего нового — Казань всегда была мощной.

— Не сказывалась ли усталость после двух игр? Казалось, вам не хватало движения…

— Про усталость речи не может быть. Тут все квалифицированные игроки, которые достаточно опытные и играли не только три игры через день. Оправданием это быть не может.

— Как будете восстанавливаться после такого обидного поражения?

— Для хорошей команды это станет отличной мотивацией на следующую игру — выйти и победить. А мы — хорошая команда.