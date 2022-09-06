СКА vs «Авангард»: шагнут ли соперники на «три»?

На старте СКА одолел «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) и «Барыс» (3:1). На матче с Уфой на трибунах «Ледового» шайбе негде было упасть – 12500 зрителей, а на гостей из Казахстана арена недосчиталась пяти тысяч. Для хоккейного Санкт-Петербурга это аномальное явление, подобного не случалось даже в межсезонье. Неужели болельщики в городе на Неве насытились хоккейно-футбольным пиршеством в уик-энд?

Тем не менее есть твердая уверенность в том, что матч против «Авангарда» пройдет с аншлагом. Несмотря на фальстарт омичей. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

ХК СКА

«Ястребам» не позавидуешь: они не только лишились главного тренера Боба Хартли, три сезона плодотворно работавшего с командой в Балашихе, но и домашней арены. Правда, всего на сентябрь. Как только откроется новый дворец в Омске, «Авангард» вернется домой. Пока же сибирской команде придется провести дюжину матчей на старте в гостях. Тут можно так налетаться, что упадешь от бессилия и не поднимешься.

Новому главному тренеру Дмитрию Рябыкину, бывшему помощнику Хартли, тяжело сохранить наработки канадца, для которого мелочей в хоккее не было. Команду он держал в ежовых рукавицах. Удастся ли продолжить эту линию его ассистенту?

Пока «Авангард» не впечатляет, особенно оборона с вратарями Станиславом Галимовым и Василием Демченко. Переехал в Минск капитан омичей Алексей Емелин и в тяжелый понедельник устроил своей бывшей команде горячий прием: «зубры» победили «ястребов» 6:3. Правда, две последние шайбы были заброшены в пустые ворота.

А стартовали омичи в ставшей родной Балашихе с поражения 2:3 от переехавшего из Подольска в этот подмосковный город «Витязя».

Пока не впечатляет новый капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов, способный ловить шайбу зубами. Без надежного тыла все усилия атаки во главе с чудо-тройкой Рид Буше – Корбэн Найт – Владимир Ткачёв мертвым грузом. Успел отметиться голом и лучший новичок прошлого сезона Арсений Грицюк.

Оборона же СКА крепчает. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут . Главный тренер армейцев Роман Ротенберг дал поиграть обоим вратарям: против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ) пост номер один охранял малоопытный Дмитрий Николаев, а с «Барысом» (3:1) ворота защищал Александр Самонов. Оба высоко задранную планку не уронили. Так что трудно назвать голкипера на игру против «Авангарда».

В обороне выделяется пара гренадеров Александр Никишин – Степан Фальковский. За первого из них армейцы отдали «Спартаку» девять (!) молодых игроков и 50 миллионов рублей компенсации. 20-летнего вице-чемпиона Олимпиады в Пекине наигрывают в первой бригаде большинства в тандеме с канадским защитником-новичком Алексом Грантом. В двух матчах Никишин разжился тремя результативными передачами.

ХК СКА

В атаке же зажигают обладатель Кубка Стэнли Александр Волков, новый капитан команды Дмитрий Яшкин и новобранец из Нижнего Новгорода Дамир Жафяров.

Соперники дважды встречались в межсезонье и оба раза побеждал «Авангард», в том числе в Санкт-Петербурге на мемориале Николая Пучкова. Там летним хоккеем отнюдь не пахло, игроки не щадили друг друга.

В среду в «Ледовом» будет еще жарче. Ведь омичам отступать некуда. Если голкипер Галимов сыграет так, как в трех победных матчах со СКА в плей-офф-2015, омичи могут рассчитывать на успех. Напомним, ту огненную серию с ЦСКА вытащила команда Вячеслава Быкова, одержав четыре победы подряд. В четвертой игре Галимов поплыл и уступил ворота нестабильному канадцу Кевину Лаланду.

Точит клюшку на СКА омич Ткачёв, которому вряд ли приятно вспоминать питерский отрезок своей карьеры. В отличие от защитника-ветерана «Авангарда» Антона Белова, дважды завоевавшим в армейской форме Кубок Гагарина (2015, 2017).

Не последнюю роль будут играть и судьи.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

7 сентября, среда

19:30 СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард» (Омск) KHL PRIME (19:15)