ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?

Августовский слет молодежи в Эдмонтоне потряс всех, кто мало-мальски интересуется юниорским хоккеем. В помешанной на ледовой игре стране даже финал Канада – Финляндия не собрал полных трибун. На матчи без участия хозяев вовсе приходили в лучшем случае 500 бедолаг. К тому же из-за сексуальных скандалов в предыдущих созывах молодежки «Кленовых» от поддержки МЧМ-2022 и канадской федерации разом отказались все крупные спонсоры. Потому лед и борта избавились, наконец, от назойливой рекламы.

Разумеется, без российской сборной и тысяч наших болельщиков-туристов потерпел финансовое фиаско и взрослый ЧМ-2022 в Финляндии. А ведь следующее первенство снова примут Суоми вместе с Латвией – без России это опять гарантированные потери миллионов евро.

Потому не стоит удивляться, что после начала специальной операции впервые в Финляндии раздался мощный голос в защиту южных соседей и КХЛ. Уроженец Хельсинки, четырехкратный призер ЧМ, экс-защитник «Лос-Анджелеса», «Нэшвилла», минского «Динамо», участник матча всех звезд КХЛ-2012 Йере Каралахти в интервью местной прессе заявил:

- «Йокерит» поднимал уровень финского хоккея. В КХЛ многие наши игроки получили возможность испытать невероятные моменты и проверить себя в жесткой конкурентной борьбе. Благодаря этому наша страна стала доминировать в Европе. Без игроков КХЛ уровня чемпионата Финляндии вряд ли хватило бы. Если бы «Йокерит» не вступил в КХЛ, сомневаюсь, что мы выиграли бы Олимпиаду в Пекине и домашний чемпионат мира в Тампере.

Не успела финская легенда произнести эту совсем еще недавно немыслимую крамолу, как вдруг проснулся президент ИИХФ Люк Тардиф. В конце сентября в турецком Белеке состоится очередной полугодовой конгресс Международной федерации хоккея. Так вот, вчера Тардиф взорвал бомбу, пообещав РИА Новости:

- Координационный комитет ИИХФ представит совету федерации несколько возможных сценариев реинтеграции сборной России, если это будет актуально в будущем сезоне или позже. Конгресс ИИХФ одобрит или не одобрит их предложение.

Ну это уже отнюдь не безапелляционное: «Нет – и точка!». На смягчение позиции ИИХФ, очевидно, повлияли не только ее «финансы, поющие романсы», но и твердое намерение НХЛ в феврале 2024 года провести Кубок мира с обязательным участием россиян. Как объяснил вице-президент лиги Билл Дейли, вопрос только в том, в каком качестве выступят в турнире всех сильнейших хоккеистов мира наши игроки: как сборная России или российские игроки, как это было на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В Корее мы добыли золото с надписью на груди «Олимпийские атлеты из России».

При этом Дейли неоднократно подчеркивал, что две предварительные группы КМ-2024 – североамериканскую и старосветскую составят по четыре национальные команды. Безальтернативно! Никаких смешных шабашек типа сборной молодых звезд США/Канады либо светил стран второго эшелона Европы, как это произошло на Кубке мира-2016, не будет априори.

Тем удивительнее появившееся сегодня в СМИ высказывание Вячеслава Фетисова, дескать, россияне могут сыграть на Кубке мира-2024 в составе некой сборной Европы:

- Вообще для меня это будет лакмус такой, насколько они разум включают, прежде чем принимать решение. Там, говорят, варианты типа сборной Европы сделать.

Надеюсь, корреспонденты просто неправильно поняли великого капитана сборной СССР и ЦСКА. Какая, к лешему, сборная Европы? Пусть НХЛ придет к нам и в ножки покланяется, чтоб наши глыбы спасли ее коммерческий междусобойчик от катастрофы, которая постигла МЧМ-2022 и ЧМ-2022. Без Овечкина и Кучерова, Василевского и Шестеркина, Панарина и Капризова, Кузнецова и Свечникова, Тарасенко и Сергачева, Малкина и Сорокина Кубок мира-2024 даром никому не нужен!

Я, например, никогда не поверю, чтоб Вячеслав Александрович когда-нибудь даже мысль допустил променять красную фуфайку с четырьмя гордыми литерами на груди на какую-то старосветскую тряпку непонятных цветов. Разве нынешнее поколение думает не так же?