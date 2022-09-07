СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?

Облом с молодежным ЧМ в Канаде, принесшим в отсутствие России миллионные убытки, заставил-таки ИИХФ включить мозги. На сентябрьском конгрессе федерации рассмотрят вопрос возвращения нашей страны в хоккейную семью.
ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?
07 сентября 2022 12:12
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Августовский слет молодежи в Эдмонтоне потряс всех, кто мало-мальски интересуется юниорским хоккеем. В помешанной на ледовой игре стране даже финал Канада – Финляндия не собрал полных трибун. На матчи без участия хозяев вовсе приходили в лучшем случае 500 бедолаг. К тому же из-за сексуальных скандалов в предыдущих созывах молодежки «Кленовых» от поддержки МЧМ-2022 и канадской федерации разом отказались все крупные спонсоры. Потому лед и борта избавились, наконец, от назойливой рекламы.

Разумеется, без российской сборной и тысяч наших болельщиков-туристов потерпел финансовое фиаско и взрослый ЧМ-2022 в Финляндии. А ведь следующее первенство снова примут Суоми вместе с Латвией – без России это опять гарантированные потери миллионов евро.

Потому не стоит удивляться, что после начала специальной операции впервые в Финляндии раздался мощный голос в защиту южных соседей и КХЛ. Уроженец Хельсинки, четырехкратный призер ЧМ, экс-защитник «Лос-Анджелеса», «Нэшвилла», минского «Динамо», участник матча всех звезд КХЛ-2012 Йере Каралахти в интервью местной прессе заявил:

- «Йокерит» поднимал уровень финского хоккея. В КХЛ многие наши игроки получили возможность испытать невероятные моменты и проверить себя в жесткой конкурентной борьбе. Благодаря этому наша страна стала доминировать в Европе. Без игроков КХЛ уровня чемпионата Финляндии вряд ли хватило бы. Если бы «Йокерит» не вступил в КХЛ, сомневаюсь, что мы выиграли бы Олимпиаду в Пекине и домашний чемпионат мира в Тампере.

Не успела финская легенда произнести эту совсем еще недавно немыслимую крамолу, как вдруг проснулся президент ИИХФ Люк Тардиф. В конце сентября в турецком Белеке состоится очередной полугодовой конгресс Международной федерации хоккея. Так вот, вчера Тардиф взорвал бомбу, пообещав РИА Новости:

- Координационный комитет ИИХФ представит совету федерации несколько возможных сценариев реинтеграции сборной России, если это будет актуально в будущем сезоне или позже. Конгресс ИИХФ одобрит или не одобрит их предложение.

Ну это уже отнюдь не безапелляционное: «Нет – и точка!». На смягчение позиции ИИХФ, очевидно, повлияли не только ее «финансы, поющие романсы», но и твердое намерение НХЛ в феврале 2024 года провести Кубок мира с обязательным участием россиян. Как объяснил вице-президент лиги Билл Дейли, вопрос только в том, в каком качестве выступят в турнире всех сильнейших хоккеистов мира наши игроки: как сборная России или российские игроки, как это было на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В Корее мы добыли золото с надписью на груди «Олимпийские атлеты из России».

При этом Дейли неоднократно подчеркивал, что две предварительные группы КМ-2024 – североамериканскую и старосветскую составят по четыре национальные команды. Безальтернативно! Никаких смешных шабашек типа сборной молодых звезд США/Канады либо светил стран второго эшелона Европы, как это произошло на Кубке мира-2016, не будет априори.

Тем удивительнее появившееся сегодня в СМИ высказывание Вячеслава Фетисова, дескать, россияне могут сыграть на Кубке мира-2024 в составе некой сборной Европы:

- Вообще для меня это будет лакмус такой, насколько они разум включают, прежде чем принимать решение. Там, говорят, варианты типа сборной Европы сделать.

Надеюсь, корреспонденты просто неправильно поняли великого капитана сборной СССР и ЦСКА. Какая, к лешему, сборная Европы? Пусть НХЛ придет к нам и в ножки покланяется, чтоб наши глыбы спасли ее коммерческий междусобойчик от катастрофы, которая постигла МЧМ-2022 и ЧМ-2022. Без Овечкина и Кучерова, Василевского и Шестеркина, Панарина и Капризова, Кузнецова и Свечникова, Тарасенко и Сергачева, Малкина и Сорокина Кубок мира-2024 даром никому не нужен!

Я, например, никогда не поверю, чтоб Вячеслав Александрович когда-нибудь даже мысль допустил променять красную фуфайку с четырьмя гордыми литерами на груди на какую-то старосветскую тряпку непонятных цветов. Разве нынешнее поколение думает не так же?

Это интересно:
ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?
ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?
Облом с молодежным ЧМ в Канаде, принесшим в отсутствие России миллионные убытки, заставил-таки ИИХФ включить мозги. На сентябрьском конгрессе федерации рассмотрят вопрос возвращения нашей страны в хоккейную семью.
07.09.2022 12:12
Хоккей
автор: Виталий Славин
СКА vs «Авангард»: шагнут ли соперники на «три»?
СКА vs «Авангард»: шагнут ли соперники на «три»?
Армейцы и «ястребы» полярно стартовали в регулярном чемпионате. Питерцы – с двух побед, омичи – с двух поражений. Успех СКА в Санкт-Петербурге поменяет цифру «3» в турнирной таблице у обеих команд. Матч претендентов на Кубок Гагарина таит множество интриг.
06.09.2022 23:08
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ в панике! Сама лига признала триумф российской и крах канадской вратарской школы
НХЛ в панике! Сама лига признала триумф российской и крах канадской вратарской школы
06.09.2022 22:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Павел Карнаухов: 5:1 станет хорошей мотивацией на следующий матч
Павел Карнаухов: 5:1 станет хорошей мотивацией на следующий матч
Нападающий ЦСКА поделился впечатлением после игры против казанского «Ак Барса», в которой москвичи потерпели поражение.
05.09.2022 22:14
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Олег Знарок: Шипачев кормит нападающих. Он в своей тарелке
Олег Знарок: Шипачев кормит нападающих. Он в своей тарелке
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над ЦСКА со счетом 5:1.
05.09.2022 22:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Команда Знарка отвела душу после поражения от «Динамо». «Ак Барс» разгромил ЦСКА
Команда Знарка отвела душу после поражения от «Динамо». «Ак Барс» разгромил ЦСКА
Второй матч в Москве «Ак Барс» провел куда решительнее и агрессивнее, чем с «Динамо» (0:2). Гостей не смутила пропущенная шайба в меньшинстве. Они ответили пятью. Забил и новичок Казани Александр Радулов, сорвав овации заполненного зала.
05.09.2022 21:33
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Свечникова взяли в «Сан-Хосе» на место Хмелевского, который дерется и забивает в Санкт-Петербурге
Свечникова взяли в «Сан-Хосе» на место Хмелевского, который дерется и забивает в Санкт-Петербурге
В НХЛ последний наш человек из списка свободных агентов нашел работу, а в КХЛ на ударную вахту сразу вышли многочисленные возвращенцы. «Витязь» при этом популярнее «Аризоны» - фантасмагория!
04.09.2022 10:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Динамовцы показали Овечкину, как будут играть с фаворитами, сенсационно переиграв «Ак Барс» Знарка
Динамовцы показали Овечкину, как будут играть с фаворитами, сенсационно переиграв «Ак Барс» Знарка
Бело-голубые подарили море позитивных эмоций своим болельщикам, заслуженно переиграв главного фаворита чемпионата «Ак Барс» (2:0). Испортив дебют в казанском клубе Александру Радулову, Вадиму Шипачёву и Вячеславу Войнову. Голкипер Илья Коновалов засушил первый «сухарь», напомнив, как он играл в Ярославле в сезоне-2018/19, когда стал лучшим новичком лиги.
03.09.2022 15:38
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
Камбэк, пять голов за период. Чемпион ЦСКА вырвал Кубок Открытия у «Металлурга»
Перед матчем на «ЦСКА Арене» вспомнили Суперсерию-72. Главное событие с истории хоккея стартовало 2сентября в Монреале победой 7:3 сборной СССР над канадскими профессионалами. Проведем параллели между матчем за Кубок Открытия и эпохальными играми с «Кленовыми».
01.09.2022 21:40
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
58 персон, за которыми стоит особо следить в новом сезоне КХЛ
58 персон, за которыми стоит особо следить в новом сезоне КХЛ
Сегодня стартует 77-й чемпионат страны. Игру делают звезды – на льду и в штабе. Кто должен или может зажечь в этом сезоне? Вариант Sovsport.ru в алфавитном порядке.
01.09.2022 12:10
Хоккей
автор: Виталий Славин
Учись, Даня! Как Хачанов отомстил Кирьосу за Медведева и вышел в полуфинал US Open
Российская сенсация на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке: Карен Хачанов в упорнейшем, пятисетовом матче обыграл австралийца Ника Кирьоса - того самого, что в предыдущем раунде лишил Даниила Медведева титулов чемпиона US Open и первой ракетки мира.
У Мбаппе с Холандом 2:2, у Бензема травма, а Тедеско с Донецком наиграл на увольнение. Лига чемпионов началась с сюрпризов
Групповой этап Лиги чемпионов стартовал с сенсации: «Челси» проиграл в гостях загребскому «Динамо» (0:1). Но центральный матч был сыгран в Париже.
«Хорошее настроение» Туктамышевой и возрождение Алиева. Как звезды фигурного катания открыли сезон в Петербурге
На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новые программы представили Елизавета Туктамышева и другие лучшие фигуристы города.
«Локо» капут? Почему в Черкизове назрела очередная «чистка»
После 8-го тура РПЛ «Локомотив» уволил Марвина Комппера, однако это явно не последняя перестановка в тренерском штабе клуба.
Левандовски идет в «Барселоне» по графику Роналду! Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
11-метровая аномалия! В нашем футболе в двух матчах из трех можно смело ставить на пенальти
По итогам 8 туров РПЛ можно констатировать взрывной рост числа назначаемых арбитрами пенальти: цифры поражают воображение.
«Проверка игры рукой? Получили команду сверху». Главный тренер «Динамо» Кудашов — о разгроме «Нефтехимика»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против Нефтехимика» (6:1).
В РПЛ возможно всё! Как в ворота «Торпедо» поставили спорный 11-метровый на 93-й минуте и дали дважды его перебить
Скучнейший матч 8-го тура РПЛ между аутсайдером чемпионата и «Ростовом» Валерия Карпина катился к нулевой ничьей, когда на поле началось форменное безумие.
«Какие вопросы к судье Бобровскому? Он все сделал правильно». Хусаинов — о трех пенальти в ворота «Торпедо» на последней минуте
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал для «Плеймейкера» резонансную концовку матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» - «Ростов» (0:1). Арбитр Ян Бобровский дважды принял решение перебить пенальти, назначенный в ворота хозяев на третьей компенсированной минуте.
Знарок поиграл мускулами! Как «Ак Барс» закатал в лед действующего обладателя Кубка Гагарина
Звездный «Ак Барс» Олега Знарка одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, переиграв в гостях ЦСКА (5:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика