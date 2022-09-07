ЦСКА отрицает возвращение Федотова из армии в клуб. СКА о судьбе Воробьева подозрительно молчит

Теперь я понимаю, почему доставлять Федотова в военкомат выдвинулась целая группа служивых. Оказывается, тут надежность необходима, а то ведь откосить от армии могут. Как экс-игроки «Салавата» Ибрагимов и Воробьев.

Акция привлечения в ряды вооруженных сил РФ в начале июля героя пекинской Олимпиады-2022 увенчалась успехом. Судя во времени нахождения Ивана Федотова в учебке ВМФ, несостоявшийся вратарь «Филадельфии» уже должен был принять присягу.

А вот Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев по-прежнему успешно разгуливают на гражданке, хотя последний признал в суде, что дал взятку в 200 тысяч рублей, дабы избежать призыва в армию.

В понедельник 22-летний Сулейманов, который ныне защищает цвета казанского «Феникса» в ВХЛ-Б, за такую же взятку получил пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Гособвинитель просил еще назначить штраф в три миллиона рублей. Однако судья отказал, приняв во внимание полное признание вины хоккеистом.

Вчера в Уфе рассмотрели дело 25-летнего Воробьева. Вердикт за аналогичное преступление – покупку военного билета оказался принципиально иным: штраф в два миллиона рублей – и все! Хотя по закону Михаил мог и на 12 лет в тюрьму загреметь со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

Фишка тут в том, что Федотов, Воробьев и Сулейманов, в свое время играя за «Салават Юлаев», были клиентами, скажем так, одного господина – бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, которого правоохранители задержали летом. Он всем троим – и не только им! - вроде как и помог, разумеется, небесплатно уладить взаимоотношения с армией.

Что имеем в итоге? Вице-чемпион Олимпиады-2022, лучший вратарь КХЛ-2022 уже два месяца отдает долг родине на Новой Земле. Причем сегодня президент ЦСКА Игорь Есмантович жестко опроверг вброс в СМИ о скором возвращении Федотова в стан столичных армейцев.

- Руководитель клуба не встречался с Иваном Федотовым, так как он служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно никакого обсуждения не было, никакого контракта не существует. Хотелось бы обратиться к журналистам, которые бессовестно и безграмотно пытаются пиариться на этом, и попросить прекратить подобные спекуляции, — сказано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Сулейманов благодаря пятилетнему сроку по сути добился своего. Условно осужденные не подлежат призыву, а к окончанию наказания он достигнет вожделенных 27 лет, после которых военкомат уже не беспокоит.

Куда сложнее положение Воробьева, который сегодня вечером в Санкт-Петербурге, вполне возможно, выйдет на лед против «Авангарда». Пока форвард ударной тройки СКА не пропустил ни одной игры в чемпионате и проводит на площадке среди нападающих армейцев больше всего времени.

Но 1 октября начинается очередная осенняя призывная кампания. Если в России нет двойных стандартов, Воробьев обязан проследовать путем Федотова и исполнить почетную обязанность каждого гражданина РФ. Тем более что на суде Михаил сам изъявил желание в любой момент отправиться в армию.

Хотелось бы надеяться, что соответствующему военкомату, дабы вручить под роспись повестку, не придется разыскивать лидера СКА по всей стране. Тем более формировать для этого «группу задержания».

Закон един для всех! Или руководство петербуржского олигарха КХЛ рассуждает иначе?