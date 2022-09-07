Зачем Питеру Федотов? В СКА зажигает вратарь Николаев

Руководство ЦСКА решительно опровергло слух о подписании контракта с Федотовым. Правда, в комментарии президента чемпионского клуба Игоря Есмантовича есть ключевые слова – «пока», «на сегодняшний день». Пока «Филадельфия» не заморозила соглашение с лучшим вратарем КХЛ в прошлом сезоне.

Что касается гипотетическому обмену Федотова в СКА, то здесь есть резон. ЦСКА голкипер не нужен, у чемпиона бригада вратарей укомплектована: есть Рейдеборн и Шарыченков. При этом нет места под потолком зарплат. Федотов же потянет не меньше, чем на полтинник.

У СКА деньги на игроков еще есть. А вратарей с победным кубковым опытом нет. Пока Самонов и Николаев играют по очереди. И повода усомниться в своей надежности не дают.

Второй из них стал героем №2 принципиального домашнего матча против «Авангарда». Почему №2? Да потому что первую звезду получил новичок СКА Марат Хайруллнн, разразившийся хет-триком. Да и вообще татарская тройка ЖХХ Хафяров – Хустунтдинов – Харйллин высекала искры.

Большую часть прошлого сезона Николаев провел в Высшей лиге. Врезался в память его дебют в КХЛ: в первом периоде в дерби с ЦСКА он заменил пропустившего три быстрых шайбы шведа Юханссона и сохранил ворота вне прикосновенности, пусть его команда и проиграла 1:3.

И сегодня он тащил-выручал, реагируя на броски и рикошеты. Его оппонент Станислав Галимов отразил на 10 бросков меньше, чем Николаев, а пропустил в три раза больше. Четвертую шайбы завез в пустые ворота неутомимый Хайруллин, хотя судьи могли остановить игру, автоматически засчитать гол после фола на Бардакове и записать его на счет пострадавшего. Но не стали лишать хет-трика новичка СКА.

Приход Федотова может нарушить гармонию в питерской бригаде вратарей, тем более что Иван почти всю предсезонку проходил в… армии. Но СКА сделал ставку на этот марафонский сезон, вознамерившись в третий раз завоевать Кубок Гагарина. На алтарь вожделенной победы положено всё.

…Жаль, что сорвался «сухарь» Николаева: его подвела «гитара», от которой шайба после не самого опасного броска защитника омичкй Береглазова срикошетила в сетку.

«Авангард» потерпел третье поражение подряд, а это черная метка для главного тренера столь амбициозного клуба – Дмитрия Рябыкина. СКА, московское «Динамо», «Витязь» и «Спартак» идут без потерь – у всех по три победы.

ТАБЛО

СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард» (Омск) – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Голы: Хайруллин-3, Воробьёв – Береглазов.