Нищая «Северсталь» Разина показательно разоблачает чудовищное, ничем необоснованное транжирство КХЛ

Лично я об этом писал десятки раз: все игроки КХЛ бесконечно переоценены! Если наш так называемый профессиональный спорт никак не может обойтись без того, чтоб цинично дербанить закрома родины, то пусть этот грабеж средь бела дня будет хотя бы минимальным. К примеру, на уровне гонораров хоккеистов в Европе, где иметь 300 тысяч евро за сезон (по нынешнему курсу – 18 млн рублей) – редкая удача. Экс-форвард московского «Динамо» и СКА Лео Комаров не даст соврать: на днях олимпийский чемпион-2022 заключил контракт со шведским «Лулео» на 230 тысяч евро годовых. С этим скромным – по меркам КХЛ! – окладом русский финн вошел в топ-20 богатеев чемпионата Швеции!

Это не шутки: знаю точно. До спецоперации любой скандинав, получив предложение из параноидально щедрой России-матушки, к жалованью на родине тут же добавлял миллион у.е. – иначе, мол, никуда не поеду! И ведь клубные умники за наш с вами счет с радостью соглашались!

Потому ненасытные пожиратели госденег – читай, ничейных, как когда-то мудро зафиксировал экс-президент футбольного «Спартака» Андрей Червиченко – учинили нехилую бучу, когда президент КХЛ Алексей Морозов все-таки продавил жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей. Конечно, и это катастрофически много. Тем более когда курс рубля относительно евро и доллара резко укрепился. Минимум в два раза платежку на команду легко можно сократить. Что бойцы Разина регулярно и доказывают.

После незаслуженного поражения от «Автомобилиста» в минувшее воскресенье, когда судьи при ничейном счете за пару минут до конца выгнали игрока «Северстали» за неочевидный фол, главный тренер череповчан в сердцах написал в телеграм-канале:

– Посмотрите, сколько стоит хороший центральный нападающий:

1. Да Коста — 75 млн;

2. Волк — 45 млн;

3. Кормье — 45 млн.

Я свою почку продавать не хочу!

Разин имел в виду зарплаты ведущих форвардов Екатеринбурга. Мгновенно в СМИ всплыла платежная ведомость «Северстали». Прекрасно! Так нашим бессовестным барыгам давно по рукам не били.

Давайте сравним, как живут в КХЛ принцы и нищие. Сразу отметим, что череповчане сейчас даже до пола зарплат недотягивают. Причем аж 42 миллиона. На эту сумму они могли подписать четырех условных Комаровых!!!

«АВТОМОБИЛИСТ»

Вратари:

Игорь Бобков – 35 млн рублей

Юхан Маттсон – 30

Владимир Галкин – 5

Защитники:

Джесси Блекер – 50

Ник Эберт – 50

Алексей Василевский – 45

Никита Трямкин – 42

Денис Баранцев – 40

Ефим Гуркин – 35

Сергей Зборовский – 13

Нападающие:

Стефан Да Коста – 75

Брукс Мейсек – 55

Кертис Волк – 45

Анатолий Голышев – 45

Патрис Кормье – 45

Алексей Макеев – 45

Данил Романцев – 40

Сергей Широков – 40

Олег Ли – 32

Георгий Белоусов – 25

Павел Куликов – 25

Дмитрий Жукенов – 5

Андрей Обидин – 5

Максим Денежкин – 3

«СЕВЕРСТАЛЬ»

Вратари:

Владислав Подъяпольский - 32 млн рублей

Дмитрий Шугаев - 7

Защитники:

Робин Пресс – 28

Николай Тимашов – 14

Макар Хабаров - 12

Никита Хлыстов – 10

Николай Демидов – 7

Никита Макеев – 5

Михаил Тихонов – 5

Андрей Чуркин – 4

Семен Луговяк - 3

Нападающие:

Даниил Вовченко – 30

Александр Петунин – 22

Игорь Гераськин – 16

Адам Лишка – 15

Егор Морозов – 15

Кирилл Пилипенко – 15

Давид Думбадзе – 10

Иван Емец – 6

Александр Жабреев – 5

Георгий Бусаров – 4

Максим Колмыков – 4

Дмитрий Моисеев - 4

Ха-ха-ха – смех сквозь слезы. Ну и как вам? В «Автомобилисте» 16 (!) рабов шайбы зарабатывают больше Вовченко, самого высокооплачиваемого полевого игрока «Северстали». Это как понимать? Это и есть равенство возможностей, ради чего собственно и создавалась КХЛ? А главное – какого черта платить эти бешеные бабки совершенным неумехам, которые даже с «нищебродами» Разина без помощи рефери справиться не в состоянии?!

Когда же арбитры не хулиганят, капитулирует и такой отечественный монстр, как «Магнитка». Этот позавчерашний шоу-камбэк вологодских мужиков с 0:3 с тремя голами после замены вратаря на полевого игрока войдет в историю мирового хоккея!

Для сведения: у 12 игроков «Металлурга» контракты жирнее, чем у того же Вовченко. За что такая честь? С какого перепуга?

Да что там Вовченко! Вернемся к нашему доброму знакомому из Суоми. Что такое 230 тысяч евро Комарова в «Лулео»? Ничтожные для КХЛ 14 миллионов рублей! Даже в горемычной «Северстали» у восьмерых «нищих» зарплата выше, чем у чемпиона и бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона и двукратного серебряного призера мировых первенств!

Какие еще аргументы нужны нашим распорядителям госпотоков, чтоб они, наконец, прикрутили краник?! Опустите потолок зарплат в КХЛ хотя бы до 500 млн рублей – ничего не изменится, никто не сбежит. Все равно больше в Старом Свете никто не заплатит.

Ну а пока Андрею Разину приходится так мотивировать своих бедолаг:

- У ребят есть пример перед глазами – человек, который сидел в нашей раздевалке, перешел в вашу раздевалку и получает в 10 раз больше, чем у нас. Я сказал: выходите. Доказывайте. Может, на следующий год у вас такая зарплата будет. Вышли и откусили свое.Это было сказано после той самой удивительной победы в овертайме над «Металлургом» - 4:3. Кто этот свой среди чужих? Судя по всему, переехавший летом из Череповца в Магнитогорск Илья Хохлов. В «Магнитке» из него сделали самого высокооплачиваемого защитника команды – 40 миллионов целковых! Действительно, есть куда стремиться.

А Лео Комарову остается тихо завидовать в захолустном «Лулео»…