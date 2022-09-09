Елизавета и хоккей: что потрясло наших 50 лет назад в Виннипеге и почему у «Сан-Хосе» исчез капитан

В 1972 году в Виннипеге команды в НХЛ еще не было. Тем не менее столице Манитобы доверили принять третий матч Суперсерии Канада – СССР. На маленькой арене, рассчитанной на 9800 зрителей. Как все помнят, 6 сентября там была зафиксирована единственная ничья в эпохальном противостоянии – 4:4.

По советскому ТВ в записи не показали минуту молчания перед стартовым вбрасыванием в память о жертвах Олимпиады в Мюнхене. Ибо государства Израиль тогда для Советского Союза не существовало. Но вот один потрет при всем желании из трансляции невозможно было вырезать чисто технически. Равно как плакат с надписями на английском и русском языках.

Справа от телекамер на боковой трибуне местные фанаты закрепили баннер с предсказуемым пафосом:

CANADA’s No.1

Канада – лучше

Зато на противоположной стороне…

– Выйдя на лед, мы были потрясены огромным цветным портретом Королевы Елизаветы за воротами канадцев, – вспоминали советские хоккеисты.

Действительно, лично я такого в ледовых дворцах Северной Америки больше нигде не видел. Слева от изображения правящего монарха вывесили такой же гигантский флаг Великобритании, справа – Канады, формальной главой которой Елизавета тогда и являлась.

Сама она трижды лично присутствовала на матчах НХЛ.

Источник фото: NHL (НХЛ)

В 1951 году, когда еще была принцессой – на престол предстояло взойти через четыре месяца, заглянула 13 октября на игру «Мейпл Лифс» с «Чикаго» в Торонто, а 29 октября – в монреальский «Форум», где «Канадиенс» встречались с «Рейнджерс». Визит Елизаветы и принца Филиппа был для королевской семьи первым с 1939 года, когда Страну кленового листа посетили Георг VI и королева-мать.

Тогда все прошло чинно и благородно. Как подытожил бы Георгий Вицин: «По старому». А вот 6 октября 2002 года в Ванкувере бабахнул нехилый скандал, который по понятным причинам местная пресса раздувать не стала. Наоборот, сделала вид, что ничего не произошло.

Снова в Канаде Елизавета II вместе с мужем оказалась в рамках тура в ознаменование 50-летия правления. Чета остановилась в десяти городах, включая Виннипег, Торонто, Гамильтон, Оттаву. Однако хоккей удостоила вниманием только в столице будущей Олимпиады-2010.

В выставочном предсезонном матче «Кэнакс» принимали «Сан-Хосе». В сопровождении местного хоккейного короля, известного в миру, как Гретцки, а также олимпийских чемпионов-2002 среди мужчин – Эда Джовановски и женщин – Кесси Кемпбелл 76-летняя королева по красной ковровой дорожке прошествовала в центр поля, чтоб произвести символическое вбрасывание.

Диктор пригласил на точку капитанов. Однако, если от хозяев прикатил тот, кому и положено – швед Маркус Нэслунд носил литеру С на груди с 2000 по 2008 год, то американский клуб командировал беззубого, вечно с сальными взъерошенными волосами Майка Риччи. Впрочем, по такому случаю он надел вставную челюсть, а непрезентабельную шевелюру тщательно причесал и заправил сзади в свитер.

Источник фото: NHL (НХЛ)

У всех, кто смотрел трансляцию, сразу возник недоуменный вопрос: «Черт возьми! А где же штатный капитан «акул» Оуэн Нолан?». Кто-то сказал, что это тренерское решение – ведущему форварду перед стартом регулярного чемпионата дали передохнуть. Другие утверждали, что у олимпийского чемпиона-2002 травма спины. Которая никак не помешала ему сыграть накануне.

Все оказалось гораздо прозаичнее.

Нолан родился в Белфасте, столице Северной Ирландии. Помните, как на Би-Би-Си запретили песню Пола Маккартни «Отдайте Ирландию ирландцам»? Экс-битл написал ее в ответ на события кровавого воскресенья 30 января 1972-го – это год рождения Нолана! – когда британские войска в Северной Ирландии застрелили 13 безоружных гражданских активистов на марше протеста.

Нолан не мог допустить, чтоб его вместе с Елизаветой запечатлели на фото и распространили в газетах по всему миру. Этим он по сути предал бы родину и свою большую семью.

Тайный агент, отвечавший за безопасность королевского визита, на условиях анонимности так позже и заявил в местной прессе:

– Неявка Нолана никак не связана с «больной спиной». Он сам категорически отказался ехать в Ванкувер! Чтобы не иметь ничего общего с монархом страны, которая 800 лет держит его отечество в цепях.