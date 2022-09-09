Помнят ли Федоров и Кравчук «Химик»? ЦСКА был бит в Череповце «Северсталью»

Матч в Череповце вернул меня в славное хоккейное прошлое. 8 сентября 1988 года – на старте последнего для ЦСКА чемпионского сезона в СССР – армейцы проиграли в Воскресенске «Химику» 5:7. Со знаменитым звеном КЛМ, Каменским, с Федоровым, еще зеленым Буре, уже олимпиоником Кравчуком, Белошейкиным в воротах… Ведя 2:0, 3:1, 4:3, 5:4.

А 11 сентября, уже в Лужниках, «Химик» одержал еще одну победу над чемпионом, на сей раз 3:1, уступая 0:1 к первому перерыву. Как же тогда по горячим следам самый успешный тренер в мире Виктор Тихонов напихал Сергею Федорову,

Который ошибался крайне редко, даже в 19 лет.

Тот «Химик» стал вторым, трижды победив ЦСКА и сведя один матч вничью. Да и вообще чемпионы в сезоне-1988/89 не одержали ни одной победы над призерами (бронза досталась «Крыльям Советов»). Преуспев в очных встречах с главным соперником – московским «Динамо», которое упало на четвертое место.

Конечно, тот серебряный «Химик» Владимира Васильева трудно сравнивать с «Северсталью» Андрея Разина, в которой самый высокооплачиваемый игрок, форвард Вовченко, получает меньше, чем второй вратарь ЦСКА Шарыченков.

В матче с «Ак Барсом» его ошибка в раздевалку помогла гостям воспрянуть духом. Итог – 1:5. Сегодня он опять запустил бабочку от синей линии от Хлыстова, пропустив в ближний угол. К Юртайкину, находившемуся на линии броска, претензий меньше. К тому моменту армейцы сравняли счет и готовы были развить успех. Их затяжной штурм под занавес второй 20-минутки оказался бесплодным. А в третьей – Шарыченков парировал шайбу после открытого броска прямо перед собой, ее добили (Колмыков) – 3:1.

Впрочем, нельзя делать одного Шарыченкова крайним в поражении 1:4. Такое чувство, что армейцы решили, что у них есть запас прочности. Заблуждение! Теперь ясно, что гордиться камбэком в матче за Кубок Открытия с «Магниткой» следует сдержанно. Финалист плей-офф явно не в тех кондициях.

Не в тех кондициях чемпионской полкоманды – особенно ее новый капитан Нестеров. После ухода Дальбека некому подчищать огрехи олимпионика сзади. Ничуть не лучше его заместитель Слепышев, транжирящий моменты.

«Северсталь» переиграла чемпиона с позиции силы. Как на днях «Магнитку» в гостях, совершив невероятный, как тогда казалось, камбэк.

При этом клуб из Череповца не достает до пола зарплат, а это нарушение регламента.

Теперь команда Федорова держит путь в Ярославль, где легче вряд ли будет. «Локомотив» Игоря Никитина уступил в Балашихе «Витязю» 3:4ОТ.

Похоже, ЦСКА накрыло чемпионское похмелье, которое наблюдалось в сезоне-2019/20. Но три года назад состав красно-синих выглядел куда солиднее, чем теперь. Капризов, Сорокин, Григоренко, Слепышев и не только слукавить не дадут.