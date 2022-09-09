СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Помнят ли Федоров и Кравчук «Химик»? ЦСКА был бит в Череповце «Северсталью»

Если бы чемпион забивал с такой же регулярностью, как хватал штрафы в Череповце, наверняка отпраздновал бы крупную победу. Но с шестью немотивированными фолами сложно рассчитывать на успех. Особенно против летучей и колючей «Северстали» - грозы авторитетов.
Помнят ли Федоров и Кравчук «Химик»? ЦСКА был бит в Череповце «Северсталью»
09 сентября 2022 22:20
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Матч в Череповце вернул меня в славное хоккейное прошлое. 8 сентября 1988 года – на старте последнего для ЦСКА чемпионского сезона в СССР – армейцы проиграли в Воскресенске «Химику» 5:7. Со знаменитым звеном КЛМ, Каменским, с Федоровым, еще зеленым Буре, уже олимпиоником Кравчуком, Белошейкиным в воротах… Ведя 2:0, 3:1, 4:3, 5:4.

А 11 сентября, уже в Лужниках, «Химик» одержал еще одну победу над чемпионом, на сей раз 3:1, уступая 0:1 к первому перерыву. Как же тогда по горячим следам самый успешный тренер в мире Виктор Тихонов напихал Сергею Федорову,

Который ошибался крайне редко, даже в 19 лет.

Тот «Химик» стал вторым, трижды победив ЦСКА и сведя один матч вничью. Да и вообще чемпионы в сезоне-1988/89 не одержали ни одной победы над призерами (бронза досталась «Крыльям Советов»). Преуспев в очных встречах с главным соперником – московским «Динамо», которое упало на четвертое место.

Конечно, тот серебряный «Химик» Владимира Васильева трудно сравнивать с «Северсталью» Андрея Разина, в которой самый высокооплачиваемый игрок, форвард Вовченко, получает меньше, чем второй вратарь ЦСКА Шарыченков.

В матче с «Ак Барсом» его ошибка в раздевалку помогла гостям воспрянуть духом. Итог – 1:5. Сегодня он опять запустил бабочку от синей линии от Хлыстова, пропустив в ближний угол. К Юртайкину, находившемуся на линии броска, претензий меньше. К тому моменту армейцы сравняли счет и готовы были развить успех. Их затяжной штурм под занавес второй 20-минутки оказался бесплодным. А в третьей – Шарыченков парировал шайбу после открытого броска прямо перед собой, ее добили (Колмыков) – 3:1.

Впрочем, нельзя делать одного Шарыченкова крайним в поражении 1:4. Такое чувство, что армейцы решили, что у них есть запас прочности. Заблуждение! Теперь ясно, что гордиться камбэком в матче за Кубок Открытия с «Магниткой» следует сдержанно. Финалист плей-офф явно не в тех кондициях.

Не в тех кондициях чемпионской полкоманды – особенно ее новый капитан Нестеров. После ухода Дальбека некому подчищать огрехи олимпионика сзади. Ничуть не лучше его заместитель Слепышев, транжирящий моменты.

«Северсталь» переиграла чемпиона с позиции силы. Как на днях «Магнитку» в гостях, совершив невероятный, как тогда казалось, камбэк.

При этом клуб из Череповца не достает до пола зарплат, а это нарушение регламента.

Теперь команда Федорова держит путь в Ярославль, где легче вряд ли будет. «Локомотив» Игоря Никитина уступил в Балашихе «Витязю» 3:4ОТ.

Похоже, ЦСКА накрыло чемпионское похмелье, которое наблюдалось в сезоне-2019/20. Но три года назад состав красно-синих выглядел куда солиднее, чем теперь. Капризов, Сорокин, Григоренко, Слепышев и не только слукавить не дадут.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Помнят ли Федоров и Кравчук «Химик»? ЦСКА был бит в Череповце «Северсталью»
Помнят ли Федоров и Кравчук «Химик»? ЦСКА был бит в Череповце «Северсталью»
Если бы чемпион забивал с такой же регулярностью, как хватал штрафы в Череповце, наверняка отпраздновал бы крупную победу. Но с шестью немотивированными фолами сложно рассчитывать на успех. Особенно против летучей и колючей «Северстали» - грозы авторитетов.
09.09.2022 22:20
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Елизавета и хоккей: что потрясло наших 50 лет назад в Виннипеге и почему у «Сан-Хосе» исчез капитан
Елизавета и хоккей: что потрясло наших 50 лет назад в Виннипеге и почему у «Сан-Хосе» исчез капитан
Королева особое внимание уделяла, естественно, футболу, о чем «Советский спорт» уже рассказал. Но и на хоккей Елизавета II заглядывала, а кое-где присутствовала, можно сказать, постоянно.
09.09.2022 15:54
Хоккей
автор: Виталий Славин
Нищая «Северсталь» Разина показательно разоблачает чудовищное, ничем необоснованное транжирство КХЛ
Нищая «Северсталь» Разина показательно разоблачает чудовищное, ничем необоснованное транжирство КХЛ
Самый яркий спикер КХЛ Андрей Разин ненароком припер к стенке всех расхитителей народного добра, под циничной вывеской социальной функции нагло пилящих на хоккее миллиарды рублей госкомпаний и региональных бюджетов.
08.09.2022 13:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
Зачем Питеру Федотов? В СКА зажигает вратарь Николаев
Зачем Питеру Федотов? В СКА зажигает вратарь Николаев
В деле проходящего военную службу вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова новый поворот. С легкой руки инсайдеров он уже подписал 3-летний контракт с ЦСКА, чтобы потом быть обмененным в СКА. Тем временем армейцы из Санкт-Петербурга переиграли «Авангард» 4:1 во многом благодаря своему голкиперу Дмитрию Николаеву.
07.09.2022 22:49
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
ЦСКА отрицает возвращение Федотова из армии в клуб. СКА о судьбе Воробьева подозрительно молчит
ЦСКА отрицает возвращение Федотова из армии в клуб. СКА о судьбе Воробьева подозрительно молчит
07.09.2022 16:59
Хоккей
автор: Виталий Славин
ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?
ИИХФ очухалась и хочет вернуть Россию! Но почему Фетисов говорит о нас как части сборной Европы?
Облом с молодежным ЧМ в Канаде, принесшим в отсутствие России миллионные убытки, заставил-таки ИИХФ включить мозги. На сентябрьском конгрессе федерации рассмотрят вопрос возвращения нашей страны в хоккейную семью.
07.09.2022 12:12
Хоккей
автор: Виталий Славин
СКА vs «Авангард»: шагнут ли соперники на «три»?
СКА vs «Авангард»: шагнут ли соперники на «три»?
Армейцы и «ястребы» полярно стартовали в регулярном чемпионате. Питерцы – с двух побед, омичи – с двух поражений. Успех СКА в Санкт-Петербурге поменяет цифру «3» в турнирной таблице у обеих команд. Матч претендентов на Кубок Гагарина таит множество интриг.
06.09.2022 23:08
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ в панике! Сама лига признала триумф российской и крах канадской вратарской школы
НХЛ в панике! Сама лига признала триумф российской и крах канадской вратарской школы
06.09.2022 22:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Павел Карнаухов: 5:1 станет хорошей мотивацией на следующий матч
Павел Карнаухов: 5:1 станет хорошей мотивацией на следующий матч
Нападающий ЦСКА поделился впечатлением после игры против казанского «Ак Барса», в которой москвичи потерпели поражение.
05.09.2022 22:14
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Олег Знарок: Шипачев кормит нападающих. Он в своей тарелке
Олег Знарок: Шипачев кормит нападающих. Он в своей тарелке
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над ЦСКА со счетом 5:1.
05.09.2022 22:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Джанаев «спас» москвичей от разгрома? Как «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне
В стартовом матче 9-го тура РПЛ «Сочи» обыграл бело-голубых 2:1.
Чимаев нокаутирует Диаса после массовой драки «из-за бороды Хамзата». Расклады и лучшие ставки на UFC 279
11 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся звезды полусреднего веса Нейт Диас и Хамзат Чимаев. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях бойцовского вечера.
Новый поворот в «деле Федотова». Похоже, вратарь-срочник проследует по маршруту спортрота — Москва — Питер
Иван Федотов, которого летом забрили в российскую армию при подписанном контракте с «Филадельфией Флайерз», судя по всему, возобновит карьеру в КХЛ.
«Верю в результативную ничью, возможно, даже 2:2». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 9-го тура РПЛ (9 сентября, 20:00).
День «красного быка» в Храме Скорости? Расклады и лучшие ставки на Гран-при Италии
9 - 11 сентября пройдет шестнадцатый этап «Формулы-1» - на легендарной трассе в Монце. «Плеймейкер» оценил шансы пилотов и команд.
9-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 - 11 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о девятом туре.
Черчесов не заметил потери бойца, Головин заработал победный пенальти, Роналду проиграл дома. Как стартовала Лига Европы
1-й тур группового этапа Лиги Европы получился богатым на события, в том числе с участием представителей России.
«Токсичная репутация — в прошлом, ставка на быстрые игры — в будущем». Ведущие букмекеры России обсудили рынок
В Москве состоялась панельная дискуссия с участием представителей ведущих российских букмекерских компаний.
Был ромб да сплыл! Как «Спартак» не стал выбираться из кадровой ямы
Недолго радовалась красно-белая торсида: резвый старт спартаковцев сменился двумя поражениями в трех последних турах РПЛ и откатом на пятое место. Первое восхищение от работы Гильермо Абаскаля и возрождения Квинси Промеса сменилось критическими оценками.
Привет Рублеву из Сьерра-Леоне и «помощь» Непомнящему от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
На теннисном турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Андрей Рублев вчистую проиграл четвертьфинальный матч американцу Фрэнсису Тиафо.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика