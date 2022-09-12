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Владислав Кара: Секрет побед «Витязя»? Все дело в пирожках

Кажется, что некоторые команды КХЛ используют инновационные кулинарные методы при подготовке к матчам. «Торпедо» на овощах, а «Витязь» – на пирожках.
Владислав Кара: Секрет побед «Витязя»? Все дело в пирожках
12 сентября 2022 16:00
автор: Елена Кузютина
автор фото: Источник фото: Пресс-служба ХК "Витязь"

Подмосковный «Витязь» – команда, которая мощно заявила о себе уже на старте чемпионата. Четыре победы из четырех. И соперники не с нижних строчек турнирной таблицы. Повержен «Авангард», «Салават Юлаев», «Барыс», «Локомотив». Игру подопечных Вячеслава Буцаева нельзя назвать невероятно красивой, но точно можно окрестить командной – такая рабочая лошадка, слаженный труд и нацеленность на общий результат. И это работает. «Витязь» складывает очки в копилку.

Личная статистика игроков тоже начинает расти. Нападающий Владислав Кара в 4 встречах забросил 3 шайбы. В эксклюзивном интервью «Советскому Спорту» форвард рассказал о главном секрете побед, целях на сезон и «звездной болезни».

– Владислав, признавайтесь – в чем секрет побед «Витязя»? Может быть в тоже, как игроки «Торпедо», поглощаете салаты из овощей? Или есть другой лайфхак?

– Пирожки моей мамы. Все дело в них! Второй раз сегодня принес, ребят угостил. Первый раз был перед стартом сезона. Домашние – с картошкой, с яйцом. Пока у родителей отпуск, они со мной. Ходят на игры. Мама пирожками нас балует.

– А место фарту есть?

– Везет тому, кто везет. Прежде всего, наши победы – это общая командная работа. Мы стараемся друг за друга биться; если кто-то ошибся, другой сразу подчистит. Из этих слагаемых и складывается результат.

Источник фото: Пресс-служба ХК "Витязь"

«Непобедимых не существует»

– Ожидали от себя таких оборотов на старте? Вам сразу достались довольно серьезные соперники…

– Понятно, что эти команды опытнее и мощнее. Но мы настраивались на каждого соперника и не думали о том, выиграем или нет. Главное – дать достойный бой, играть в свой хоккей.

– Сейчас «Витязь» окрестили командой-сенсацией. Четыре победы в четырех матчах. Вы читаете прессу? Ощущается давление?

– Нам надо по максимуму брать очки со старта сезона. Давит ли? Непобедимых команд не существует, и мы тоже когда-то оступимся. Без поражений не бывает побед. Сейчас все складывается отлично. Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось.

– 15 сезон будет очень насыщенный – календарь матчей невероятно плотный. Как чувствуете себя после четырех матчей в таком ритме?

– Первый раз такой календарь в карьере. Даже не знаю, как это все будет складываться. Сейчас уже чувствуется небольшая усталость. Но думаю, что тренерский штаб разберется – может отдыхать будут больше давать, может восстановительные процедуры вместо тренировок. Будет тяжело, но это новый вызов. Поживем, увидим.

– Многих любителей хоккея радует то, что некоторые команды начали активно играть в атакующий хоккей, пусть иногда и авантюрный. «Торпедо» пропускают, но и забивают больше соперника; «Северсталь» громит действующего чемпиона…

– Я положительно отношусь в такой динамике. Конечно, я не смотрю матчи других команд, но вижу хайлайты и счет, который часто разгромный – по семь шайб забрасывают. При этом, тенденция последних лет заключается в том, что хоккей у нас становится более оборонительный. Несколько команд можно выделить, которые настроены на атаку. И мне нравится их стиль, интереснее играть в атаке.

– Болельщиков это тоже привлекает…

– Конечно! Один гол или семь!

– Болельщики – это насущный вопрос для «Витязя». Клуб переехал в Балашиху. Нужно привлекать публику, а она здесь стала искушенной – «Авангард» был очень активен в работе по привлечению аудитории. Что нужно, помимо побед, чтобы трибуны арены заполнялись?

– Думаю, что стоит проводить мероприятия для болельщиков, придумывать активности.

– Вы готовы участвовать и поддерживать инициативу?

– А почему нет? Без проблем. В «Югре» была акция с животными из приюта. В Казани неиграющий состав делал на фуд-корте гамбургеры для зрителей.

Пресс-служба ХК "Витязь"

«Цель – плей-офф»

– Как вы оказались в «Витязе»?

– Меня перекупили из «Северстали». В Череповце у меня не получалось, тренер не видел меня в команде. Появился вариант с «Витязем». Я был в Москве на сборах, когда мне сказали, что меня ждут здесь.

– Тренерский штаб общался с вами? Говорили о том, в какой роли видят вас в команде?

– Такого не было. Всей команде только сказали, чего от нас ждут.

– Чтобы «Витязь» попал в плей-офф?

– Да. Первоначально – попасть в плей-офф, а затем уже двигаться там.

– Вы сыграли в четырьмя командами. Удивил ли кто-то из соперников?

– Все команды, с которыми мы уже сыграли, хорошие. Первый матч против Омска как-то сумбурно прошла – вкатывались в сезон, наверное. С Уфой уже почувствовал игру.

– Кто фаворит в этом сезоне?

– Если смотреть по фамилиям, то это Казань. А если по команде, то на старте сезона мы это не определим. Пока рано что-то предсказывать. Тот, кто обычно внизу турнирной таблицы, сейчас наверху. У лидеров пока вообще дела идут неважно. Видимо, еще раскачиваются.

Источник фото: Пресс-служба ХК "Витязь"

«Как второе дыхание»

– Как вы обустроились в Балашихе?

– Снял квартиру недалеко от арены. Город маленький, компактный. Есть парк, чтобы прогуляться.

– Москва рядом…

– Я туда стараюсь не ездить. Она словно энергию высасывает.

– На ваш родной Салехард совсем непохожа…

– Я родился в Тынде Амурской области. Потом семья переехала в Белгородскую область, а отец ездил на вахту в Салехард. Мне было 6 лет, когда я там оказался, а в 12 уже уехал. Почему во многих источниках Салехард указан как моя родина? Не знаю.

– А какой город вы считаете родным?

– Да я как цыган! (смеется). Даже не знаю. Где моя семья, там и дом.

– Ваши первые шаги в КХЛ произошли в Казани. Тогда вас очень часто, называли одним перспективных молодых игроков. Но вызовы в основу «Ак Барса» прекратились, а в сети стали «гулять» разговоры, что причина в «звездной болезни». Сейчас вы повзрослели, и, если быть откровенным – было дело?

– Было. Не на ту дорожку встал. Если бы вернуть время назад, я бы что-то исправил.

– Машины времени еще не изобрели, но можно предостеречь юных хоккеистов. Чтобы вы им посоветовали?

– Работать и еще раз работать.

– Расскажите про период игры в Ханты-Мансийске. Какие отличия выявили для себя между КХЛ и ВХЛ?

– «Югре» я очень благодарен за то, что они поверили в меня. Словно второе дыхание открылось. Вообще, это команда уровня КХЛ – условия, организация. Сама игра в ВХЛ отличается тем, что у игроков больше свободы в действиях. Понятное дело, что и в КХЛ, и в ВХЛ у клубов есть одна глобальная цель – выиграть Кубок. Но в Вышке меньше каких-то рамок, больше импровизации. Говорят, чтобы не боялись брать игру на себя, забивали, отдавали… Будет интерес из КХЛ – без проблем отпустим. Для игроков такой подход очень хорош – и командные цели, и развитие хоккеистов. Я уверен, что у «Югры» все получится в новом сезоне. Думаю, что Ханты-Мансийск должен быть в КХЛ.

Источник фото: Пресс-служба ХК "Витязь"

– Есть ли у вас увлечения помимо хоккея?

– После матчей хочется пойти домой и прилипнуть к дивану. Кино могу посмотреть.

– Какой фильм посоветуете посмотреть каждому?

– «Три метра над уровнем неба».

– Еще какой-то вид спорта вас интересует?

– В большой теннис играю. Футболом интересуюсь, но не российским. Люблю испанский, болею за «Реал Мадрид».

– Сегодня вам предстоит матч против московского «Динамо». Что скажете о сопернике?

– Быстрая и мобильная команда. Много молодых игроков. На предсезонке мы с ними играли, и я бы не сказал, что в одну калитку проигрывали – моментов и у нас было достаточно, просто реализовать не удалось. Постараемся сегодня это исправить. Хороший соперник, поборемся.

источник: «Советский спорт»
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