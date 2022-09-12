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«Авангард» угодил в тот же капкан, который сделал безработным любимого в НХЛ тренера Овечкина

Главная сенсация чемпионата КХЛ, разумеется, провал чемпионов-2021. Все четыре стартовые встречи «Авангард» продул. Объясняют это массой игровых причин. Однако я предлагаю поискать ответ за океаном.
«Авангард» угодил в тот же капкан, который сделал безработным любимого в НХЛ тренера Овечкина
12 сентября 2022 16:24
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Авангард»

Кто лидирует на Западе со стопроцентным результатом? СКА и «Витязь», которые, как и омичи, изрядно перелопатили составы. Как они этого добились? Да потому что за пределы родных арен еще не выезжали!

Кто возглавляет таблицу Востока? Та же песня: «Автомобилист»! Уральцы взяли верх во всех трех домашних поединках, в том числе вчера над «Авангардом» - 4:2. Зато в двух выездных уступили, при этом разжились очком в Челябинске, дотянув до овертайма.

Какие после этого могут быть вопросы к «ястребам», если весь сентябрь им колесить-куролесить по городам и весям почти 1/6 части суши! Новый ледовый стадион на Иртыше вроде уже готов. Однако открытие намечено только на 1 октября: сибирское дерби – «Авангард» против «Сибири». До этого у омичей по графику аж 12 гостевых матчей с заездом в Белоруссию и Казахстан?!

Как тут не вспомнить точно такие же прошлогодние мучения «Нью-Йорк Айлендерс»! Опять суперсовременная арена, которую не успевали ввести в эксплуатацию к началу регулярного сезона. В итоге 13 игр подряд на чужих площадках. Чем все обернулось, все прекрасно помнят. «Островитяне», в 2020-м и 2021 годах дошедшие до полуфинала Кубка Стэнли, где капитулировали лишь перед будущими чемпионами из «Тампы», в плей-офф-2022 вообще не попали?!

Кто виноват? Естественно, тренер! Пусть Барри Троц собрал этот «Айлендерс» по кирпичику. Плевать, что именно он привел «Вашингтон» Овечкина к единственному триумфу в Кубке Стэнли, чем все всем доказал. Не волнует, что «островитяне» после беспрецедентной октябрьской командировки первыми в НХЛ сели на карантин из-за обилия инфицированных, а потом еще и травмы посыпались. Вали все на стрелочника! Так генменеджер ньюйоркцев Лу Ламорелло и поступил. Можно сказать, сыграл на опережение. Иначе сам от хозяев клуба легко мог удостоиться пинка под зад.

Возвращаемся к «Авангарду». Тут-то ситуация совсем аховая. Сибиряки потеряли массу ведущих игроков, особенно в обороне, включая основного голкипера Грубеца. После ухода Прохоркина, Семенова, Каблукова провисла центральная ось. Вместо маститого Хартли, бравшего Кубок Стэнли, жутко молвить, 21 (!) год назад, команду возглавил тренер-новичок Рябыкин.

В «Айлендерс» ничего подобного близко не было. Год назад отправились в длительное путешествие с привычным коучем. Накатанными тройками нападающих и многократно проверенными парами защитников. За пост номер один отвечал – и отвечает! – едва ли не сильнейший в НХЛ тандем вратарей Сорокин – Варламов.

Тем не менее уже к началу зимы-2021 с Троцем и Ко практически все было кончено.

Почему же всех так удивляют нынешние неудачи «ястребов»?! Тем более что соперники выдались отнюдь не бросовые. «Витязь», сменивший «Авангард» в Балашихе, первый на Западе. Минчане прилично укрепились в межсезонье – 15 легионеров! Ну а толстосумов из СКА и «Автомобилиста» и представлять не надо. Упомянем только, что оба на вершине своих конференций.

Для всех болельщиков омичей, полагаю, куда важнее сейчас понять - дальше-то что?! Как быстрее выбраться из пике?

Вот для этого и посмотрим весь сентябрьский календарь сибиряков.

3.09. Балашиха. «Витязь» - 2:3

5.09. Минск. «Динамо» - 3:6

7.09. Санкт-Петербург. СКА – 1:4

11.09. Екатеринбург. «Автомобилист» - 2:4

13.09. Новосибирск. «Сибирь». В сибирском дерби постоянно огонь, а тут еще хозяева удачно стартовали: делят с «Автомобилистом» первое место на Востоке.

15.09-16.09. Нур-Султан. «Барыс». Спаренные матчи – всегда особая специфика, причем казахстанцы выйдут неимоверно злыми: у них, как и у омичей, пока побед нет.

19.09. Челябинск. «Трактор». Похожая подоплека. Бронзовый призер чемпионата-2022 вдруг заглох прямо на первых метрах дистанции. Ноль побед в основное время при трех поражениях. Понятно, на своем льду уральцы будут рвать и метать.

21.09. Сочи. ХК «Сочи». После бесконечных драк на предсезонке эта встреча у Черного моря для противников точно не будет проходной.

23.09. Нижний Новгород. «Торпедо». Для ориентированного на атаку советских кровей Ларионова и его бойцов – дырявая оборона Рябыкина и Ко именно то что нужно!

25.09. Нижнекамск. «Нефтехимик». Сшибка двух аутсайдеров, которые наверняка зарубятся в кровь. У нижнекамцев тоже пока сплошь поражения.

27.09. Москва. «Динамо». И тут сибирякам гарантирована зубодробительная сеча после массы скандальных наездов омичей в плей-офф на бело-голубых по разным поводам.

Ну и решайте сами, где реально «Авангард» способен зацепить очки. Причем домашняя арена совершенно не гарантирует смену тренда. В это сложно поверить, но даже упакованный Айлендерс» впервые добился успеха в своем новом дворце лишь в восьмой встрече, когда 12 декабря одолел на Лонг-Айленде безнадежный «Нью-Джерси» - 4:2.

Судя по всему, есть глубокий смысл в том, что вчера в Омск прилетел Хартли. На смешную, по официальной версии, должность консультанта академии «Авангарда». Будто это нельзя делать из-за границы!

Впрочем, если канадец вернется-таки на скамейку к «ястребам», лично я совсем не удивляюсь, если будущей весной его постигнет участь Троца.

источник: «Советский спорт»
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«Авангард» угодил в тот же капкан, который сделал безработным любимого в НХЛ тренера Овечкина
«Авангард» угодил в тот же капкан, который сделал безработным любимого в НХЛ тренера Овечкина
Главная сенсация чемпионата КХЛ, разумеется, провал чемпионов-2021. Все четыре стартовые встречи «Авангард» продул. Объясняют это массой игровых причин. Однако я предлагаю поискать ответ за океаном.
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