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Оступились: «Витязь» потерпел первое поражение в сезоне

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Оступились: «Витязь» потерпел первое поражение в сезоне
12 сентября 2022 22:47
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Динамо"

Подмосковный «Витязь» потерпел первое поражение в сезоне. Обидчиком подопечных Вячеслава Буцаева стало московское «Динамо». Бело-голубые обыграли хозяев со счётом 2:0.

Обе шайбы в сегодняшнем матче были заброшены лишь в третьем периоде. Удаление Граоваца сыграло в пользу динамовцев, и подопечные Алексея Кудашова впервые в сезоне реализовали лишнего. Отличился Эрик О’Делл.

Конечный счёт установил Джордан Уил, отправив шайбу в пустые ворота за 9 секунд до финальной сирены.

После встречи наставники команд подвели итоги.

Главный тренер бело-голубых, Алексей Кудашов: «Отличная игра, мне понравилось. Скорость, движение, болельщики отлично поддерживали. «Витязь» классно играл. Удаления в первом периоде? Говорим парням каждый раз, чтобы меньше удалялись, но это игра. Впервые в сезоне реализовали большинство — переживал по этому поводу. В игре в Питере могло бы сложиться все иначе, если бы мы разыграли лишнего тогда. Доволен ли я четырьмя победами в пяти играх? Побеждать приятно, но пока это пустой разговор. Сейчас очень много матчей, выводы делать рано. У нас в первые полтора месяца 14 матчей через день, и как это все пройдёт — захлебнётся команда или нет, какое состояние будет… Где ты находишься, наверное, можно будет оценить только матчей через 20».

Наставник подмосковного «Витязя», Вячеслав Буцаев: «Плотная, равная игра. Не реализуя моменты, тяжело выиграть.

В первом периоде у нас было большинство, во втором инициатива перешла к сопернику. Чувствовали ли мы давление из-за побед? Не такая уж и длинная серия у нас была, чтобы как-то это давило, а после поражения раскрепостило бы. Будут ли соперники теперь с нами считаться? Думаю, что да».

Автор победного гола, нападающий Эрик О’Делл поделился впечатлением от матча:

«У нас уже были моменты, чтобы отличиться в большинстве, но шайба не шла в ворота. Хорошо, что сегодня все получилось. Рашевский в большинстве? У него отличные хоккейные качества и супер-бросок. Ему нужно чаще бросать — тогда он будет забивать и в большинстве, и в равных. Первый гол Уила и в пустые? Думаю, что неважно, что ворота были без вратаря. Эта стартовая для него шайба должна придать импульс для новых голов Джордана».

источник: «Советский спорт»
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