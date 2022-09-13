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«Спартаку» нечего бояться соперников с Востока. Почему забанили перекрестный плей-офф

Идею провести перекрестный плей-офф (начиная с первого раунда) вместо традиционного - внутри конференций (до финала) отложили. «Советский спорт» объясняет почему.
«Спартаку» нечего бояться соперников с Востока. Почему забанили перекрестный плей-офф
13 сентября 2022 08:12
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Спартак"

Еще в конце августа в хоккейной тусовке говорили о новом формате розыгрыша Кубка Гагарина как едва ли не решенном деле. В частности, за перекрестный плей-офф ратовал СКА, который никак не может справиться в финале Западной конференции с ЦСКА.

Президент КХЛ Алексей Морозов уклончиво заявлял, что решение будет принято по ходу регулярного чемпионата - в этом сезоне это марафон из 68 матчей для каждой команды. Как вдруг выяснилось, что новый формат плей-офф требует всесторонней проработки, так что пока остается старый – внутри конференций.

Не факт, что от перекрестного плей-офф отказались насовсем. Возможно, через год новый кубковый формат будет принят. А пока играем по-старому.

Как удалось выяснить, перекрестный плей-офф завернули по указанию Геннадия Тимченко – председателя совета директоров КХЛ и патрона «Спартака». В интересах красно-белых. По его мнению, в старом формате спартаковскому клубу будет проще продвинуться по кубковой лестнице, поскольку в Западной конференции якобы две сильные команды, а на Востоке – целых шесть.

Назовем их: на Западе это ЦСКА и СКА, в другой конференции – «Металлург», «Авангард», «Ак Барс», «Трактор», «Салават Юлаев», «Автомобилист». Не попали в этот список «Локомотив» Игоря Никитина, московское и минское «Динамо». Не говоря уже о зубастой «Северстали», пусть и с более чем скромным бюджетом.

Но что показал старт регулярного чемпионата? После пяти матчей чемпион ЦСКА лишь восьмой на Западе, потерпев поражения от «Ак Барса» 1:5 и «Северстали» 1:4. В свою очередь «Ак Барс» оступился в матчах с бело-голубыми и их минскими одноклубниками, а также стоял на грани поражения от «Адмирала».

На Западе лидирует СКА со стопроцентным результатом – 10 очками, «Спартак» после вчерашней победы в Уфе (3:1) – второй с 9 очками, разжившись ими в каждом из пяти матчей (только одно поражение от «Магнитки» в овертайме), у московского и минского «Динамо», а также «Витязя» - по 8, у «Торпедо», «Северстали» и ЦСКА – по 6.

На Востоке у финалиста плей-офф-2022 – те же 6 очков, у «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» - по 5, у «Трактора» - 4, обладатель Кубка Гагарина-2021 «Авангард» стартовал с четырех поражений и пока с нулем.

Вот и сделайте вывод, уважаемые читатели «Советского спорта», о соотношении сил в конференциях. Может, напрасно априори беспокоился патрон «Спартака»?

Впрочем, на стайерской дистанции могут смениться декорации и вчерашние отстающие – аутсайдерами их назвать язык не поворачивается – подтянутся и поднимутся по турнирной лестнице. Столь резвый старт еще не гарантирует путевку в плей-офф. Даже «Спартаку».

источник: «Советский спорт»
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«Спартаку» нечего бояться соперников с Востока. Почему забанили перекрестный плей-офф
«Спартаку» нечего бояться соперников с Востока. Почему забанили перекрестный плей-офф
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