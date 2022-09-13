НХЛ опять прокололась! За месяц до объявления 50 лучших игроков гарантировала 6 русских в топ-30

Эти заокеанские горе-эксперты скучны и предсказуемы до безобразия. Ну хотя бы чуть-чуть выдумки, интриги, чертовщинки! Не-а! Только по рельсам и строго по расписанию – один рейс в неделю! Как паровоз с вагонетками с десятком массивных камушков.

Ранее NHL Network посмешила честной народ своими придурковатыми версиями топ-20 центров, крайних форвардов, защитников и топ-10 вратарей. Все это мракобесие Sovsport.ru подробно разобрал по мере поступления.

Теперь североамериканская лига на пять серий растянула представление пятидесяти самых крутых перцев НХЛ по состоянию «здесь и сейчас». Начали – обсмеешься! – с пятого десятка. Типа – внимание, господа! – невиданная интрига. Та самая, о которой я выше и упомянул.

Да вот только первый выпуск с ходу снял все вопросы: кто войдет в список 50, какие страны они будут представлять, очевиден даже полный расклад по амплуа. Чтобы понять это, достаточно сопоставить предложенную десятку от 50-го до 41-го номера с четырьмя предыдущими рейтингами.

Картина вырисовывается просто катастрофическая. Для букмекеров – точно! Или комическая. Кому как угодно.

Вот этот пятый десяток топ-50 нынешних сливок НХЛ:

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США) – центр (17-й в рейтинге центрфорвардов)

49. Моритц Зайдер («Детройт», Германия) – защитник (11-й в рейтинге защитников)

48. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия) – вратарь (3-й в рейтинге голкиперов)

47. Филипп Форсберг («Нэшвилл», Швеция) – левый фланг (19-й в рейтинге крайних нападающих)

46. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция) – левый фланг (18)

45. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия) – защитник (10)

44. Алекс Дебринкат («Оттава», США) – левый фланг (17)

43. Крис Крайдер («Рейнджерс», США) – левый фланг (16)

42. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – защитник (9)

41. Джек Айкел («Вегас», США) – центр (16)

Ну теперь, надеюсь, вам все понятно?! Расстановка всех персонажей идентична той, что была в рейтингах по амплуа. Абсолютно ясен теперь расклад по позициям:

вратарей – 3;

защитников – 11;

крайков – 19;

центров – 17.

Складываем – бинго! Пятьдесят! Осталось только разобраться, кто за кем стоит. Я, например, настаиваю, что перечень должны возглавить Ови, Шести, Куч, Вася и Капри. Хотя, конечно, аборигены из Network непременно воткнут в топ-5 вечного страдальца плей-офф Макдэвида и короля отборочной страды под вывеской регулярный чемпионат Меттьюза.

В любом случае мы отныне наверняка знаем, сколько россиян войдут в топ-30 лиги, а то и в топ-20:

Александр Овечкин («Вашингтон») - №1 в рейтинге крайних нападающих;

Андрей Василевский («Тампа») - №1 в рейтинге вратарей;

Никита Кучеров («Тампа») - №2 среди крайков;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») - №2 среди вратарей;

Кирилл Капризов («Миннесота») – №3 среди крайков;

Артемий Панарин («Рейнджерс») - №8 среди крайков.

Вот и весь наш улов – два вратаря, четыре крайних нападающих. Увы, ни одного центра и защитника. Откололись вратарь Илья Сорокин («Айлендерс»), которого НХЛ-ТВ определило на 5-е место, и центровой Евгений Малкин («Питтсбург») – 18-е. Российских оборонцев в топ-20 не включили изначально, хотя двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев просто обязан был там быть!

В заключение зафиксируем распределение игроков по странам и амплуа в топ-50 НХЛ. Это полезно на перспективу – до Кубка мира-2024 ведь уже всего полтора года!

1. Канада – 15 (4 защитника, 3 крайка, 8 центров);

2. США – 15 (3 защитника, 8 крайков, 4 центра);

3. Россия – 6 (2 вратаря, 4 крайка);

4. Финляндия – 5 (1 вратарь, 1 защитник, 1 краек, 2 центра);

5. Швеция – 5 (1 защитник, 2 крайка, 2 центра);

6. Германия – 2 (1 защитник, 1 центр);

7. Швейцария – 1 (1 защитник);

8. Чехия – 1 (1 краек).

Вот вам и восемь сборных, которые по плану в феврале 2024 года примут участие в турнире всех сильнейших. Для Словакии места нет. Очевидны проблемы Кленовых с вратарями, а наших – с центрами. Хотя телевизионщики НХЛ при желании могли внести в топ-50 Малкина. Евгений оказался на пограничной – сразу после Хьюза! – 18-й позиции в классификации центров.