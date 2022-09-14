Почему России тяжело с Канадой? Потому что у Кленовых в НХЛ в 15 раз больше капитанов, чем у нас

Позавчера самый титулованный клуб НХЛ назвал 31-го капитана более чем в столетней истории «Монреаля». Место освободилось, после того как «Канадиенс» сбагрили в обмен на Евгения Дадонова безнадежно травмированного Ши Уэбера в «Вегас», чтоб «рыцари» спасли свою запредельно перегруженную платежную ведомость.

Случилась, можно сказать, сенсация. Новый вожак «канадцев» Ник Судзуки не просто потомок самураев в пятом поколении и второй штатный капитан азиатского происхождения во всей НХЛ после Пола Кария, который заправлял в «Анахайме» с 1996 по 2003 год. Судзуки в его 23 года стал самым молодым капитаном в летописи «Монреаля»!

Ник Судзуки / Фото: Национальная хоккейная лига

- Бывает, что общаешься с 23-летним, а он ведет себя как 18-летний тинейджер, но Ник – полная противоположность, - объясняет неожиданный выбор вице-президент «Канадиенс» Джефф Гортон. - Это чрезвычайно уравновешенный парень. Когда разговариваю с ним, чувствую, что ему все 30. Что он уже давно в лиге. Хотя это далеко не так. Я думаю, что Ник отлично подходит для роли вожака в том состоянии, где мы находимся и на что нацеливаемся.

Добавим, что судьба Судзуки, возможно, была предрешена еще 12 октября прошлого года, когда монреальцы продлили контракт с форвардом на максимально разрешенные восемь лет с суммой прописью в 63 млн долларов. С сезонным окладом в 7,875 млн японский канадец стал самым высокооплачиваемым в прославленной команде, средний возраст которой опустился до 26,5 года. Первый богач среди вратарей НХЛ Кори Прайс с 10,5 млн в расчет тут не идет – с большим хоккеем его пагубные привычки, очевидно, больше несовместимы.

А теперь вам вопрос на засыпку: предположите с ходу, сколько всего канадских капитанов на сегодня в 32 франшизах НХЛ?

Пятнадцать! Это при том, что шесть клубов не определились и в ближайшее будущее не собираются этого делать.

Три полные пятерки героев! Которые по определению не умеют играть вполсилы. Которые, как истинные коммунисты времен Павки Корчагина, всегда первыми встают из окопов и личным примером увлекают всех за собой. Которые никогда не скулят и не ноют, а день за днем, матч за матчем, смена за сменой, несмотря ни на какие болячки либо перепады в настроении, исполняют свою высокую миссию от и до.

Сидни Кросби / Фото: Национальная хоккейная лига

Написал это – и увидел перед собой Малыша Сида. Недаром Кросби сейчас главный в НХЛ аксакал в этом ответственном деле – нашивку С носит в «Питтсбурге» с 31 мая 2007 года! Ау, КХЛ! Есть что ответить? Нет, конечно! В 2007 году и лиги такой в России не было. Да и не принято у нас на одном место долго засиживаться. Договор на 8 лет никому в кошмарном сне не привидится! Чай, не советские времена, когда звезды ЦСКА и «Спартака», «Динамо» и «Крыльев», СКА и «Химика», «Трактора» и «Автомобилиста» всю карьеру в родной команде проводили…

Но разве наш Алекс – другой? Разве мы когда-нибудь видели динамовца, играющего без настроя, вполноги, берегущего себя? Равнодушный/безразличный Ови – вообще-то это классический оксюморон.

Александр Овечкин / Фото: Национальная хоккейная лига

Беда только в том, что Овечкин у нас один такой на всю НХЛ. Даже у малюсенькой Швейцарии их больше, а у Кленовой гвардии подобных мужиков-кремней вовсе 15 штук! Причем лишь четверо – Макдэвид, Судзуки, Таварес, Хорват верховодят в отечественных коллективах.

Впрочем, пара американцев – Ткачук и Уилер тоже просочились к соседям в «Оттаву» и «Виннипег».

Вот полный расклад капитанов по всем 32 командам НХЛ:

КАНАДА (15)

«Бостон» — Патрис Бержерон

«Каролина» – Джордан Стаал

«Чикаго» – Джонатан Тейвз

«Коламбус» – Бун Дженнер

«Даллас» – Джейми Бенн

«Эдмонтон» – Коннор Макдэвид

«Миннесота» – Джаред Сперджен

«Монреаль» – Ник Судзуки

«Питтсбург» – Сидни Кросби

«Сан-Хосе» -- Логан Кутюр

«Сент-Луис» – Райан О'Райли

«Тампа» – Стивен Стэмкос

«Торонто» – Джон Таварес

«Ванкувер» – Бо Хорват

«Вегас» – Марк Стоун

США (5)

«Детройт» – Дилан Ларкин

«Нью-Йорк Айлендерс» – Андерс Ли

«Нью-Йорк Рейнджерс» – Джейкоб Труба

«Оттава» – Брейди Ткачук

«Виннипег» – Блейк Уилер

ШВЕЙЦАРИЯ (2)

«Нэшвилл» – Роман Йози

«Нью-Джерси» – Нико Хишир

РОССИЯ (1)

«Вашингтон» – Александр Овечкин

ШВЕЦИЯ (1)

«Колорадо» – Габриэль Ландеског

ФИНЛЯНДИЯ (1)

«Флорида» – Александр Барков

СЛОВЕНИЯ (1)

«Лос-Анджелес» – Анже Копитар

БЕЗ КАПИТАНА (6)

«Анахайм»

«Аризона»

«Баффало»

«Калгари»

«Сиэтл»

«Филадельфия»