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В Ярославле судьи помогли СКА с камбэком. Лидер одержал шестую победу подряд

Лидер регулярного чемпионата СКА одержал волевую победу 3:2 в Ярославле над «Локомотивом». Не без помощи рефери Максима Сидоренко и Павла Овчинникова, которые сначала не засчитали гол железнодорожников, а потом удалили до конца игры форварда хозяев Егора Коршкова. Владея преимуществом по игре и в счете, подопечные Игоря Никитина ухитрились уступить на последних минутах.
В Ярославле судьи помогли СКА с камбэком. Лидер одержал шестую победу подряд
14 сентября 2022 22:55
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

На четвертой минуте первого периода форвард хозяев Георгий Иванов с лета переправил шайбу в сетку после дальнего броска защитника Никиты Черепанова. Судьи пошли смотреть «кино». И в пограничном моменте приняли решение в пользу обороны. По лицам ярославцев пробежала саркастическая улыбка.

А в конце периода в похожей ситуации был засчитан гол армейца Валентина Зыкова. Здесь решение людей в полосатых джерси можно поддержать, потому что клюшка форварда в точке соприкосновения с шайбой была ниже перекладины.

После перерыва лидер «Локомотива» Максим Шалунов показал, почему ему платят самую жирную зарплату в КХЛ – 90 миллионов рублей за сезон. Дважды он преуспел на подборе: в первом случае забил «свояка» от спины вратаря Дмитрия Николаева, а во втором – тоже «свояка», но от его щитков.

На 49-й минуте случился момент, перевернувший игру. У ворот гостей нападающий Егор Коршков случайно задел клюшкой нижнюю часть туловища защитника-гренадера Андрея Педана, которые рухнул как подкошенный. Он и раньше, выступая в московском «Динамо» то и дело валился с ног.

Судьи опять отправились к монитору и выписали железнодорожнику пятерку в комбинации с двадцаткой. Новый лидер атак питерцев Марат Хайруллин реализовал численное преимущество, забив свой седьмой гол в новой команде.

А когда все уже готовились к овуртайму, оставленный в гордом одиночестве у ворот Даниила Исаева нападающий Михаил Воробьёв забил победную шайбу. А ведь на льду у хозяев находились самые опытные-проверенные во главе с новым капитаном команды Сергеем Андроновым, которому в Ярославле положили 65 «лимонов» - просто космос. При этом наставник «Локомотива» Игорь Никитина недавно заявил, что пришедшему из ЦСКА новичку не переплатили. Большие вопросы к защитнику Даниилу Мисюлю, которого припозиционнолй обороне куда-то унесло с пятачка.

Финальный штурм не получился. Точнее железнодорожники в зоне гостей искали Шалунова и не решались на завершающий бросок. А тот расположился не на своей излюбленной позиции у правого круга вбрасывания, а на противоположном фланге.

Второй домашний матч подряд против армейцев железнодорожники имеют преимущество, но уступают со счетом 2:3. Пока тренер Никитин не может научить свою команду побеждать большие клубы.

В Казани «Ак Барс» благодаря голу своего капитана Вадима Шипачёва одержал волевую победу 2:1 над «Торпедо». Напомним, Русский Кросби забил решающую шайбу в овертайме матча с «Адмиралом».

ЦСКА удалось дважды отыграться в домашней встрече с дерзким «Витязем» и дожать соперника 4:2 с его поймавшим кураж вратарем Дмитрием Шикиным. Лучший голкипер первой игровой недели пропускал после уантаймеров Михаила Григоренко, Сергея Плотникова и Владислава Проволнева. Также его огорчил молодой Прохор Полтапов, отвоевавший шайбу у соперника и перехитривший в ближнем бою стража ворот. Это первый гол форварда в КХЛ. А Шикин уступил ворота дублеру Максиму Дорожко. На двоих они справились с 48 (!) бросками.

В Екатеринбурге спартаковцев огорчил их бывший капитан Сергей Широков, которому и в «Автомобилисте» доверили литеру «C». Плюс двухлетний контракт, тогда как красно-белые предлагали короткий – на один сезон. Широков забросил три шайбы из четырех – 4:1. Он оформлял хет-трик в четырех командах.

источник: «Советский спорт»
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В Ярославле судьи помогли СКА с камбэком. Лидер одержал шестую победу подряд
В Ярославле судьи помогли СКА с камбэком. Лидер одержал шестую победу подряд
Лидер регулярного чемпионата СКА одержал волевую победу 3:2 в Ярославле над «Локомотивом». Не без помощи рефери Максима Сидоренко и Павла Овчинникова, которые сначала не засчитали гол железнодорожников, а потом удалили до конца игры форварда хозяев Егора Коршкова. Владея преимуществом по игре и в счете, подопечные Игоря Никитина ухитрились уступить на последних минутах.
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