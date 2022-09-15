Ежегодно за рубеж сбегают 400 молодых хоккеистов. Минспорта щедро выдало 1,6 миллиона на их поимку

Несмотря на невеликий бюджет, если сравнивать с астрономическими зарплатами никому ненужных в НХЛ и Европе за эти дикие деньги так называемых звезд, а тем более середняков КХЛ, в Минспорта к эпохальному исследованию решили подойти основательно. Если, конечно, все сделают реально, а не виртуально.

По техническому заданию исполнитель должен взять интервью у хоккеистов в возрасте от 11 до 18 лет. Требуются не менее тысячи интервью в каждой возрастной группе. Затем предполагается провести статистическую работу по каждому из участвующих в этом исследовании региону. После этого проведут сессию с участием не менее 100 тренеров из регионов восьми федеральных округов.

Также предлагается организовать программу аттестации тренеров и реформировать турниры для подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Давайте прикинем. От 11 до 18 лет – это восемь возрастных групп. Умножаем на тысячу. Восемь тысяч интервью – однако! Если предположить, что на каждое потребуется хотя бы пять минут – это 40 тысяч минут! Или 666 часов – но ведь это то самое апокалипсическое Число зверя! Не страшно? А ведь потом еще предстоит статистика, обобщения и целая сессия сотни тренеров из восьми регионов.

Даже если все это сделают дистанционно, то размах впечатляет и заслуживает уважения. Это вам не банальный примитив типа бордюры каждый год в Москве долбить и перекладывать!

Но вот что интересно: Минспорта в принципе и сегодня все известно без всяких изысканий, что ведомство не собирается скрывать.

По его сведениям за минувшие четыре года страну покинуло около 1500 хоккеистов.

Большинство переезжает в Канаду, США, Казахстан, Словакию и Белоруссию. Если США и Канаду мы знаем, как ведущие хоккейные державы, то национальные чемпионаты оставшихся трех стран сильно уступают КХЛ. И то, что игроки уезжают в Казахстан или Белоруссию, совершенно не связано с плохой инфраструктурой в России, скорее наоборот. В этих странах у хоккеистов, не сумевших после достижения предельного возраста для выступления в Молодежной лиге найти себе клуб в ВХЛ и уж тем более в КХЛ, есть шанс получать игровую практику.

Ну вот вам и ответ! Чего исследовать-то?! Надо радоваться, что мы готовим столько качественного материала, что хватает для того, чтоб не только себя полностью обеспечить, но и дружественным странам подсобить, а также спецназ за океан отправить!

Минспорта, констатируя, что проблема переезда игроков в таком количестве, учитывая затраты на их подготовку, становится близкой к критической, само подчеркивает: «Подавляющее большинство игроков уезжает в молодом возрасте, потому что не видит в себе заинтересованности местных клубов. Молодые игроки топ-уровня составляют считанные проценты от примерно 400 хоккеистов, уезжающих ежегодно».

Еще раз – бинго! Что и требовалось доказать!

Вы будете сильно смеяться, но даже само Министерство спорта не видит во всем этом чего-то экстраординарного. Пресс-служба ведомства так ответила на запрос «РБ Бизнес» о целях грандиозного исследования ценой в 1,6 млн народных рублей:

- За последние годы не наблюдалось сильного оттока российских спортсменов за рубеж. Для спортсменов сборных России созданы условия, обеспечивающие круглогодичный тренировочный и соревновательный процесс, а также социальные гарантии. В мире не так много стран, в которых спортсмены получают такого рода поддержку от государства. Спортсмены это понимают, и случаи смены гражданства редки.

Спрашивается, так на кой ляд сдались это восемь тысяч интервью, сессия сотни тренеров из восьми регионов, аттестация наставников с гипотетическим реформированием турниров для 15-17-лених, если у нас и так все тип-топ?! Минспорта больше нечем заняться?

Со стародавних советских времен известно, что в молодежном спорте главный затык в переходе из юниоров во взрослые. Я сам на этом в 1979 году погорел, когда в 19 лет в ранге бронзового призера чемпионата Москвы вынужден был бросить любимый хоккей. Как знать, была бы у меня тогда возможность махнуть за океан, может, еще поцеплялся бы за шайбу. А так, увы. Последние лет 30 она мне только снится…

А главное – ну найдут и разложат по полочкам причины бегства 400 юниоров каждый год за бугор. Дальше-то что? Со своей стороны госграницу железным занавесом закроем? Или станем преследовать родителей беженцев?

Ну честно, господа, не надоело ерундой, близкой к очковтирательству, заниматься? Бордюров и плитки нам в стране, что ли, мало..