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Ежегодно за рубеж сбегают 400 молодых хоккеистов. Минспорта щедро выдало 1,6 миллиона на их поимку

К 30-летию открытых границ – по крайней мере, с нашей стороны – министерство спорта вдруг озаботилось проблемой отъезда хоккеистов-юниоров за рубеж. Аж 1,6 млн рублей на разоблачения секрета Полишинеля выписало!
Ежегодно за рубеж сбегают 400 молодых хоккеистов. Минспорта щедро выдало 1,6 миллиона на их поимку
15 сентября 2022 16:52
автор: Виталий Славин
автор фото: Википедия

Несмотря на невеликий бюджет, если сравнивать с астрономическими зарплатами никому ненужных в НХЛ и Европе за эти дикие деньги так называемых звезд, а тем более середняков КХЛ, в Минспорта к эпохальному исследованию решили подойти основательно. Если, конечно, все сделают реально, а не виртуально.

По техническому заданию исполнитель должен взять интервью у хоккеистов в возрасте от 11 до 18 лет. Требуются не менее тысячи интервью в каждой возрастной группе. Затем предполагается провести статистическую работу по каждому из участвующих в этом исследовании региону. После этого проведут сессию с участием не менее 100 тренеров из регионов восьми федеральных округов.

Также предлагается организовать программу аттестации тренеров и реформировать турниры для подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Давайте прикинем. От 11 до 18 лет – это восемь возрастных групп. Умножаем на тысячу. Восемь тысяч интервью – однако! Если предположить, что на каждое потребуется хотя бы пять минут – это 40 тысяч минут! Или 666 часов – но ведь это то самое апокалипсическое Число зверя! Не страшно? А ведь потом еще предстоит статистика, обобщения и целая сессия сотни тренеров из восьми регионов.

Даже если все это сделают дистанционно, то размах впечатляет и заслуживает уважения. Это вам не банальный примитив типа бордюры каждый год в Москве долбить и перекладывать!

Но вот что интересно: Минспорта в принципе и сегодня все известно без всяких изысканий, что ведомство не собирается скрывать.

По его сведениям за минувшие четыре года страну покинуло около 1500 хоккеистов.

Большинство переезжает в Канаду, США, Казахстан, Словакию и Белоруссию. Если США и Канаду мы знаем, как ведущие хоккейные державы, то национальные чемпионаты оставшихся трех стран сильно уступают КХЛ. И то, что игроки уезжают в Казахстан или Белоруссию, совершенно не связано с плохой инфраструктурой в России, скорее наоборот. В этих странах у хоккеистов, не сумевших после достижения предельного возраста для выступления в Молодежной лиге найти себе клуб в ВХЛ и уж тем более в КХЛ, есть шанс получать игровую практику.

Ну вот вам и ответ! Чего исследовать-то?! Надо радоваться, что мы готовим столько качественного материала, что хватает для того, чтоб не только себя полностью обеспечить, но и дружественным странам подсобить, а также спецназ за океан отправить!

Минспорта, констатируя, что проблема переезда игроков в таком количестве, учитывая затраты на их подготовку, становится близкой к критической, само подчеркивает: «Подавляющее большинство игроков уезжает в молодом возрасте, потому что не видит в себе заинтересованности местных клубов. Молодые игроки топ-уровня составляют считанные проценты от примерно 400 хоккеистов, уезжающих ежегодно».

Еще раз – бинго! Что и требовалось доказать!

Вы будете сильно смеяться, но даже само Министерство спорта не видит во всем этом чего-то экстраординарного. Пресс-служба ведомства так ответила на запрос «РБ Бизнес» о целях грандиозного исследования ценой в 1,6 млн народных рублей:

- За последние годы не наблюдалось сильного оттока российских спортсменов за рубеж. Для спортсменов сборных России созданы условия, обеспечивающие круглогодичный тренировочный и соревновательный процесс, а также социальные гарантии. В мире не так много стран, в которых спортсмены получают такого рода поддержку от государства. Спортсмены это понимают, и случаи смены гражданства редки.

Спрашивается, так на кой ляд сдались это восемь тысяч интервью, сессия сотни тренеров из восьми регионов, аттестация наставников с гипотетическим реформированием турниров для 15-17-лених, если у нас и так все тип-топ?! Минспорта больше нечем заняться?

Со стародавних советских времен известно, что в молодежном спорте главный затык в переходе из юниоров во взрослые. Я сам на этом в 1979 году погорел, когда в 19 лет в ранге бронзового призера чемпионата Москвы вынужден был бросить любимый хоккей. Как знать, была бы у меня тогда возможность махнуть за океан, может, еще поцеплялся бы за шайбу. А так, увы. Последние лет 30 она мне только снится…

А главное – ну найдут и разложат по полочкам причины бегства 400 юниоров каждый год за бугор. Дальше-то что? Со своей стороны госграницу железным занавесом закроем? Или станем преследовать родителей беженцев?

Ну честно, господа, не надоело ерундой, близкой к очковтирательству, заниматься? Бордюров и плитки нам в стране, что ли, мало..

источник: «Советский спорт»
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Ежегодно за рубеж сбегают 400 молодых хоккеистов. Минспорта щедро выдало 1,6 миллиона на их поимку
К 30-летию открытых границ – по крайней мере, с нашей стороны – министерство спорта вдруг озаботилось проблемой отъезда хоккеистов-юниоров за рубеж. Аж 1,6 млн рублей на разоблачения секрета Полишинеля выписало!
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