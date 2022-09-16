НХЛ де-факто утвердила участие России в Кубке мира-2024! В США захотели вернуть наших на Олимпиаду

Что такое Кубок мира-2024? Заметьте, турнир пройдет не в привычном сентябре, а в феврале – в самый разгар сезона. Так что в этот раз соревнования восьми сборных, которые на первом этапе побьются в двух группах – в Северной Америке и Европе, прямая замена ежегодного звездного уикенда НХЛ. Отсюда убийственный вопрос, который не допускает разночтений: какой капиталист допустит, чтоб его ярмарка тщеславия ковала денежку без всех главных сокровищ фирмы? Спойлер: никакой!

Между тем сама НХЛ предсезонными рейтингами постоянно дает сейчас всем понять, что в ее питомнике нет вратарей и крайних нападающих круче россиян. Василевский и Шестеркин возглавили список премьеров среди голкиперов, Овечкин, Кучеров, Капризов – вне конкуренции среди фланговых форвардов. Уже после этих рейтингов лично мне стало абсолютно ясно: на КМ-2024 нас обязательно позовут! Впрочем, лига это никогда и не отрицала. Закавыка может возникнуть только в том, в каком качестве национальной команде выступать – как сборная России или как Атлеты из России по типу Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Вчера в этом вопросе за океаном окончательно поставили точку. Популярный местный инсайдер Грег Вышински, который еще перед КМ-2016 заявил, что без России этот турнир никому даром не нужен, сообщил о сенсационном решении НХЛ. Правда, завуалированном. Как утверждает Вышински, вице-президент лиги Билл Дейли на ушко поведал ему подробности КМ-2024. Оказывается, в начале февраля планируется устроить некий мини-турнир для определения двух участников, которые заменят сборную молодых звезд Северной Америки и светил остальной Европы.

Напомним, кто разыграл Кубок мира-2016 (в порядке занятых мест):

1. Канада

2. Звезды Европы

3-4. Россия

Швеция

5-8. Молодые звезды СА

Чехия

США

Финляндия

Все теперь предельно ясно. Североамериканскую группу составят Канада, США, Россия и один из победителей мини-турнира, а старосветскую – Швеция, Чехия, Финляндия и другой победитель мини-турнира. Соответственно, исходя из представительства игроков в НХЛ, за эти две путевки в основную сетку поборются Швейцария, Германия, Словакия и Дания.

Вот, в общем-то, и все! Федерации хоккея России, тренерскому штабу сборной во главе с Алексеем Жамновым уже сейчас можно спокойно приступать к подготовке к престижному форуму.

Эту невиданную активность НХЛ с железобетонным намерением вопреки всем санкциям включить в свою мировую презентацию Россию, разумеется, не мог не заметить Международный олимпийский комитет. Однажды – точнее, дважды! - мы этих позорных прохиндеев уже спасли от фиаско, когда согласились сделать паузу в регулярном чемпионате КХЛ и сыграли в Пхенчхане с Пекином без флага и гимна.

Теперь МОК сам нас от всего отстранил и истекает кровью от ран в конечностях. Ибо качественные легионеры по-прежнему пачками едут в нашу лигу. Спрашивается, кого после монструозного КМ-2024 заинтересуют лузерские Игры-2026 в Милане без России и сильнейших североамериканцев и европейцев? Спойлер: разве что кучку ледовых маньяков с каких-нибудь северных территорий.

Недаром параллельно с инсайдом от Вышински уважаемое агентство «Рейтер» вчера распространило не менее сенсационное интервью президента НОК США Сюзанны Лайонс:

- Нам известно, что МОК думает о том, как вернуть российских спортсменов. Уже установлены контакты со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме.

Думаю, все мы в какой-то момент чувствуем, что спортсмены не должны быть жертвами любой государственной политики или напряженности, которая существует по всему миру.

На мой взгляд, неизбежно возникнет желание, чтобы живущие в России спортсмены вернулись и стали частью соревнований. Но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить.

Это точно, барыги из МОК, сроки здорово поджимают. Вам пора поторопиться! НХЛ вас уже давно обскакала: без наших – НХЛ и КХЛ! – двух лиг хороводик ледовых рыцарей в Милане можно и не начинать. Только опозоритесь.