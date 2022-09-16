Яшкин похоронил свою бывшую команду. Как СКА победил «Динамо»

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге СКА переиграл московское «Динамо» 4:1, однако главком гостей Алексей Кудашов дал весьма высокую оценку своей команде. Армейцы как-то легко вскрыли ворота Ильи Коновалова. Может, поэтом сегодня на посту номер один бело-голубых появился новичок Константин Волков, за плечами которого значилась всего одна игра в КХЛ. Зато какая - «сухая» в предыдущем матче с ХК «Сочи» (2:0). Правда, просочилась информация о травме паха Коновалова.

Сегодня вратарь, которому 20 сентября исполнится 25 лет, не подтащил. Нет, пару раз он выручил. Например, зацепив ловушкой шайбу после броска Михаила Воробьёва в упор в третьем периоде (выход 2 в 1), которого вывел к воротам Дамир Жафяров. Но с атаками Степана Фальковского (второй гол) и нового капитана СКА Дмитрия Яшкина голкипер должен был справляться. Хотя русский чех действовал хитро и неожиданно, с лопаты запустив шайбу в ближний верхний угол, не глядя на ворота. Красота! Кудашову только и оставалось с досады что покачать головой.

После финальной сирены главный тренер СКА Роман Ротенберг похвалил Яшкина за изысканный победный бросок, вспомнив о подобных трюках Павла Дацюка. А еще тренер, чья команда продлила победную серию до семи матчей, мог бы назвать Никиту Гусева, сравнявшего счет в олимпийском финале-2018. А ваш покорный слуга назвал великого динамовца Александра Мальцева, присутствовавшего сегодня на «ВТБ Арене».

Тренерский штаб гостей тасовал звенья. Жафяров стал выходить с Воробьёвым и Яшкиным, из-за травмы выбыл защитник Михаил Пашнин. Силы питерцев были на исходе. После энергозатратной победы в Ярославле (3:2). Игра не изобиловала голевыми моментами. Её судьбу решило мастерство капитана СКА.

На пресс-конференции довольный Ротенберг заявил, что его штаб знал, кто будет играть в воротах «Динамо». А огорченный Кудашов попросил журналистов не искать негатив, а отметить, например, дебют 18-летнего форварда Даниила Давыдова. С такой фамилией новичок не имеет право плохо играть.

Также Кудашов посетовал, что его команда пока не умеет выигрывать матчи с сильных соперников, владея инициативой и создавая много острых моментов. По правде говоря, автору этих строк хватило пятерни, чтобы их сосчитать. Но главному тренеру с его высокой колокольни виднее.

ТАБЛО

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1).

Голы: О'Делл, Рашевский – Ожиганов, Фальковский, Яшкин.