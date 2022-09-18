СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Халл в 37 лет наколотил 53 шайбы, Хоу в 40 - 44. Ови есть куда стремиться! И кого уже опасаться

Вчера Русскую машину, которая никогда не ломается, планета поздравляла с 37-летием. «Советский спорт» ко дню рождения Александра Овечкина и одного американского парня подготовил любопытную цифирь.
Халл в 37 лет наколотил 53 шайбы, Хоу в 40 - 44. Ови есть куда стремиться! И кого уже опасаться
18 сентября 2022 16:39
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Конечно, все считают в первую очередь шайбы в НХЛ капитана «Вашингтона», от которого земляне ждут, когда великий динамовец по примеру Пеле выбьет тысячу голешников. Но тут не менее уместен такой вопрос: 37 лет для самой конкурентной лиги мира – это как? Вообще - как много в НХЛ подобных старослужащих, какова их отдача, насколько их ценят – в прямом смысле! - в клубах. Ответит вот эта таблица.

ВСЕ ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ В ВОЗРАСТЕ 37+

1. н Александр Овечкин («Вашингтон», 37 лет) – 9,5 млн за сезон до 2026 года, 90 (50+40) очков в сезоне-2021/22
2. з Брент Бернс («Каролина», 37) – 8 млн до 2025, 54 (10+44)
3. н Джо Павелски («Даллас», 38) – 6 млн до 2023, 81 (27+54)
4. з Райан Сутер («Даллас», 37) – 3,65 млн до 2025 + 0,83 млн до 2029*, 32 (7+25)
5. н Джефф Картер («Питтсбург», 37) – 3,125 млн до 2024, 45 (19+26)
6. н Патрис Бержерон («Бостон», 37) – 2,5 млн до 2023, 65 (25+40)
7. з Алекс Голигоски («Миннесота», 37) – 2 млн до 2024, 30 (2+28)
8. н Пьер-Эдуард Бельмар («Тампа», 37) – 1 млн до 2023, 20 (9+11)
9. н Кори Перри («Тампа», 37) – 1 млн до 2023, 40 (19+21)
10. з Марк Джиордано («Торонто», 39) – 0,8 млн до 2024, 35 (8+27)
11. н Зак Паризе («Айлендерс», 38) – 0,75 млн до 2023 + 0,83 млн до 2029*, 35 (15+20)

*Ежегодные выплаты «Миннесоты» за выкупленные в 2021 году контракты Сутера и Паризе.

Как видите, всего десять ровесников Александра продолжают в НХЛ вахту в поле. Лишь американский форвард «Далласа» Павелски имеет похожую статистику. Ну и, конечно, Борода-Бернс для защитника набирает немало баллов. Тем более из безнадежного «Сан-Хосе» чемпион мира-2015 перебрался в забористую «Каролину», где вполне может результативность и повысить.

По зарплате и длине контракта с Ови близко никто не стоит. Даже легендарный капитан «Бостона» Бержерон. Только чтоб не покидать насиженное место, двукратный олимпийский чемпион минувшим летом согласился на жалкий для его уровня однолетний контракт с «Брюинз» на 2,5 млн долларов?! Правда, канадцу достаточно отыграть 10 матчей, чтоб эту сумму удвоить. Та что, пять миллионов у грозы российской сборной точно будет, но у «Нашего все» гарантированные 9,5 млн годовых аж до 2026-го!

Теоретически в список аксакалов еще входят защитники Ши Уэбер («Вегас», 37 лет) и Брент Сибрук («Тампа», 37). Об окончании карьеры они еще не объявили, но тянут с этим исключительно ради того, чтобы облегчить перегруженные платежки «рыцарей» и «молний» - их гонорары в потолке зарплат не учитывают. На лед оба давно не выходят. И не выйдут.

Для полноты картины сообщим, что среди вратарей 37+ есть даже разменявшие пятый десяток:

1. Марк-Андре Флери («Миннесота», 38 лет) – 3,5 млн до 2024
2. Майк Смит («Эдмонтон», 40) – 2,2 млн до 2023
3. Крейг Андерсон («Баффало», 41) – 1,5 млн до 2023
4. Ярослав Галак («Рейнджерс», 37) – 1,5 млн до 2023
5. Брайан Эллиотт («Тампа», 37) – 0,9 млн до 2023

С голкиперами-ветеранами, сами видите, полная беда. Все - краткосрочные дублеры, кроме Флери. При этом для №1 у олимпийского чемпиона-2010 контракт на смехотворную сумму.

С историческими снайперскими делами Овечкина, ближайшими целями и задачами все давным-давно ясно. Давайте оценим, как Русская пушка выглядит на фоне современников. Сравним действующих игроков по голам и средней результативности.

ТОП-ГОЛЕАДОРЫ XXI ВЕКА

1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 780 шайб
2. Сидни Кросби («Питтсбург») – 517
3. Стивен Стэмкос («Тампа») - 481
4. Евгений Малкин («Питтсбург») - 444
5. Патрик Кейн («Чикаго») – 430
6. Джо Павелски («Даллас») – 421
7. Джефф Картер («Питтсбург») – 418
8. Зак Паризе («Айлендерс») – 408
9. Кори Перри («Тампа») – 405
10. Патрис Бержерон («Бостон») – 400…
33. Остон Меттьюз («Торонто») – 259…
36. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 254…
44. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - 239

Опять все знакомые лица. И снова подавляющее преимущество россиянина, к которому неожиданно присоединился вроде бы классический плеймейкер Джино.

Казалось бы, потолок зарплат всех уравнял. Нельзя больше собрать в одной команде всех, кого пожелаешь. Однако Ови все по барабану! Полтинник выбивает даже в 36 лет, что провернул в минувшем сезоне, побив тем самым рекорд лиги из прошлого века.

А что у нас с голами в среднем за игру? В историческом срезе даже абсолютный лидер всех времен Гретцки с его 894 шайбами уступает Овечкину – 0,60 против 0,61. У идущего вторым Горди Хоу (801) – 0,45. Это и понятно: Мистер Хоккей большую часть карьеры отыграл при жуткой конкуренции, когда в НХЛ числилось лишь шесть клубов!

Наибольшая угроза ныне исходит от еще одного вчерашнего именинника – MVP НХЛ-2022 Остона Меттьюза. Американец вышел на график Усейна Болта – 0,64 шайбы за игру! И ровно 12 лет в запасе относительно Великой восьмерки. Предстоящий регулярный чемпионат в этом смысле должен стать чрезвычайно показательным: сумеет ли 25-летний центр «Торонто» сохранить набранный темп? А именно: повторно настрелять 60 шайб? Если получится, то гонка снайперов НХЛ обретет второе дыхание. У Ови – и Гретцки! – появится реальный конкурент на перспективу.

Ну а в заключение, отталкиваясь от исторических хроник, прикинем, чего ждать от Александра в ближайшей регулярке. Рекордного десятого полтинника – это понятно. Это подразумевается. А что уже было у других глыб в 37+ лет?

1. Бобби Халл («Виннипег», 37 лет) – 53 шайбы (сезон-1975/76)*
2. Бобби Халл («Виннипег», 39) – 46 (1977/78)*
3. Горди Хоу («Детройт», 40) – 44 (1968/69)
4. Фил Эспозито («Рейнджерс», 37) — 42 (1978/79)
5. Джонни Бюсик («Бостон», 37) – 40 (1972/73)
6. Брендан Шенахен («Детройт», 37) — 40 (2005/06)
7. Горди Хоу («Детройт», 39) – 39 (1967/68)
8. Джо Маллен («Питтсбург», 37) — 38 (1993/94)
9. Бретт Халл («Детройт», 38) – 37 (2002/03)

*«Виннипег Джетс» тогда выступал в ВХА.

Наверняка у Овечкина сейчас был бы другой ориентир, если бы в 1972 году за океаном вдруг не вылупился злейший конкурент НХЛ в лице ВХА. Фил Эспозито в те годы, конечно, был хорош, но Бобби Халл с его феноменальным щелчком бостонцу ни в чем не уступал. Если бы Халла не переманили в ВХА первым в истории хоккея миллионным контрактом, на который скинулись все клубы новой лиги, отметку в 900 шайб в НХЛ, скорее всего, преодолели бы еще в прошлом веке. Если кто не в курсе, к 610 голам в НХЛ Бобби добавил в ВХА - 303.

К достижениям во Всемирной хоккейной ассоциации не стоит относиться снисходительно. Если пробить участие Халла в Суперсерии-1972 общественности, включая премьер-министра Канады Пьера Трюдо, так и не удалось – НХЛ встала против перебежчика намертво, то в 1976 году на первый Кубок Канады 37-летнего нападающего все-таки пригласили. Вот как хозяева боялись даже экспериментальной сборной СССР, которая отправилась за океан без обоих ведущих звеньев – Петрова и Шадрина и во главе с тренером-новичком из провинциальной Риги Виктором Тихоновым.

Играя в звене с Дионном и Эспозито/Перро, Халл с пятью шайбами стал лучшим снайпером Кленовых, которые в финале КК-1976 одолели Чехословакию. Зато в споре бомбардиров с 9 (5+4) очками первенствовал наш Виктор Жлуктов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Халл в 37 лет наколотил 53 шайбы, Хоу в 40 - 44. Ови есть куда стремиться! И кого уже опасаться
Халл в 37 лет наколотил 53 шайбы, Хоу в 40 - 44. Ови есть куда стремиться! И кого уже опасаться
Вчера Русскую машину, которая никогда не ломается, планета поздравляла с 37-летием. «Советский спорт» ко дню рождения Александра Овечкина и одного американского парня подготовил любопытную цифирь.
18.09.2022 16:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Яшкин похоронил свою бывшую команду. Как СКА победил «Динамо»
Яшкин похоронил свою бывшую команду. Как СКА победил «Динамо»
Рискованный ход тренерского штаба «Динамо» в принципиальном матче со СКА доверить ворота дебютанту Константину Волкову себя не оправдал. Впрочем, бело-голубые уступили 2:3 не только по вине вратаря, но благодаря голу-шедевру Дмитрия Яшкина, исполнившего бросок с лопаты в стиле Дацюка/Мальцева/Кросби.
16.09.2022 22:20
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ де-факто утвердила участие России в Кубке мира-2024! В США захотели вернуть наших на Олимпиаду
НХЛ де-факто утвердила участие России в Кубке мира-2024! В США захотели вернуть наших на Олимпиаду
Ничего личного – это всего лишь бизнес, а сугубо коммерческая НХЛ и приватизировавший олимпийскую идею МОК умеют считать баблосики виртуозно. Потому отлично понимают: без русских хоккеистов их шабашкам кирдык.
16.09.2022 13:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ежегодно за рубеж сбегают 400 молодых хоккеистов. Минспорта щедро выдало 1,6 миллиона на их поимку
Ежегодно за рубеж сбегают 400 молодых хоккеистов. Минспорта щедро выдало 1,6 миллиона на их поимку
К 30-летию открытых границ – по крайней мере, с нашей стороны – министерство спорта вдруг озаботилось проблемой отъезда хоккеистов-юниоров за рубеж. Аж 1,6 млн рублей на разоблачения секрета Полишинеля выписало!
15.09.2022 16:52
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Ярославле судьи помогли СКА с камбэком. Лидер одержал шестую победу подряд
В Ярославле судьи помогли СКА с камбэком. Лидер одержал шестую победу подряд
Лидер регулярного чемпионата СКА одержал волевую победу 3:2 в Ярославле над «Локомотивом». Не без помощи рефери Максима Сидоренко и Павла Овчинникова, которые сначала не засчитали гол железнодорожников, а потом удалили до конца игры форварда хозяев Егора Коршкова. Владея преимуществом по игре и в счете, подопечные Игоря Никитина ухитрились уступить на последних минутах.
14.09.2022 22:55
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Почему России тяжело с Канадой? Потому что у Кленовых в НХЛ в 15 раз больше капитанов, чем у нас
Почему России тяжело с Канадой? Потому что у Кленовых в НХЛ в 15 раз больше капитанов, чем у нас
Уже давно никого не удивляет мощнейший командный дух сборной Канады, за счет которого Кленовые легко преодолевают любые затруднения. Но на чем этот убойный характер победителей зиждется? А вот на этом!
14.09.2022 15:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
НХЛ опять прокололась! За месяц до объявления 50 лучших игроков гарантировала 6 русских в топ-30
НХЛ опять прокололась! За месяц до объявления 50 лучших игроков гарантировала 6 русских в топ-30
Телевизионщики НХЛ продолжают разогрев сезона рейтингами самых-самых. Дошла очередь до топ-50 игроков лиги независимо от амплуа. Главная интрига – кто войдет в первую пятерку и сколько будет наших. У меня ответ уже есть!
13.09.2022 15:46
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Спартаку» нечего бояться соперников с Востока. Почему забанили перекрестный плей-офф
«Спартаку» нечего бояться соперников с Востока. Почему забанили перекрестный плей-офф
Идею провести перекрестный плей-офф (начиная с первого раунда) вместо традиционного - внутри конференций (до финала) отложили. «Советский спорт» объясняет почему.
13.09.2022 08:12
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Оступились: «Витязь» потерпел первое поражение в сезоне
Оступились: «Витязь» потерпел первое поражение в сезоне
Что говорили участники матча в Балашихе.
12.09.2022 22:47
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Авангард» угодил в тот же капкан, который сделал безработным любимого в НХЛ тренера Овечкина
«Авангард» угодил в тот же капкан, который сделал безработным любимого в НХЛ тренера Овечкина
Главная сенсация чемпионата КХЛ, разумеется, провал чемпионов-2021. Все четыре стартовые встречи «Авангард» продул. Объясняют это массой игровых причин. Однако я предлагаю поискать ответ за океаном.
12.09.2022 16:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Красно-белые должны забить не меньше трех мячей». Прогноз Ловчева на дерби «Спартак» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального воскресного матча 10-го тура РПЛ (18 сентября, 19:00).
Ни зрелища, ни скандала. Как завершилась трилогия Альварес — Головкин
Третий поединок Сауля Альвареса и Геннадия Головкин завершился в Лас-Вегасе закономерной и невероятно легкой победой мексиканца, который сохранил титулы в суперсреднем весе.
«Спросите у Медведева». Кержаков — о премиальных «Зенита» за победу над «Динамо»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о вызове в сборную, доминировании команды в РПЛ и поддержке болельщиков во время победного матча с динамовцами в 10-м туре РПЛ (2:0).
Питер снова взял Москву! Как «Зенит» победил «Динамо» и не проиграл столичным клубам 19-й матч подряд
Лидер чемпионата одержал в 10-м туре РПЛ гостевую победу над бело-голубыми — 2:0.
Сели в лужу в «Лужниках». Как ЦСКА сенсационно проиграл «Торпедо» на радость «Зениту»
В 10-м туре РПЛ армейцы неожиданно уступили автозаводцам (0:1), одержавшим первую победу в чемпионате в первом же матче сезона на лужниковской арене.
Чемпионат мира по проблемам. За что хейтили и продолжают хейтить Катар-2022
Клубы отказывают сборной Катара в товарищеских матчах, из-за переноса турнира на зиму страдают национальные лиги, на стройках стадионов ЧМ гибнут люди... Чемпионат мира по футболу еще не стартовал, но вокруг него уже масса проблем.
«Уровень команд несопоставим — Питер победит 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Динамо» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ (17 сентября, 19:00).
«Выиграть больше двадцати матчей подряд? Об этом не думаем». Защитник СКА — о победной серии на старте сезона КХЛ
Защитник СКА и сборной России Александр Никишин ответил на вопросы «Плеймейкера» после выездной победы над московским «Динамо» (3:2).
«Надеюсь, продолжим забрасывать шайбы в стиле Дацюка». Ротенберг — о победе СКА над «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги гостевой волевой победы над московским «Динамо» (3:2) в чемпионате КХЛ.
Пожар потушен, но надолго ли? Как «Авангард» наконец выиграл в КХЛ
Предпоследние обладатели Кубка Гагарина лишь в седьмом матче нового сезона смогли одержать первую победу - 5:2 над «Барысом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика