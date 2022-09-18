Халл в 37 лет наколотил 53 шайбы, Хоу в 40 - 44. Ови есть куда стремиться! И кого уже опасаться

Конечно, все считают в первую очередь шайбы в НХЛ капитана «Вашингтона», от которого земляне ждут, когда великий динамовец по примеру Пеле выбьет тысячу голешников. Но тут не менее уместен такой вопрос: 37 лет для самой конкурентной лиги мира – это как? Вообще - как много в НХЛ подобных старослужащих, какова их отдача, насколько их ценят – в прямом смысле! - в клубах. Ответит вот эта таблица.

ВСЕ ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ В ВОЗРАСТЕ 37+

1. н Александр Овечкин («Вашингтон», 37 лет) – 9,5 млн за сезон до 2026 года, 90 (50+40) очков в сезоне-2021/22

2. з Брент Бернс («Каролина», 37) – 8 млн до 2025, 54 (10+44)

3. н Джо Павелски («Даллас», 38) – 6 млн до 2023, 81 (27+54)

4. з Райан Сутер («Даллас», 37) – 3,65 млн до 2025 + 0,83 млн до 2029*, 32 (7+25)

5. н Джефф Картер («Питтсбург», 37) – 3,125 млн до 2024, 45 (19+26)

6. н Патрис Бержерон («Бостон», 37) – 2,5 млн до 2023, 65 (25+40)

7. з Алекс Голигоски («Миннесота», 37) – 2 млн до 2024, 30 (2+28)

8. н Пьер-Эдуард Бельмар («Тампа», 37) – 1 млн до 2023, 20 (9+11)

9. н Кори Перри («Тампа», 37) – 1 млн до 2023, 40 (19+21)

10. з Марк Джиордано («Торонто», 39) – 0,8 млн до 2024, 35 (8+27)

11. н Зак Паризе («Айлендерс», 38) – 0,75 млн до 2023 + 0,83 млн до 2029*, 35 (15+20)

*Ежегодные выплаты «Миннесоты» за выкупленные в 2021 году контракты Сутера и Паризе.

Как видите, всего десять ровесников Александра продолжают в НХЛ вахту в поле. Лишь американский форвард «Далласа» Павелски имеет похожую статистику. Ну и, конечно, Борода-Бернс для защитника набирает немало баллов. Тем более из безнадежного «Сан-Хосе» чемпион мира-2015 перебрался в забористую «Каролину», где вполне может результативность и повысить.

По зарплате и длине контракта с Ови близко никто не стоит. Даже легендарный капитан «Бостона» Бержерон. Только чтоб не покидать насиженное место, двукратный олимпийский чемпион минувшим летом согласился на жалкий для его уровня однолетний контракт с «Брюинз» на 2,5 млн долларов?! Правда, канадцу достаточно отыграть 10 матчей, чтоб эту сумму удвоить. Та что, пять миллионов у грозы российской сборной точно будет, но у «Нашего все» гарантированные 9,5 млн годовых аж до 2026-го!

Теоретически в список аксакалов еще входят защитники Ши Уэбер («Вегас», 37 лет) и Брент Сибрук («Тампа», 37). Об окончании карьеры они еще не объявили, но тянут с этим исключительно ради того, чтобы облегчить перегруженные платежки «рыцарей» и «молний» - их гонорары в потолке зарплат не учитывают. На лед оба давно не выходят. И не выйдут.

Для полноты картины сообщим, что среди вратарей 37+ есть даже разменявшие пятый десяток:

1. Марк-Андре Флери («Миннесота», 38 лет) – 3,5 млн до 2024

2. Майк Смит («Эдмонтон», 40) – 2,2 млн до 2023

3. Крейг Андерсон («Баффало», 41) – 1,5 млн до 2023

4. Ярослав Галак («Рейнджерс», 37) – 1,5 млн до 2023

5. Брайан Эллиотт («Тампа», 37) – 0,9 млн до 2023

С голкиперами-ветеранами, сами видите, полная беда. Все - краткосрочные дублеры, кроме Флери. При этом для №1 у олимпийского чемпиона-2010 контракт на смехотворную сумму.

С историческими снайперскими делами Овечкина, ближайшими целями и задачами все давным-давно ясно. Давайте оценим, как Русская пушка выглядит на фоне современников. Сравним действующих игроков по голам и средней результативности.

ТОП-ГОЛЕАДОРЫ XXI ВЕКА

1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 780 шайб

2. Сидни Кросби («Питтсбург») – 517

3. Стивен Стэмкос («Тампа») - 481

4. Евгений Малкин («Питтсбург») - 444

5. Патрик Кейн («Чикаго») – 430

6. Джо Павелски («Даллас») – 421

7. Джефф Картер («Питтсбург») – 418

8. Зак Паризе («Айлендерс») – 408

9. Кори Перри («Тампа») – 405

10. Патрис Бержерон («Бостон») – 400…

33. Остон Меттьюз («Торонто») – 259…

36. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 254…

44. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») - 239

Опять все знакомые лица. И снова подавляющее преимущество россиянина, к которому неожиданно присоединился вроде бы классический плеймейкер Джино.

Казалось бы, потолок зарплат всех уравнял. Нельзя больше собрать в одной команде всех, кого пожелаешь. Однако Ови все по барабану! Полтинник выбивает даже в 36 лет, что провернул в минувшем сезоне, побив тем самым рекорд лиги из прошлого века.

А что у нас с голами в среднем за игру? В историческом срезе даже абсолютный лидер всех времен Гретцки с его 894 шайбами уступает Овечкину – 0,60 против 0,61. У идущего вторым Горди Хоу (801) – 0,45. Это и понятно: Мистер Хоккей большую часть карьеры отыграл при жуткой конкуренции, когда в НХЛ числилось лишь шесть клубов!

Наибольшая угроза ныне исходит от еще одного вчерашнего именинника – MVP НХЛ-2022 Остона Меттьюза. Американец вышел на график Усейна Болта – 0,64 шайбы за игру! И ровно 12 лет в запасе относительно Великой восьмерки. Предстоящий регулярный чемпионат в этом смысле должен стать чрезвычайно показательным: сумеет ли 25-летний центр «Торонто» сохранить набранный темп? А именно: повторно настрелять 60 шайб? Если получится, то гонка снайперов НХЛ обретет второе дыхание. У Ови – и Гретцки! – появится реальный конкурент на перспективу.

Ну а в заключение, отталкиваясь от исторических хроник, прикинем, чего ждать от Александра в ближайшей регулярке. Рекордного десятого полтинника – это понятно. Это подразумевается. А что уже было у других глыб в 37+ лет?

1. Бобби Халл («Виннипег», 37 лет) – 53 шайбы (сезон-1975/76)*

2. Бобби Халл («Виннипег», 39) – 46 (1977/78)*

3. Горди Хоу («Детройт», 40) – 44 (1968/69)

4. Фил Эспозито («Рейнджерс», 37) — 42 (1978/79)

5. Джонни Бюсик («Бостон», 37) – 40 (1972/73)

6. Брендан Шенахен («Детройт», 37) — 40 (2005/06)

7. Горди Хоу («Детройт», 39) – 39 (1967/68)

8. Джо Маллен («Питтсбург», 37) — 38 (1993/94)

9. Бретт Халл («Детройт», 38) – 37 (2002/03)

*«Виннипег Джетс» тогда выступал в ВХА.

Наверняка у Овечкина сейчас был бы другой ориентир, если бы в 1972 году за океаном вдруг не вылупился злейший конкурент НХЛ в лице ВХА. Фил Эспозито в те годы, конечно, был хорош, но Бобби Халл с его феноменальным щелчком бостонцу ни в чем не уступал. Если бы Халла не переманили в ВХА первым в истории хоккея миллионным контрактом, на который скинулись все клубы новой лиги, отметку в 900 шайб в НХЛ, скорее всего, преодолели бы еще в прошлом веке. Если кто не в курсе, к 610 голам в НХЛ Бобби добавил в ВХА - 303.

К достижениям во Всемирной хоккейной ассоциации не стоит относиться снисходительно. Если пробить участие Халла в Суперсерии-1972 общественности, включая премьер-министра Канады Пьера Трюдо, так и не удалось – НХЛ встала против перебежчика намертво, то в 1976 году на первый Кубок Канады 37-летнего нападающего все-таки пригласили. Вот как хозяева боялись даже экспериментальной сборной СССР, которая отправилась за океан без обоих ведущих звеньев – Петрова и Шадрина и во главе с тренером-новичком из провинциальной Риги Виктором Тихоновым.

Играя в звене с Дионном и Эспозито/Перро, Халл с пятью шайбами стал лучшим снайпером Кленовых, которые в финале КК-1976 одолели Чехословакию. Зато в споре бомбардиров с 9 (5+4) очками первенствовал наш Виктор Жлуктов.