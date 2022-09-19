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Экс-тафгай переживает за болельщиков «Северстали»?! Может, лучше Юдин поможет Разину материально?

Успехи нищей «Северстали» не дают покоя сильным мира сего. Знаменитый в прошлом боец всея Руси Александр Юдин вдруг наехал на тренера череповчан Андрея Разина и тут же получил достойный ответ.
Экс-тафгай переживает за болельщиков «Северстали»?! Может, лучше Юдин поможет Разину материально?
19 сентября 2022 12:53
автор: Виталий Славин
автор фото: ФК «Северсталь»

Как известно, клуб из Вологодской области не дотягивает до нижней границы потолка зарплат КХЛ более 40 миллионов рублей. Тем не менее «сталевары» со всеми богатеями лиги бьются в кровь и часто их отправляют в нокаут. Вчера чудом спаслись от позора олигархи из Санкт-Петербурга.

В колыбели революции гости открыли счет уже на 4-й минуте. Монструозно упакованный СКА мучился с нищебродами с берегов Шексны до середины третьего периода, когда титаническими усилиями восстановил-таки равновесие – 1:1. Овертайм откатали всухую. Все решалось в серии буллитов. Череповчане вели 1:0 вплоть до последней попытки армейцев. Их, как всегда, выручил новичок Хайруллин, которого СКА купил в межсезонье у «Нефтехимика» за полтора миллиона долларов (90 млн рублей). Марат реализовал два подряд штрафных броска. Вместо первого поражения в чемпионате хозяева добились восьмой виктории кряду.

Надо отметить, «Северсталь» при этом вышла на площадку «Ледового» без квартета ведущих игроков – шведского защитника Пресса, нападающих Вовченко (самый высокооплачиваемый полевой игрок команды), Петунина и Пилипенко. После игры Разин все объяснил:

- Почему оставили в запасе трех лучших нападающих? Хотели, чтобы они расслабились. Наверное, это и произошло. Очко взяли, заслуженное очко. Игра была боевая, счастье было рядом, но Марат Хайруллин... Не зря его купили за такие деньги.

Сегодня доказали, что даже без наших высокооплачиваемых ребят мы тоже сила. Лиге стоит пересмотреть это правило (по нижней границе зарплат. – Прим. ред.). Опять меня оштрафуют, но я считаю, если мы показываем результат, если попадаем в плей-офф, независимо от пола или потолка – можно сделать какие-то послабления. Тем более в нынешнее время.

Мы предполагали, что у нас будет мало большинства. Первую бригаду большинства потому не заявили. У нас пять игр подряд через день. А два очка дают, что за СКА, что за ЦСКА, что за любую другую команду. Распределили силы вот так. Пожертвовали большинством…

Четкий исчерпывающий комментарий. Но нет: приближенному к СКА Юдину, видимо, обостренная гражданская позиция не позволила промолчать. Никогда не догадаетесь, за кого он вдруг решил заступиться! За болельщиков?! И это при том, что вся страна – позволю себе такое смелое предположение! - сейчас так или иначе переживает за бедную, но гордую и чрезвычайно симпатичную «Северсталь».

Череповчане в этом сезоне уже грохнули толстосумов из «Трактора», «Магнитки», ЦСКА, минского «Динамо», а СКА, как мы выше зафиксировали, чудом уполз на ничью.

- Уважаю Разина, но ему стоило бы сейчас сконцентрироваться на игре и работе, - щедро раздает бесплатные советы вице-чемпион мира-2002. - Он в каждой фразе говорит, какая «Северсталь» бедная и так далее. Но это и так все знают. Или он заранее начинает оправдываться? «Северсталь» может играть в более открытый хоккей, как и многие другие команды. В общем, Разину нужно перестать прибедняться. А то болельщикам в какой-то момент это может надоесть. Не говоря уже про руководство.

У меня тут один вопрос с пожеланием.

Руководство «Северстали» заказало Юдину экспертизу профессиональных и человеческих качеств своего главного тренера?

А может, Александру, работающему сейчас тренером, стоит самому взять какую-нибудь бедствующую команду и показать всем, включая Андрея Разина, как надо варить суп из топора и при этом не прибедняться? Лично я с удовольствием поглядел бы. Тем более что Юдин давно зарекомендовал себя первоклассным спикером. Осталась самая малость: слова подкрепить делом. Как это день за днем делает Разин.

Впрочем, Андрею Владимировичу хватает времени, чтоб и в вербальной дуэли поучаствовать. Вот как он ответил в телеграм-канале непрошеному советчику и борцу за права болельщиков:

- Саша, я тоже тебя уважаю! Твоя игра на скрипке после каждого забитого гола во времена, когда ты был хоккеистом, незабываема!

Я прибедняюсь? Ты что-то путаешь. У меня с финансами все хорошо! Кто еще из тренеров так легко может выкинуть 300 тысяч в никуда?

Тренер «Северстали» имеет в виду штраф от КХЛ, выписанный ему за критику судей после матча с «Автомобилистом» в начале сентября.

источник: «Советский спорт»
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Экс-тафгай переживает за болельщиков «Северстали»?! Может, лучше Юдин поможет Разину материально?
Экс-тафгай переживает за болельщиков «Северстали»?! Может, лучше Юдин поможет Разину материально?
Успехи нищей «Северстали» не дают покоя сильным мира сего. Знаменитый в прошлом боец всея Руси Александр Юдин вдруг наехал на тренера череповчан Андрея Разина и тут же получил достойный ответ.
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