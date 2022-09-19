Ярославский «Локомотив» начинает выездную серию с победы над московским «Динамо». Подопечные Игоря Никитина обыграли бело-голубых со счетом 3:1.

Наставник гостей поделился эмоциями после матча:

– Провели ровный матч: создали хорошие моменты в атаке, в обороне хорошо себя проявили. Специально ли выпускали Бочарова на «Динамо»? Эмоции, конечно, играют какую-то роль, но дело не только в этом.

Второй гол? Нет, такое мы не отрабатывали. Это все мастерство. В хоккее, кроме командных действий, важны индивидуальности.

Мое эмоциональное выступление после прошлого поражения? Это был своеобразный message ребятам через вас. Нужно, чтобы они слышали не только то, что в раздевалке им говорят.

Тяжело ли играть без иностранцев? Нет, у нас такого решения – играть исключительно без иностранцев. Но мы решили, что хотим поднять наших ребят на лидирующие позиции, но если будут качественные легионеры, то почему нет?

Главный тренер «Динамо», Алексей Кудашов также дал оценку действиям своей команды:

– Плохо двигались, а значит не можешь контролировать игру. Когда ноги не бегут, не до мельниц, ты не можешь владеть шайбой. Проиграли в физическом состоянии.

Что с Бойковым? Разбили лицо ему, врачи наложили швы. Почему были замены в составе после прошлой игры? У нас молодая команда, не всегда хватает эмоций.

Когда выйдет Меннел? Потренируется и посмотрим. Мы брали его с прицелом на атакующие качества.

Следующий матч железнодорожники проведут в среду в подмосковной Балашихе против «Витязя». Московское «Динамо» в четверг сыграет в Череповце против местной «Северстали».