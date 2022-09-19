Аргументы Никитина и Рябыкина. «Локомотив» и «Авангард» победили, а их тренеры обнадежили

Теперь главный тренер «Локомотива» Игорь Никитина вряд ли назовет своих подопечных «прыщавыми пацанами», которым пора превращаться в мужиков. Сегодня ярославцы доминировали с первой до последней секунды. Дубль оформил технарь Денис Алексеев. Вторая шайба – харламовская. На пути к воротам он тонко обыграл капитана хозяев Андрея Миронова, а потом перехитрил обескураженного таким поворотом вратаря Илью Коновалова. А первую праворукий форвард забил в несвойственной для себя манере: с пятачка, опередив динамовца Джордана Уила и удачно подставив клюшку после прострела Георгия Иванова.

Железнодорожников не заставил свернуть с правильного пути гол, пропущенный в меньшинстве, когда в штрафной бокс за симуляцию присел Александр Полунин. К слову, у динамовцев отличился 19-летний нападающий Андрей Никонов, открыв личный счет заброшенным шайбам в КХЛ.

Сегодняшний матч подавался как вратарская дуэль бывших – Ильи Коновалова и Ивана Бочарова. Однако остроты у владений гостей хозяева почти не создавали. Помимо гола-рикошета за авторством Никонова запомнился разве что неточный бросок метров с десяти тоже бывшего – Павла Кудрявцева.

А Бочаров в третьем периоде заработал для своей команды численное преимущество, когда его лишил «гитары» динамовец Владислав Ефремов.

После финальной сирены главком «Динамо» Алексей Кудашов, возглавлявший «Локомотив» и выводивший его в финал конференции, признал, что соперник был попросту быстрее, отсюда такая невнятная игра его команды в атаке и обороне.

Удивительно, как некоторые эксперты предрекают скорую отставку Никитина. «Локомотив» набирает ход и учится побеждать больших соперников. Железнодорожники были не хуже армейцев – как московских, так и питерских, но в обоих домашних матчах им уступили.

А «Витязь» Вячеслава Буцаева умеет выстраивать автобус и выжимать максимум из минимума созданных голевых моментов.

Теперь об «Авангарде». Из тренерского штаба омичей убрали Константина Курашова. Пишу эту фамилию через «о», а не «ё», как это делали в чемпионатах СССР, когда тот выступал (в обороне) за «Крылья Советов». В команде о нем отзывались позитивно. На его место пригласили Михаила Кравеца с положительным опытом в КХЛ. В плей-офф-2020 возглавляемый им «Витязь» слыл грозой авторитетов, в плей-офф дал бой (пусть и в одном из четырех матчей) своему старшему брату СКА.

В Омске сразу поползли слухи: готовят замену Дмитрию Рябыкину, оказавшемуся в щекотливой ситуации. Однако пока он остается главным тренером «ястребов». Хотя генеральный менеджер клуба Алексей Волков не ратовал за его назначение. Замену покинувшему «Авангарда» после трех сезонов Бобу Хартли найти очень трудно. Впрочем, это отдельная тема, которую мы обсудим позже.

Из источников, заслуживающих доверие, сообщали, что Кравеца пригласили, чтобы попугать Рябыкина. С усилившимся штабом «ястребы» одержали победы над «Барысом» и «Трактором». Правда, до возвращения в Омск им предстоят еще четыре матча в гостях – в Сочи, Нижнем Новгороде, Нижнекамске и Москве (с «Динамо»). Можно легко потерять добытое в муках и каторжным трудом.

Неплохо бы завершить адовую стартовую серию на выезде в восьмерке сильнейших Восточной конференции.