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Маккиннон забрал деньги Панарина и в 35 лет будет зарабатывать больше самого Овечкина

Маккиннон забрал деньги Панарина и в 35 лет будет зарабатывать больше самого Овечкина
20 сентября 2022 22:38
автор: Виталий Славин

В НХЛ новый царь долларовой горы. Впрочем, не сейчас, а через год. Когда начнет действовать вплоть до 2031 года новый контракт мотора «Колорадо» Натана Маккиннона на 100,8 млн долларов.

В наступающем сезоне десятка богатеев НХЛ будет выглядеть по-прежнему:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн до 2026 года (100 млн – общая сумма контракта)

2. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 11,643 млн до 2026 (81,5 млн)

3. Остон Меттьюз («Торонто») – 11,64 млн до 2024 (58,195 млн)

4. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») – 11,5 млн до 2027 (92 млн)

5. Джон Таварес («Торонто») – 11 млн до 2025 (77 млн)

6. Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 11 млн до 2027 (88 млн)

7. Митчелл Марнер («Торонто») – 10,903 млн до 2025 (65,408 млн)

8. Кори Прайс («Монреаль») – 10,5 млн до 2026 (84 млн)

9. Джонатан Тейвз («Чикаго») – 10,5 млн до 2023 (84 млн)

10. Патрик Кейн («Чикаго») – 10,5 млн до 2023 (84 млн)

11. Сергей Бобровский («Флорида») – 10 млн до 2026 (70 млн)…

18. Андрей Василевский («Тампа») – 9,5 млн до 2028 (76 млн)

Никита Кучеров («Тампа») – 9,5 млн до 2027 (76 млн)

Александр Овечкин («Вашингтон») – 9,5 млн до 2026 (47,5 млн)…

32. Кирилл Капризов («Миннесота») – 9 млн до 2026 (45 млн)

Как известно, три года назад в пасьянсе свободного агента из Коркино присутствовал тот же «Колорадо», а также «Айлендерс», готовые, как тогда докладывали инсайдеры, выложить Хлебушку те же 12,5 млн долларов годовых, что давно имел канадский чудо-мальчик Макдэвид. Однако Панарин Скалистым горам и Лонг-Айленду предпочел огни Бродвея с его шиком, блеском и красотою. Пусть и поджавшись в хотелках, Артемий стал вторым по зарплате в НХЛ.

Босс «Колорадо» Джо Сакик недолго горевал. Продлил соглашения со всеми своими основными штыками – капитаном команды Ландескогом, Макаром, Рантаненом, дал вторую жизнь Ничушкину, за копейки подписал вратаря Кемпера – и без особых затруднений взял Кубок Стэнли-2022.

Минувшим летом «лавины» переподписали всех остальных ключевых персонажей, за исключением Кадри, а в воротах на три сезона доверились за скромный гонорар Георгиеву. В итоге «Колорадо» даже сейчас не добирает до потолка зарплат (82,5 млн) почти полтора миллиона – 80,59 млн.

Но через год, когда активируется самый пока крутой в НХЛ контракт Маккиннона на 12,6 млн долларов, Сакику придется резать мясо. Благо тогда завершатся договора защитника-ветерана Джонсона (6 млн), нападающих Комфера (3,5 млн), Родригеса (2 млн), Кольяно, Хелма (по 1,25 млн). Словом, пространство для маневра у «Колорадо» появится. К тому же минимум на миллион поднимут потолок зарплат.

Интересно, что 85 миллионов долларов из ста канадец получит в виде бонусов, которые выплачивают еще до старта каждого очередного сезона. Причем в первые три года банковский счет хедлайнера дня пополнится аж на 50 миллионов! То есть на половину всей этой чудовищной суммы.

Вот расклад выплат по сезонам:

2023/2024. 15,725 млн (бонус) + 0,775 млн (зарплата) = 16,5 млн

2024/2025. 15,725 млн + 0,775 млн = 16,5 млн

2025/2026. 15,25 млн + 0,8 млн = 16,05 млн

2026/2027. 3 млн + 9,15 млн = 12,15 млн

2027/2028. 8,91 млн + 0,99 млн = 9,9 млн

2028/2029. 8,91 млн + 0,99 млн = 9,9 млн

2029/2030. 8,91 млн + 0,99 млн = 9,9 млн

2030/2031. 8,91 млн + 0,99 млн = 9,9 млн

Всего – 100,8 млн долларов

Надо отметить, что Джо Сакик по достоинству оценил вклад Маккиннона в чемпионство клуба: действующий и в наступающем чемпионате оклад нападающего в 6,3 млн долларов поднят сразу в два раза!

И еще одна важная деталь – 1 сентября Натан отметил 27-летие. А значит, заключительный сезон по новому договору он начнет отрабатывать в 35 лет! Даже у Овечкина таких денег в этом возрасте не было – по 13-летнему контракту на 124 млн долларов Александр заканчивал с жалованьем 9,538 млн. Против 12,6 млн у Маккиннона. Разница впечатляющая!

А какие зарплаты сейчас у игроков в возрасте 35+?

Лидирует вратарь «Монреаля» Кори Прайс с 10,5 млн. Но он карьеру, судя по всему, завершил.

У 35-летнего словенского капитана «Лос-Анджелеса» Анже Копитара – 10 млн.

Третий – вездесущий 37-летний Ови с 9,5 млн.

Четвертый – 35-летний Сидни Кросби с 8,7 млн долларов. Капитану «Питтсбурга» догнать капитана «Вашингтона» не суждено.

Найдутся ли желающие затмить гонорары Маккиннона, узнаем в следующее межсезонье. Мой прогноз: «Торонто» сделает все, чтобы сохранить Меттьюза. Потому, вполне возможно, американцу в «Мейпл Лифс» выпишут 14-15 млн годовых! В зависимости от длины ангажемента.

источник: «Советский спорт»
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