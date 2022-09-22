«В этих матчах НХЛ открыла глазки…» В Музее хоккея чествовали участников Суперсерии-72

Москву накрыла типично осенняя погода, а в Музее хоккея теплая, праздничная и одновременно теплая обстановка. Паломничество представителей СМИ, взявших в оборот легенд. Из оставшихся в живых советских участников Суперсерии-72 не было только Вячеслава Старшинова и Александра Мартынюка, а также переводчика (доросшего до вице-президента ОКР) Виктора Хоточкина и комментатора Владимира Писаревского, который вел репортаж с седьмого матча с Николаем Озеровым прямо от бортика.

Спецвыпуск, посвященный Суперсерии-72 – совместный проект «Советского спорта» и ФХР – разлетался как горячие пирожки. Нет сомнений в том, что с автографами ее участников, этот журнал станет раритетом.

Среди гостей помимо героев тех матчей легендарный капитан сборной СССР в 1960-х, двукратный олимпийский чемпион Борис Миронов, олимпионик Инсбрука-1964 Станислав Петухов, заслуженный тренер СССР Игорь Тузик, старейшина-журналист, публицист и писатель Всеволод Кукушкин, работавший на московских матчах.

На сцену пригласили четырех Александров – Якушева, Мальцева, Вочкова и Пашкова, двух Юриев – Ляпкина и Блинова, Вячеслава Анисина, Бориса Михайлова, Владимира Лутченко и, конечно, Владислава Третьяка – героя Суперсерии-72 и президента ФХР в одном лице. Старшего тренера «Красной машины» Всеволода Боброва представляла его вдова Елена Николаевна. Первый вице-президент ФХР и главный тренер лидера чемпионата СКА Роман Ротенберг не преминул напомнить девиз федерации хоккея – «Связь поколений».

И посыпались вопросы дотошных журналистов.

Фото: пресс-служба ФХР

- Владислав Александрович, за последние 50 лет вы не раз отмечали юбилей Суперсерии-72. Какой из них вам наиболее запомнился? – вопрос Третьяку.

- Больше всего – 45-летие. Мы отмечали его здесь, в Музее хоккея, пригласили канадцев, вручили им перстни. Потом Президент Владимир Владимирович Путин пригласил нас в Сочи. Это было самое грандиозное празднование.

К слову, пять лет назад в редакцию «Советского спорта» мы пригласили защитника Пэта Стэплтона – участника не только Суперсерии-72, но Суперсерии-74. Именно его оставил не у дел в Квебеке Валерий Харламов прежде, чем забить свой гениальный гол.

- Сколько будет жить хоккей, столько будут вспоминать те исторические матчи. Как полет Юрия Гагарина в космос, - продолжает Третьяк. – И мы представляли не только Советский Союз, но и всю Европу, весь любительский хоккей. В конце 1960-х и начале 1970-х мы встречались с любительскими командами Северной Америки, и там были одни драки. А теперь хоккей поменялся. И главную роль сыграл 1972 год. Мы научились у них, они – у нас.

- Александр Сергеевич, вы смотрели художественный фильм «Легенда №17»? Заслуживает ли каждый из участников Суперсерии-72, чтобы о нем сняли фильм? – вопрос Александру Якушеву, собравшему самую богатую коллекцию перстней для лучших игроков матчей – четыре (!).

- Фильм о хоккее и Харламове – большое событие для спорта и кинематографа. Мы с удовольствием посмотрели его в Сочи вместе с Президентом нашей страны. Ему фильм очень понравился. Хотя были некоторые эпизоды…Но это художественный вымысел. Считаю, такие фильмы очень нужны молодым ребятам, которые встали на путь хоккея. Они увидели, как надо добиваться цели в спорте и жизни. Только через труд и любовь к профессии!

Что касается фильма о каждом из нас, думаю, это бы не помешало. Можно рассказать о фактах из нашей жизни – это будет интересно. После «Легенды №17» стали снимать много фильмов о спорте и его героях.

- Юрий Евгеньевич, согласны ли вы с тем, что Суперсерия-72 изменила мировой хоккей? – вопрос Ляпкину – самому результативному нашему защитнику в тех легендарных матчах.

- Конечно! Канадским профессионалам стало интересно играть на чемпионатах мира и Олимпиадах.

- Какой из матчей лично вам врезался в память?

- Стартовый, конечно. Мы раньше не видели, как болельщики в Канаде относятся к своим игрокам. Вспоминаются и матчи в Москве. Настоящих любителей хоккея на трибунах в Лужниках было мало. Потому что почти все билеты достались людям в галстуках. Может быть, на нас это сказалось – настоящей поддержки мы не получили.

Фото: пресс-служба ФХР

- Борис Петрович, помните ли первые минуты после окончания Суперсерии-72? – вопрос Михайлову.

- Первые мгновения в раздевалке были такими «хорошими»: все сидели молча и думали: «Какие же мы чудаки!». Можно сказать по рабоче-крестьянски, но тогда вам придется заткнуть уши. А Всеволод Михайлович Бобров пришел и сказал: «Пижоны, вы проиграли «Волги»! Я же сидел и думал: «Елки-палки, нам же впервые в жизни могли машины подарить! Сказали бы раньше, мы бы тогда выиграли!»

Если говорить честно, то канадцы был сильнее. Они одержали на одну победу больше, чем мы. Эти матчи дали толчок для развития мирового хоккея. Но у нас говорили не о Суперсерии, а о товарищеских матчах между канадскими профессионалами и любителями из Советского Союза. Уже потом эти матчи стали называть Суперсерией-72.

Сильнейшая лига мира, НХЛ, вдруг открыла глазки. Оказывается, не только в Канаде умеют играть в хоккей. Есть еще русские, коммунисты…После Суперсерии-72 НХЛ начала приглашать к себе игроков из Европы.

- Сейчас много разговоров о Кубке мира, который хотят провести в феврале 2024 года. Вы возглавляли сборную России на этом турнире в 1996-м. Как оцениваете роль этого турнира, который хотят перезапустить?

- В текущей ситуации Кубок мира для нас отдушина. Покажем, как умеем играть. Но есть вопросы – кто организаторы и руководители турнира? На первом Кубке мира происходили странные вещи, которые лично мне были непонятны. Но в любом случае Кубок мира нужен, он объединяет весь наш спорт и хоккеистов. Наша команда обязана там быть. Не хочу обидеть других участников, но без сборной России этот турнир – пустое место.

Фото: пресс-служба ФХР

- Владислав Александрович, вспомните первую встречу с канадцами после Суперсерии-72. – вопрос Третьяку.

- В 1972-м была «холодная война». Канадцы с нами не хотели даже здороваться. А после первой игры в Монреале каждый из них подходил и здоровался. Уважают сильных, победителей. Эти игры были потрясающими. Все мы горды, что играли в этой Суперсерии.