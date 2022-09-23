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Экс-тренер Овечкина уже сравнивает Кузьменко с великим капитаном «Вашингтона»

Истосковавшись по космическому хоккею Русской ракеты, ванкуверские СМИ в каждом русском новичке «Кэнакс» видят преемника Павла Буре. Лучшего форварда КХЛ-2022 Андрея Кузьменко засыпали комплиментами уже после первой тренировки!
Экс-тренер Овечкина уже сравнивает Кузьменко с великим капитаном «Вашингтона»
23 сентября 2022 14:57
автор: Виталий Славин
автор фото: Sportsnet.ca

Заметьте, все, что вы прочитаете ниже, никакого отношения к отечественной журналистике не имеет. Да, мы, «Советский спорт» в частности, любим хвалить наших ребят. Но строго за дело и по существу. Равно как мы не пропустим, если кто-то из россиян даст петуха и подведет команду. Короче, объективность превыше всего.

Тем поразительнее хвалебная заметка в Sportsnet по итогам одного – первого! - дня тренировочного лагеря «Ванкувера», которая целиком посвящена российскому нападающему Андрею Кузьменко. Напомним, тренерский штаб сборной России, несмотря на жуткий прессинг СМИ, в олимпийский Пекин форварда СКА так и не взял. Зато в Ванкувере все уже без ума от российского новобранца.

Приводим вчерашнюю оду канадского журналиста Яна Макинтайра полностью:

«Самым удивительным и захватывающим эпизодом в день открытия тренировочного лагеря «Ванкувера» был не тот момент, когда тренер Брюс Будро раскрыл свои тройки атаки, чтобы все могли их увидеть и обсудить. Это случилось, когда Кузьменко, крупная рыба, которую команда НХЛ вытащила в июне из КХЛ, молча выслушал несколько вопросов репортеров своему партнеру по линии Илье Михееву, прежде чем, наконец, ему задали вопрос.

Два россиянина, новые вингеры центрового «Кэнакс» Элиаса Петтерссона, в четверг вместе подошли к прессе, чтобы Михеев мог переводить Кузьменко.

Но когда очередь дошла до 26-летнего Кузьменко, он сразу откликнулся и сказал по-английски: «О, ладно, несколько вопросов».

Затем Андрей продолжил: «Теперь я счастлив. Ванкувер для меня прекрасный город. Я люблю играть рядом с горами, океаном, лесом. Мне это очень нравится. Команда хорошая. Я просто счастлив. Мне очень просто здесь играть. Со мной рядом умные партнеры. Илья и Петтерссон - отличные, трудолюбивые нападающие. У меня нет никаких проблем».

Прошлогодний новичок «Кэнакс» Василий Подколзин не говорил с местными журналистами по-английски до окончания сезона. Предыдущий россиянин бескомпромиссный защитник Никита Трямкин вообще практически не произнес ни слова по-английски публично. Разве что «гудбай» перед возвращением в КХЛ в 2017 году.

А вот Кузьменко выглядел так, будто готов сниматься в стендап-комедиях или петь караоке на английском! Что, как мы предполагаем, он уже делал, поскольку Андрей явно экстраверт, который принимает жизнь с огоньком в глазах.

С момента переезда в Ванкувер в августе, после того как «Кэнакс» облапошили минимум 20 других команд НХЛ, чтобы заручиться услугами, возможно, самого крутого свободного агента в Европе, Кузьменко побывал на паре футбольных матчей «Уайткэпс» и на нескольких концертах. По его словам, больше всего ему нравится Swedish House Mafia (шведская электронно-танцевальная супергруппа из трех диджеев. – Прим. ред.). Отмечу, что эти шведы и мои фавориты! Кроме того, Андрея сфотографировали катающимся на вейкборде на озере Культус, а также он разместил снимок, рекламирующий автомобильную сделку, которую форвард уже заключил со спонсором.

В четверг Кузьменко, наконец, впервые вышел на лед в Северной Америке и блистал в звене с Петтерссоном и Михеевым, бывшим игроком «Торонто», который в июле подписал контракт с «Кэнакс» в качестве свободного агента.

При росте 180 см и коренастом телосложении Андрей удивительно быстр с шайбой в движении. Он просто излучает индивидуальность.

- Согласен на сто процентов – это исключительный талант, - констатирует главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро, который в свое время выводил в «Вашингтоне» на звездную орбиту самого Александра Овечкина. – Как только увидел Кузьменко в первый день, я сказал: «Если этот парень так хорош, как его рекламируют, он покорит наш город».

Сведение двух русских в одну тройку с Петтерссоном логично. Мы, кстати, это предвидели. Получилось многообещающее сочетание высококлассных навыков.

Петтерссон — одаренный нападающий с недооцененным умением грамотно обороняться. Это центрфорвард, который в прошлом сезоне показал, что способен играть с кем угодно и в любой ситуации.

Михеев — прирожденный форвард, двусторонний вингер. Забил 21 гол в 53 играх за «Лифс», несмотря на то, что выходил в третьем звене и занимал восьмое место среди нападающих «Торонто» по времени игры в большинстве.

Кузьменко — великий неизвестный. Не попав на драфт НХЛ, он провел восемь сезонов в КХЛ. В прошлом чемпионате стал вторым бомбардиром лиги с 20 голами и 53 очками в 45 матчах за Санкт-Петербург.

Его навыки игры с шайбой, особенно быстрота, с которой он уклоняется от силовых приемов и наносит резкие кистевые броски, были очевидны на тренировке в четверг. Удастся ли все это продемонстрировать в НХЛ? Кто знает.

«Кэнакс» и раньше разочаровывали высококвалифицированные европейские игроки, которые отлично выступали в своих национальных лигах, но не сумели закрепиться в НХЛ. Например, Сергей Широков, Антон Родин, Джонатан Дален.

Но ни у одного из них, насколько нам известно, не было столь авторитетного наставника, как Будро, который в четверг так охарактеризовал новобранца из России:

- Я не хочу проводить особых параллелей, но бросок Кузьменко очень похож на бросок Ови. Особенно с левого фланга.

Нежелание тренера «Кэнакс» делать сравнения легко объяснимо: снайпер, забивший 780 голов, неповторим априори.

Будро также отметил, что ему понравилось мастерство и энергия его новой тройки:

- Они хотели произвести хорошее впечатление. Им это удалось.

Все трое — Петтерссон, Михеев и Кузьменко, похоже, взволнованы своим совместным дебютом.

- Он такой смышленый парень, — говорит Михеев о Петтерссоне, обладателе «Колдер Трофи»-2019, который забил 26 из своих 32 голов в прошлом сезоне в последних 43 играх под руководством Будро. - Надеюсь, мы сможем использовать нашу скорость. Нам нужно время, чтоб сыграться, к чему мы сегодня и приступили.

- Думаю, каждый из нас привносит в игру тройки новый аспект, — считает сам Петтерссон. - Михеев очень быстр. Он создает для нас пространство, свободный лед. Я с Кузьменко по стилю, вероятно, в чем-то похожи. В любом случае в новом сочетании я чувствую себя хорошо.

Михеев уточнил, что с Кузьменко недолго выступал вместе за сборную России несколько лет назад, но никто из них не вспомнил, когда и где это было.

Кузьменко признался, что предпочитает меньшую площадку НХЛ международным аренам, потому что, когда «ты обыгрываешь один в один, сразу можно бросать по воротам».

- Адаптация у меня идет каждый день, — сказал он. – С каждой игрой чувствую себя лучше и лучше.

Кузьменко носит номер 96 не потому, что это был второй в НХЛ номер члена Зала славы лиги Павла Буре. Андрей родился в 1996 году. По словам Кузьменко, его основной номер - 10 был занят в СКА. В «Кэнакс» десятка тоже недоступна. Ее вывели из обращения, так как под этим номером в «Ванкувере» с 1991 по 1998 год феерила как раз Русская ракета».

источник: «Советский спорт»
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