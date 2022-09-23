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НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет

Чешские русофобы по зубам от НХЛ получили. Приготовиться финнам. Те тоже вознамерились отовсюду изгнать наших виртуозов шайбы и даже посмели пригрозить бойкотом Кубка мира-2024!
НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
23 сентября 2022 17:22
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Честно, мне, точно так же, как НХЛ, совершенно не хочется копаться во всей этой околоспортивной грязи, куда всех настойчиво тянут алчный беспринципный МОК вместе с продажной ИИХФ и несколькими национальными федерациями. НХЛ дважды поступила абсолютно правильно, послав нагло приватизировавший олимпийскую идею МОК с его игрищами к Макару гонять пресловутых телят. Жаль, КХЛ не последовала этому примеру. Но теперь нас заставили это сделать, а значит, олимпийские самострельщики о нормальном хоккее в Милане-2026 могут благополучно забыть. Турнир водокачки тебе, МОК, в руки!

Но ладно Олимпиада и чемпионат мира, к которым ИИХФ имеет прямое отношение. С какого-то жуткого перепуга – или жестокого похмелья? - эти борцы за светлое будущее всего человечества вдруг решили, что вправе диктовать независимым бизнес-организациям, как жить и что делать.

Некоего Гашека, которого хорошенько накормили русским хлебом за год выступлений в «Спартаке», уже пинком под зад за океаном отправили в дальние дали, когда этот перевертыш в феврале потребовал от НХЛ обнулить всех русских. Чех почему-то при этом забыл вернуть в страну-агрессор все миллионы, которые никому больше ненужному ветерану Русь-матушка щедро насыпала полные карманы. Куда подевались твои щепетильность и принципиальность, Доминик? Почему не возвратил «кровавые» рубли?

Этого смачного апперкота от НХЛ экс-Доминатору показалось мало. Он поднял бучу на родине, чтоб в столицу Чехии на вынесенные матчи чемпионата НХЛ 7 и 8 октября «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» ни в коем случае не пустили россиян. В правительстве пламенного трибуна услышали. Министерство иностранных дел Чехии выслало в адрес обоих американских клубов письмо, что из-за событий на Украине участие российских хоккеистов нежелательно. Прямого запрета при этом не прозвучало.

- Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа, — сообщил заместитель министра иностранных дел Мартин Смолека.

НХЛ в лице вице-президента Билла Дейли отреагировала незамедлительно. Второй человек в лиге вчера заявил:

- Не вижу никаких проблем в этом вопросе. Все необходимые визы у российских игроков имеются.

Позже в интервью ТАСС Дейли добавил:

- Мы ожидаем, что россияне поедут в Европу и примут участие в матчах.

«Нэшвилл», в рядах которого числятся нападающие Яков Тренин, Егор Афанасьев, вратарь Ярослав Аскаров, пока воздерживается от комментариев. А вот «Сан-Хосе», где прописались форварды Александр Барабанов, Евгений Свечников, Даниил Гущин, Тимур Ибрагимов, защитники Николай Кныжов, Артемий Князев, с самого начала сжег все мосты!

- Мы – одна команда, поэтому, если кто-то говорит, что некоторым нашим ребятам запретят приехать, заявляем: либо мы поедем все вместе, либо не поедет никто! – рубанул вчера генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер. – Повторяю, мы – единый коллектив. Мы все вместе. Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Их не за что наказывать. Мы поддерживаем их. В этой ситуации мы все как одно целое.

Капитан «акул» Логан Кутюр поддержал босса:

- Я считаю, как команда мы не имеем права допустить, чтоб кого-то из нас отстранили от этих игр. Все ребята в нашей команде ее неотъемлемая часть!

За океаном сейчас активно напоминают позицию главы НХЛ Гари Беттмана. Весной он подчеркнул, что россияне «выступают в НХЛ за свою команду НХЛ для болельщиков НХЛ». И точка!

Потому никто не собирается как-то прессовать русских в НХЛ. Наоборот, лига де-факто уже гарантировала участие нашей сборной в Кубке мира-2024. А если кто-то, как чехи или финны, будут ерепениться, легко по сусалам схлопочут.

Прытким журналюгам из страны Суоми не стоит кидаться валунами, обитая в стеклянной хижине. Глядишь, из-за океана обратка прилетит. В ответ на вопли-крики финнов с угрозой бойкота - дескать, не пускайте русских на Кубок мира-2024, а то мы откажемся в нем участвовать! - Беттман и Ко вполне могут ненавязчиво намекнуть своим клубам не отпускать игроков на чемпионат мира-2023, который опять примет Финляндия.

Без России любой ЧМ - уже недотурнирчик, а без звезд Канады и США эту финтифлюшку и Евротуром-то назвать никто не осмелится.

источник: «Советский спорт»
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НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
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