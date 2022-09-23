НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет

Честно, мне, точно так же, как НХЛ, совершенно не хочется копаться во всей этой околоспортивной грязи, куда всех настойчиво тянут алчный беспринципный МОК вместе с продажной ИИХФ и несколькими национальными федерациями. НХЛ дважды поступила абсолютно правильно, послав нагло приватизировавший олимпийскую идею МОК с его игрищами к Макару гонять пресловутых телят. Жаль, КХЛ не последовала этому примеру. Но теперь нас заставили это сделать, а значит, олимпийские самострельщики о нормальном хоккее в Милане-2026 могут благополучно забыть. Турнир водокачки тебе, МОК, в руки!

Но ладно Олимпиада и чемпионат мира, к которым ИИХФ имеет прямое отношение. С какого-то жуткого перепуга – или жестокого похмелья? - эти борцы за светлое будущее всего человечества вдруг решили, что вправе диктовать независимым бизнес-организациям, как жить и что делать.

Некоего Гашека, которого хорошенько накормили русским хлебом за год выступлений в «Спартаке», уже пинком под зад за океаном отправили в дальние дали, когда этот перевертыш в феврале потребовал от НХЛ обнулить всех русских. Чех почему-то при этом забыл вернуть в страну-агрессор все миллионы, которые никому больше ненужному ветерану Русь-матушка щедро насыпала полные карманы. Куда подевались твои щепетильность и принципиальность, Доминик? Почему не возвратил «кровавые» рубли?

Этого смачного апперкота от НХЛ экс-Доминатору показалось мало. Он поднял бучу на родине, чтоб в столицу Чехии на вынесенные матчи чемпионата НХЛ 7 и 8 октября «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» ни в коем случае не пустили россиян. В правительстве пламенного трибуна услышали. Министерство иностранных дел Чехии выслало в адрес обоих американских клубов письмо, что из-за событий на Украине участие российских хоккеистов нежелательно. Прямого запрета при этом не прозвучало.

- Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа, — сообщил заместитель министра иностранных дел Мартин Смолека.

НХЛ в лице вице-президента Билла Дейли отреагировала незамедлительно. Второй человек в лиге вчера заявил:

- Не вижу никаких проблем в этом вопросе. Все необходимые визы у российских игроков имеются.

Позже в интервью ТАСС Дейли добавил:

- Мы ожидаем, что россияне поедут в Европу и примут участие в матчах.

«Нэшвилл», в рядах которого числятся нападающие Яков Тренин, Егор Афанасьев, вратарь Ярослав Аскаров, пока воздерживается от комментариев. А вот «Сан-Хосе», где прописались форварды Александр Барабанов, Евгений Свечников, Даниил Гущин, Тимур Ибрагимов, защитники Николай Кныжов, Артемий Князев, с самого начала сжег все мосты!

- Мы – одна команда, поэтому, если кто-то говорит, что некоторым нашим ребятам запретят приехать, заявляем: либо мы поедем все вместе, либо не поедет никто! – рубанул вчера генеральный менеджер «Шаркс» Майк Гриер. – Повторяю, мы – единый коллектив. Мы все вместе. Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Их не за что наказывать. Мы поддерживаем их. В этой ситуации мы все как одно целое.

Капитан «акул» Логан Кутюр поддержал босса:

- Я считаю, как команда мы не имеем права допустить, чтоб кого-то из нас отстранили от этих игр. Все ребята в нашей команде ее неотъемлемая часть!

За океаном сейчас активно напоминают позицию главы НХЛ Гари Беттмана. Весной он подчеркнул, что россияне «выступают в НХЛ за свою команду НХЛ для болельщиков НХЛ». И точка!

Потому никто не собирается как-то прессовать русских в НХЛ. Наоборот, лига де-факто уже гарантировала участие нашей сборной в Кубке мира-2024. А если кто-то, как чехи или финны, будут ерепениться, легко по сусалам схлопочут.

Прытким журналюгам из страны Суоми не стоит кидаться валунами, обитая в стеклянной хижине. Глядишь, из-за океана обратка прилетит. В ответ на вопли-крики финнов с угрозой бойкота - дескать, не пускайте русских на Кубок мира-2024, а то мы откажемся в нем участвовать! - Беттман и Ко вполне могут ненавязчиво намекнуть своим клубам не отпускать игроков на чемпионат мира-2023, который опять примет Финляндия.

Без России любой ЧМ - уже недотурнирчик, а без звезд Канады и США эту финтифлюшку и Евротуром-то назвать никто не осмелится.