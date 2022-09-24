«Бомба!» - такую оценку матчу дал Кудашов. «Динамо» прервало победную серию СКА

Параллельно в Бишкеке играла сборная России по футболу. Однако в питерском «Ледовом» собралось без малого 12 тысяч зрителей. Болельщики не променяли хоккей на унылый многомяч. И правильно сделали!

До сегодняшнего свидания соперники успели встретиться дважды. В Санкт-Петербурге армейцы выиграли 4:1, в Москве – 3:2. В первом случае благодаря двум быстрым голам, забитым как-то легко. Во втором – бело-голубые доминировали, но в самой концовке пропустили укол с «лопаты» своего бывшего лидера атак Дмитрия Яшкина.

В первом матче получили травму вратарь СКА Александр Самонов, вышедший с лавки Дмитрий Николаев играет так, что заставил забыть про эту потерю. Если он не уронит планку, то вполне может постучаться в двери сборной, и не «России 25», а первой.

Если бы не Николаев, динамовцы отпраздновали бы победу уже в основное время. Питерский вратарь дебютировал в прошлом сезоне на «ЦСКА Арене»: он заменил Ларса Юханссона, пропустившего три быстрых шайбы от ЦСКА, и сохранил ворота на замке, пусть гости и проиграли 1:3.

Не самый габаритный вратарь (187 см) Николаев предпочитает играть в краске, лишь по острой необходимости выкатывается из ворот. Очень силен в ближнем бою. При этом может капитулировать перед шальной «пулей», как в недавнем домашнем матче с «Северсталью», выигранном по буллитам (2:1 Б). Сегодня Николаева пробил праворукий канадец Эрик О'Делл, неожиданно пойдя сразу на трех соперников на входе с зону. В этот момент гости играли в большинстве, а хозяева вряд ли ожидали от динамовца столь резкого виража с левого фланга в центр зоны с последующим кистевым броском. Возможно, Максиму Грошеву надо было активнее атаковать канадца, да и вратарь оказался закрыт двумя защитниками. Шайба от шлема голкипера срикошетила в сетку. Счет стал 1:1.

У хозяев отличился вездесущий Дамир Жафяров, подкарауливший отскок. Никто в поле не заметил, как шайба ударилась во встроенную в ворота камеру. Игра продолжилась, пока защитник Андрей Педан не забил прямым броском. Его гол, разумеется, аннулировали, засчитав шайбу Жафярова.

А О'Делл продолжил дуэль с Николаевым. В третьем периоде каналец продрался к его владениям, но броском с «лопаты» не смог переигать вратаря. Еще один шанс форвард бело-голубых упустил в овертайме. Бросив якорь на среднем пятачке и включив Фила Эспозито, О'Делл получил шайбу, развернулся и бросил. К счастью для Николаева, у него на левой руке не ловушка Третьяка, а ведро, которое и засосало шайбу.

Похвалы заслуживает и голкипер гостей Илья Коновалов. Он сыграл куда надежнее, чем его дублер Константин Волков, защищавший ворота в матче против СКА на «ВТБ Арене». Не выбил Коновалова из колеи и шайба от Марата Хайруллина в серии буллитов. Потом вратарь переиграл в ближнем бою и Жафярова, и Михаила Воробьёва, и Дмитрия Яшкина.

Победную точку поставил Дмитрий Рашевский, не чужой для питерских болельщиков.

Важность победы ощущали оба тренера и в овертайме не решились на замену вратаря на полевого игрока. В первую очередь это касается штаба СКА, где с этого сезона работает Евгений Корешков, практиковавший этот рискованный прием в «Барысе» и в прошлом сезоне в ЦСКА.

В овертайме не покидали лед мастер по вбрасываниям Воробьёв и Хайруллин. Словом, никто не хотел рисковать и проиграть.

После финальной сирены главком СКА, а теперь и команды «Россия 25» Роман Ротенберг не преминул отметить, что его команда добыла важное очко. А Алексей Кудашов назвал матч «бомбой». Право, с ним трудно не согласиться.

ТАБЛО

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Голы: Жафяров – О'Делл, Рашевский (поб. бул.).

«Ледовый». 11 776 зрителей.