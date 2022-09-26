Невероятно: «Советский спорт» ошибся! Но чуть-чуть: шестеро русских не в топ-20 НХЛ, а в топ-21

К старту регулярного чемпионата NHL Network в обратном порядке от 50-го места до первого каждую неделю публикует свой вариант десяти лучших игроков лиги по состоянию «здесь и сейчас». Ранее та же NHL Network выдала четыре рейтинга по амплуа - топ-20 центров, крайних форвардов, защитников и топ-10 вратарей.

Как мы убедились в двух предыдущих выпусках, нынешние десятки полностью коррелируются с предыдущими классификациями. Чтобы вы в этом убедились, для каждого игрока из топ-50 указываем его позицию в ранее обнародованной расстановке по амплуа.

Вот как НХЛ распределила номера с 50-го по 31-й:

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США) – центр (17-й в рейтинге центрфорвардов)

49. Моритц Зайдер («Детройт», Германия) – защитник (11-й в рейтинге защитников)

48. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия) – вратарь (3-й в рейтинге голкиперов)

47. Филипп Форсберг («Нэшвилл», Швеция) – левый фланг (19-й в рейтинге крайних нападающих)

46. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция) – левый фланг (18)

45. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия) – защитник (10)

44. Алекс Дебринкат («Оттава», США) – левый фланг (17)

43. Крис Крайдер («Рейнджерс», США) – левый фланг (16)

42. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – защитник (9)

41. Джек Айкел («Вегас», США) – центр (16)

40. Райан О’Райлли («Сент-Луис», Канада) – центр (15)

39. Девон Тейвз («Колорадо», Канада) – защитник (8)

38. Аарон Экблад («Флорида», Канада) – защитник (7)

37. Джейсон Робертсон («Даллас», США) – левый фланг (15)

36. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – защитник (6)

35. Назем Кадри («Калгари», Канада) – центр (14)

34. Джейк Гюнцель («Питтсбург», США) – левый фланг (14)

33. Элиас Линдхольм («Калгари», Швеция) – центр (13)

32. Джей-Ти Миллер («Ванкувер», США) – центр (12)

31. Брайден Пойнт («Тампа», Канада) – центр (11)

А вот расклад последней недели:

30. Кайл Коннор («Виннипег», США) – левый фланг (13)

29. Мика Зибанежад («Рейнджерс», Швеция) – центр (10)

28. Меттью Ткачук («Флорида», США) – левый фланг (12)

27. Чарли Макэвой («Бостон», США) – защитник (5)

26. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия) – правый фланг (11)

25. Себастьян Ахо («Каролина», Финляндия) – центр (9)

24. Патрик Кейн («Чикаго», США) – правый фланг (10)

23. Брэд Маршан («Бостон», Канада) – левый фланг (9)

22. Патрис Бержерон («Бостон», Канада) – центр (8)

21. Артемий Панарин («Рейнджерс», Россия) - левый фланг (8)

Как видите, тотальная слаженность! Игроки всех амплуа в общем реестре располагаются в полном соответствии с игровой специализацией. Потому теперь абсолютно ясно, что в топ-20 войдут по семь центрфорвардов и крайних нападающих, четыре защитника и два вратаря. Равно как известны все эти избранные.

Отметим, что до того как планета по примеру Виктора Тихонова в Риге и ЦСКА перешла на игру в четыре звена, именно такая командная заявка – с двумя вратарями и 18 полевыми игроками была принята на чемпионатах мира.

Увы, в последний момент НХЛ отняла у нас шестого игрока в топ-20. Тем не менее, как и обещал «Советский спорт», по сравнению с топ-30, а тем более с топ-50 американцев мы обогнали и уступаем только канадцам. Вполне возможно, в топ-10 россияне и Кленовых достанут.

А пока сравним расклад игроков по странам в топ-50 и топ-20.

ТОП-50

1. Канада – 15 (4 защитника, 3 крайних форварда, 8 центров);

2. США – 15 (3 защитника, 8 крайних, 4 центра);

3. Россия – 6 (2 вратаря, 4 крайних);

4. Финляндия – 5 (1 вратарь, 1 защитник, 1 крайний, 2 центра);

5. Швеция – 5 (1 защитник, 2 крайних, 2 центра);

6. Германия – 2 (1 защитник, 1 центр);

7. Швейцария – 1 (1 защитник);

8. Чехия – 1 (1 крайний).

ТОП-20

1. Канада – 7 (защитник Макар, крайние Марнер, Юбердо, центры Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Стэмкос)

2. Россия – 5 (вратари Василевский, Шестеркин, крайние Овечкин, Кучеров, Капризов)

3. США – 3 (защитник Фокс, крайний Годро, центр Меттьюз)

4. Финляндия – 2 (крайний Рантанен, центр Барков)

5. Швеция – 1 (защитник Хедман)

6. Германия – 1 (центр Драйзайтль)

7. Швейцария – 1 (защитник Йози)

О чем свидетельствуют два этих списка? Россия по-прежнему поставляет на мировой хоккейный рынок эксклюзивный товар. Да, возможно, мы уступаем североамериканцам по валу. Хотя когда игроки примерно одного уровня, любой рейтинг крайне субъективен. Главное – что у нас есть общепризнанные глыбы высочайшего качества. При этом среди вратарей отечественная школа попросту вне конкуренции! Обратите внимание, где голкипер номер 3 финн Сарос – на 48-м месте?! Уже 28 ступенек отставания от нашего дуэта, а будет еще больше!

Теперь для нас остались два краеугольных вопроса:

- сколько русских включат в первую десятку?

- кто войдет в призовую тройку самых-самых?

Напомним, все наши оставшиеся пять игроков в расстановке NHL Network лидируют в своих амплуа:

Александр Овечкин («Вашингтон») - №1 в рейтинге крайних нападающих;

Андрей Василевский («Тампа») - №1 в рейтинге вратарей;

Никита Кучеров («Тампа») - №2 среди крайних;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») - №2 среди вратарей;

Кирилл Капризов («Миннесота») – №3 среди крайних.

А это значит, что Ови, Вася, Куч и, скорее всего, Капри в заветную десятку ворвутся. Сложнее с Шести: все-таки два голкипера для топ-10 – многовато. Но у Игоря пара мощнейших козырей: он номинирован на «Харт Трофи»-2022 как самый ценный игрок НХЛ и завоевал «Везину Трофи» как вратарь года лиги.

Так что, не будет ничего удивительного в том, что вся наша великолепная пятерка пропишется в топ-10.

А вот соперничать за пьедестал с Макдэвидом (№1 среди центров по версии NHL Network), Макаром (№1 среди защитников) и Меттьюзом (№2 среди центров) вряд ли получится. Признать 37-летнего Овечкина лучшим из лучших НХЛ, очевидно, не рискнет, а Василевский, пропустив вперед Шестеркина с «Везиной», даже среди вратарей де-юре не номер один.

Но не будем спешить! Доживем до следующего понедельника, а там уже детально разберем и спрогнозируем топ-10 НХЛ по состоянию «здесь и сейчас».