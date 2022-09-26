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Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря

Героем дерби должен был стать вратарь красно-белых Алексей Красиков, бесчисленное количество раз выручавший в, казалось, безвыходных ситуациях. Но в овертайме он не сумел перехватить летевшую через пятачок шайбу, позволив Сергею Плотникову добить ее в ворота.
Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
26 сентября 2022 23:13
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Перед первым из четырех дерби ЦСКА – «Спартак» в регулярном чемпионате армейцы едва не вылетели из зоны плей-офф. Спас чемпионов их воспитанник Александр Шаров из «Сибири», оформивший в воскресном матче с «Витязем» (4:5 ОТ) покер. Победа гостей в овертайме не позволила подмосковной команде подняться с девятого на восьмое место.

А «Спартак» имеет в активе 6 побед против 4-х у ЦСКА и забрался высоко. Два последних матча, в Казани и Сочи, красно-белые выиграли с сухим счетом (2:0 и 1:0). Причем для победы им хватило одного гола. На «Татнефть Арене» отличился 19-летний защитник Егор Савиков. Именно он сегодня распечатал ворота Адама Рейдеборна, сравняв во втором периоде счет. Не без везения – рикошета от ноги защитника хозяев Даррена Дица. При этом автор шайбы отблагодарил Александра Хохлачёва, который стал рекордсменом-бомбардиром «Спартака» в КХЛ. Он на один балл опередил словака Штефана Ружичку.

В первом периоде гости не использовали распрекрасный шанс открыть счет, пять минут разыгрывая лишнего. В штрафной бокс отправился капитан красно-синих Никита Нестеров, сокрушивший у борта молодого Никиту Чибрикова, бывшего капитана юниорской сборной, успевшего не только засветиться в национальной команде, но открыть в ней личный голевой счет.

Спартаковцы атаковали вяло, без изысков, создав лишь один момент – когда шайба после броска Филипа Вароне облизала штангу и вылетела в поле.

Расплата за расточительность настигла красно-белых перед самой сиреной на перерыв: бывший спартаковец Ярослав Дыбленко выложил шайбу на пустой угол, и вернувшийся в строй Антон Слепышев бережно завез ее в сетку.

Второй и третий периоды – бенефис Красикова. Казалось, в этот вечер его невозможно пробить прямым броском. Несколько раз на помощь вратарю приходил каркас ворот. Нестеров, Григоренко и не только хватались за голову после сэйвов.

Только с добивания Константину Окулову удалось переиграть уже лежавшего на льду голкипера. В этом эпизоде подарок форварду армейцев Виталию Абрамову сделал в средней зоне молодой оборонец гостей Тимур Харуллин.

В концовке третьего периода чемпион дважды получил большинство и… пропустил в контратаке от вовсе незабивного Данилы Квартальнова, завершившего усилия Максима Цыплакова. Вратарь Рейдеборн не успел переместиться к дальней штанге, а защитник Нестеров, оказавшийся между двумя нападающими, не смог выбрать, кого из них опекать. В контратаку спартаковцы умчались после ошибки Григоренко на синей линии. Наверное, второй снайпер ЦСКА в чемпионатах России огорчился после нескольких упущенных жирных моментов.

В овертайме Квартальнов выиграл было вбрасывание в центре поля, но замешкался, не овладел шайбой, та досталась армейцам, которые быстро заменили вратаря на полевого игрока. Спартаковцам удалось выбросить шайбу в среднюю зону, но ее вернули к воротам гостей. А потом прострел вдоль ворот Красиков не перехватил, шайба от его клюшки срикошетила прямо на ближний пятачок, где Сергей Плотников опередил молодого Савикова. Серия микроошибок привела к пропущенной шайбе.

Тем не менее победа чемпиона в овертайме и ничья в основное время должны удовлетворить обоих соперников.

Возможно, атаке «Спартака» не хватило травмированного Шейна Принса и выпускника школы ЦСКА Дмитрия Кугрышева.

ТАБЛО

ЦСКА – «Спартак» (Москва) – 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). «ЦСКА Арена».

Голы: Слепышев, Окулов, Плотников – Савиков, Квартальнов.

источник: «Советский спорт»
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Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
Героем дерби должен был стать вратарь красно-белых Алексей Красиков, бесчисленное количество раз выручавший в, казалось, безвыходных ситуациях. Но в овертайме он не сумел перехватить летевшую через пятачок шайбу, позволив Сергею Плотникову добить ее в ворота.
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