Взрыв мозга от «Флориды»: за 38 матчей в НХЛ – 13,5 млн долларов! Что это: Бобровский – на выход?

- Спенсер — феноменальный вратарь, а также выдающийся спортсмен и человек, — объясняет свой аттракцион невиданной щедрости генеральный менеджер «пантер» Билл Зито. - Он преуспел в своей профессиональной карьере, посвятив себя тренировкам в течение первых двух сезонов в нашей организации. Благодаря этому продлению отношений мы воодушевлены настоящим и будущим вратарской линии клуба!
Нашей публике этот парень хорошо известен по молодежному чемпионату мира-2021 в пузыре Эдмонтона. Россияне под руководством тренера-новичка Игоря Ларионова там бездарно опозорились. В четвертьфинале на тоненького одолели немцев (2:1), чтоб затем дважды влететь в одну калитку канадцам в полуфинале (0:5) и финнам в бронзовом матче (1:4).
Хозяева до финала добрались без единого поражения с феноменальной разностью шайб 41-4! Однако в решающем поединке Кленовые обломали все зубы об этого самого Найта – 0:2 при 34 бросках в створ!
В НХЛ Спенсеру пока особо похвастать нечем. «Флорида» с ее дырявой обороной постоянно норовит превратить в тыкву и двукратного обладателя «Везина Трофи» Бобровского. Но сравним показатели 34-летнего новокузнечанина и его юного сменщика.
2020/21
Бобровский – 31 игра (19 побед), 2.91 шайбы в среднем за игру, 90.6% сейвов, 0 сухарей
Найт – 4 (4), 2.32, 91.9%, 0
2021/22
Бобровский – 54 (39), 2.67, 91.3%, 3
Найт – 32 (19), 2.79, 90.8%, 2
Еще два матча американец провел в плей-офф-2021 – одна победа при 2.06 пропущенной шайбы и 93.3% отраженных бросков.
В общем, абсолютно заурядная статистика. Причем в последнем Кубке Стэнли, куда «Флорида» после досрочного чемпионства в регулярке вышла в ранге явного фаворита, Найту даже минуты не доверили в рамке. Все 10 матчей ворота южан от звонка до звонка сторожил Боб.
Любопытно, что контракт триумфатора МЧМ-2021 завершится в том же году, что и у россиянина – в 2026-м. Что бы это значило? Неужели владельцев устраивает, что целых три сезона дуэт вратарей будет ежегодно откусывать от командной платежки аж 14,5 миллиона долларов?
Вряд ли!
Решил полюбопытствовать, а кто еще в НХЛ создал столь роскошные условия для бригады голкиперов? Спойлер: никто!
«Монреаль» с Кори Прайсом и его рекордными 10,5 млн в расчет не берем – канадец с хоккеем из-за пагубных бытовых привычек завершил. Хотя и не объявил об этом официально.
Вот тощая группа преследователей.
«Сиэтл» - 11,4 млн
Филипп Грубауэр – 5,9 млн
Крис Дриджер – 3,5 млн
Мартин Джонс – 2 млн
«Лос-Анджелес» - 10,8 млн
Джонатан Квик – 5,8 млн
Кал Петерсен – 5 млн
«Тампа» - 10,4 млн
Андрей Василевский – 9,5 млн
Брайан Эллиотт – 0,9 млн
«Айлендерс» - 9 млн
Семен Варламов – 5 млн
Илья Сорокин – 4 млн
Как видите, в нормальных организациях даже близко нет подобных цифр. Бедовые «Сиэтл» и «Лос-Анджелес» это только подтверждают. А чемпионы-2022 из Денвера вовсе в 5,4 миллиона долларов уложились: у новичка «Колорадо» Александра Георгиева – 3,4 млн, у Павла Францоуза – 2 млн.
О чем говорить, если герой плей-офф-2022 Джейк Оттингер, которому в декабре уже 24 стукнет, выбил из прижимистого «Далласа» за те же три сезона лишь 12 миллионов. То есть на полмиллиона меньше годовых, чем у ничего выдающегося не показавшего в НХЛ Найта! Добавим, что даже основные голкиперы ведущих клубов зарабатывают меньше. К Георгиеву можно добавить Тристана Джарри («Питтсбург») и Марка-Андре Флери («Миннесота») – по 3,5 млн.
Словом, молодому американцу Билл Зито выписал невиданный кредит доверия и сделал на него очевидную ставку. Но, похоже, это и черная метка Бобровскому. Ясно, что Боливар не выдержит двоих седаков с увесистой сумкой, туго набитой почти 15 млн долларов.
Стоит ли по этому поводу переживать Сергею? Да ни в коем случае! У него еще два года полного запрета на обмены. А с 1 июля 2024 года сибиряк вправе выкатить список из 16 клубов, куда его отправить невозможно.
Так что, пусть «Флорида» думает, что делать с Боливаром.