Взрыв мозга от «Флориды»: за 38 матчей в НХЛ – 13,5 млн долларов! Что это: Бобровский – на выход?

- Спенсер — феноменальный вратарь, а также выдающийся спортсмен и человек, — объясняет свой аттракцион невиданной щедрости генеральный менеджер «пантер» Билл Зито. - Он преуспел в своей профессиональной карьере, посвятив себя тренировкам в течение первых двух сезонов в нашей организации. Благодаря этому продлению отношений мы воодушевлены настоящим и будущим вратарской линии клуба!

Нашей публике этот парень хорошо известен по молодежному чемпионату мира-2021 в пузыре Эдмонтона. Россияне под руководством тренера-новичка Игоря Ларионова там бездарно опозорились. В четвертьфинале на тоненького одолели немцев (2:1), чтоб затем дважды влететь в одну калитку канадцам в полуфинале (0:5) и финнам в бронзовом матче (1:4).

Хозяева до финала добрались без единого поражения с феноменальной разностью шайб 41-4! Однако в решающем поединке Кленовые обломали все зубы об этого самого Найта – 0:2 при 34 бросках в створ!

В НХЛ Спенсеру пока особо похвастать нечем. «Флорида» с ее дырявой обороной постоянно норовит превратить в тыкву и двукратного обладателя «Везина Трофи» Бобровского. Но сравним показатели 34-летнего новокузнечанина и его юного сменщика.

2020/21

Бобровский – 31 игра (19 побед), 2.91 шайбы в среднем за игру, 90.6% сейвов, 0 сухарей

Найт – 4 (4), 2.32, 91.9%, 0

2021/22

Бобровский – 54 (39), 2.67, 91.3%, 3

Найт – 32 (19), 2.79, 90.8%, 2

Еще два матча американец провел в плей-офф-2021 – одна победа при 2.06 пропущенной шайбы и 93.3% отраженных бросков.

В общем, абсолютно заурядная статистика. Причем в последнем Кубке Стэнли, куда «Флорида» после досрочного чемпионства в регулярке вышла в ранге явного фаворита, Найту даже минуты не доверили в рамке. Все 10 матчей ворота южан от звонка до звонка сторожил Боб.

Любопытно, что контракт триумфатора МЧМ-2021 завершится в том же году, что и у россиянина – в 2026-м. Что бы это значило? Неужели владельцев устраивает, что целых три сезона дуэт вратарей будет ежегодно откусывать от командной платежки аж 14,5 миллиона долларов?

Вряд ли!

Решил полюбопытствовать, а кто еще в НХЛ создал столь роскошные условия для бригады голкиперов? Спойлер: никто!

«Монреаль» с Кори Прайсом и его рекордными 10,5 млн в расчет не берем – канадец с хоккеем из-за пагубных бытовых привычек завершил. Хотя и не объявил об этом официально.

Вот тощая группа преследователей.

«Сиэтл» - 11,4 млн

Филипп Грубауэр – 5,9 млн

Крис Дриджер – 3,5 млн

Мартин Джонс – 2 млн

«Лос-Анджелес» - 10,8 млн

Джонатан Квик – 5,8 млн

Кал Петерсен – 5 млн

«Тампа» - 10,4 млн

Андрей Василевский – 9,5 млн

Брайан Эллиотт – 0,9 млн

«Айлендерс» - 9 млн

Семен Варламов – 5 млн

Илья Сорокин – 4 млн

Как видите, в нормальных организациях даже близко нет подобных цифр. Бедовые «Сиэтл» и «Лос-Анджелес» это только подтверждают. А чемпионы-2022 из Денвера вовсе в 5,4 миллиона долларов уложились: у новичка «Колорадо» Александра Георгиева – 3,4 млн, у Павла Францоуза – 2 млн.

О чем говорить, если герой плей-офф-2022 Джейк Оттингер, которому в декабре уже 24 стукнет, выбил из прижимистого «Далласа» за те же три сезона лишь 12 миллионов. То есть на полмиллиона меньше годовых, чем у ничего выдающегося не показавшего в НХЛ Найта! Добавим, что даже основные голкиперы ведущих клубов зарабатывают меньше. К Георгиеву можно добавить Тристана Джарри («Питтсбург») и Марка-Андре Флери («Миннесота») – по 3,5 млн.

Словом, молодому американцу Билл Зито выписал невиданный кредит доверия и сделал на него очевидную ставку. Но, похоже, это и черная метка Бобровскому. Ясно, что Боливар не выдержит двоих седаков с увесистой сумкой, туго набитой почти 15 млн долларов.

Стоит ли по этому поводу переживать Сергею? Да ни в коем случае! У него еще два года полного запрета на обмены. А с 1 июля 2024 года сибиряк вправе выкатить список из 16 клубов, куда его отправить невозможно.

Так что, пусть «Флорида» думает, что делать с Боливаром.