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Наиль Якупов: Немногие были в таких условиях, как мы. Наконец-то летим домой

Форвард «Авангарда» об окончании выездной серии, поражении от «Динамо» и новой арене.
Наиль Якупов: Немногие были в таких условиях, как мы. Наконец-то летим домой
27 сентября 2022 23:26
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Авангард"

Омский клуб наконец-то возвращается домой. Выездную серию команда Дмитрия Рябыкина завершала в Москве. Местное «Динамо» победило «Авангард» со счётом 4:1.

После матча своими эмоциями поделился нападающий омичей Наиль Якупов.

— Наиль, казалось бы, что ваша команда закончила полосу неудач, начала набирать очки, но что сегодня не получилось?
— В пустые ворота нужно попадать просто.

— У «Авангарда» хорошо работает большинство, но сегодня было лишь одно удаление, да и с вашей стороны. Не хватило розыгрыша лишнего?
— Конечно, хотелось бы сыграть в большинстве. Игра через смену изматывает соперника. Но у нас сегодня и «пять на пять» было много шансов, нужно реализовывать свои моменты. Сегодня была дисциплинированная игра с обеих сторон.

— Отмененная шайба не надломила команду?
— Хочется, чтобы такие голы засчитывались. Я говорю это не про конкретно нашу команду, а вообще. Хочется, чтобы в лиге было больше голов. Я не думаю, что там был сильный контракт, который помешал вратарю владеть ситуацией и видеть бросок. Это борьба — тут канадская площадка, не так много моментов есть. У Сергея Толчинского был красивый выход, человеку нужно наехать на пятак и пытаться мешать обзору. Хочется, чтобы в дальнейшем такие шайбы засчитывались.

— Сильно вас вымотала эта выездная серия?
— Наверное, мало кто бывал в таких условиях. Мы рады лететь домой, хочется уже осесть. Сейчас будет длинный перелет. Ребята хотят быть дома, с семьями. Все скучают.

— А Вы как сейчас чувствуете себя?
— Нормально. До Домодедово, потом до Омска. Утром прилечу и пойму.

— У вас уже налажен быт в Омске?
— Мы были там на предсезонке, поэтому уже ощущается, что дом там. Хотя, конечно, все заново. Омск нас ждет, болельщики хотят уже увидеть нас на льду новой арены.

— Как Вам новая арена?
— Я не был внутри, но ребята, которые ходили, скидывали нам видео. Хочется уже выйти на лед и потренироваться там. Снаружи видел — очень красивая, необычная арена.

— Там раздевалка круглая, поэтому какое-то «козырное» место получить не удастся — все будут в равных условиях. У Вас есть пожелания по месту?
— У меня есть пожелание, но нас рассаживают. У нас всех видно — если надо будет пихнуть, то пихнут — без разницы в углу ты или в центре (смеется).

Следующий матч «Авангард» проведет в Омске, 1 октября. Соперником станет хоккейный клуб «Сибирь».

источник: «Советский спорт»
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