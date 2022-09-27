СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!

Нападающий московского «Динамо» о победе в матче против омского «Авангарда».
Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!
27 сентября 2022 23:45
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Московские динамовцы обыграли омский «Авангард» со счётом 4:1. Нападающий бело-голубых Максим Сушко оформил самый быстрый хет-трик «Динамо» в КХЛ. Чтобы забросить три шайбы, ему понадобилось 10 минут 20 секунд.

После встречи герой матча поделился эмоциями.

Максим, вы сегодня забили больше голов, чем за всю карьеру в КХЛ…
— Самое главное, что мы продолжаем выигрывать у сильных команд, и это придает уверенности. А гола я заждался. Первая пошла. Надеюсь, что и дальше всё пойдет хорошо.

— У вас был непростой старт сезона. Первая шайба была очень важна?
— Забивать в любом случае приятно. В первых матчах я не всегда попадал в состав, но продолжал работать. Не просто так меня в «Динамо» брали, я могу принести пользу команде. Буду еще больше стараться.

— В концовке вы вышли в бригаде большинства. Это наигранная связка?
— Да, мы в прошлом матче так выходили.

— Хотелось бы закрепиться в спецбригаде?
— Буду стараться выполнять установки тренера, чтобы играть в большинстве и помогать команде.

— Не смущает ли такое количество прессы вокруг вас?
— Наоборот, приятно. Надо еще лучше играть, чтобы корреспондентов больше было.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!
Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!
Нападающий московского «Динамо» о победе в матче против омского «Авангарда».
27.09.2022 23:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Наиль Якупов: Немногие были в таких условиях, как мы. Наконец-то летим домой
Наиль Якупов: Немногие были в таких условиях, как мы. Наконец-то летим домой
Форвард «Авангарда» об окончании выездной серии, поражении от «Динамо» и новой арене.
27.09.2022 23:26
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Московское «Динамо» лишилось гендира. Но продолжило победную поступь
Московское «Динамо» лишилось гендира. Но продолжило победную поступь
27.09.2022 23:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Взрыв мозга от «Флориды»: за 38 матчей в НХЛ – 13,5 млн долларов! Что это: Бобровский – на выход?
Взрыв мозга от «Флориды»: за 38 матчей в НХЛ – 13,5 млн долларов! Что это: Бобровский – на выход?
Нечто невероятное только что произошло в НХЛ. «Флорида» за год до истечения контракта новичка отвалила 21-летнему вратарю Спенсеру Найту 4,5 млн годовых на три сезона – и это всего лишь после 38 матчей американца в НХЛ?!
27.09.2022 19:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
Героем дерби должен был стать вратарь красно-белых Алексей Красиков, бесчисленное количество раз выручавший в, казалось, безвыходных ситуациях. Но в овертайме он не сумел перехватить летевшую через пятачок шайбу, позволив Сергею Плотникову добить ее в ворота.
26.09.2022 23:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Невероятно: «Советский спорт» ошибся! Но чуть-чуть: шестеро русских не в топ-20 НХЛ, а в топ-21
Невероятно: «Советский спорт» ошибся! Но чуть-чуть: шестеро русских не в топ-20 НХЛ, а в топ-21
В третьей серии презентации топ-50 игроков НХЛ телевизионщики лиги назвали десятку от 30-й позиции до 21-й. На ней оказался «рейнджер» Артемий Панарин, а потому в топ-20 у нас, увы, лишь пять представителей.
26.09.2022 17:20
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Бомба!» - такую оценку матчу дал Кудашов. «Динамо» прервало победную серию СКА
«Бомба!» - такую оценку матчу дал Кудашов. «Динамо» прервало победную серию СКА
Третий матч непримиримых соперников ничем не уступал сшибкам в плей-офф. Жаль только, что его исход решила серия буллитов. Динамовцы одержали волевую победу 2:1 Б и покончили с триумфальным шествием СКА по регулярному чемпионата. Тем не менее питерские армейцы продлили серию с набранными очками до десяти игр.
24.09.2022 20:32
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
Чешские русофобы по зубам от НХЛ получили. Приготовиться финнам. Те тоже вознамерились отовсюду изгнать наших виртуозов шайбы и даже посмели пригрозить бойкотом Кубка мира-2024!
23.09.2022 17:22
Хоккей
автор: Виталий Славин
Экс-тренер Овечкина уже сравнивает Кузьменко с великим капитаном «Вашингтона»
Экс-тренер Овечкина уже сравнивает Кузьменко с великим капитаном «Вашингтона»
Истосковавшись по космическому хоккею Русской ракеты, ванкуверские СМИ в каждом русском новичке «Кэнакс» видят преемника Павла Буре. Лучшего форварда КХЛ-2022 Андрея Кузьменко засыпали комплиментами уже после первой тренировки!
23.09.2022 14:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
«В этих матчах НХЛ открыла глазки…» В Музее хоккея чествовали участников Суперсерии-72
«В этих матчах НХЛ открыла глазки…» В Музее хоккея чествовали участников Суперсерии-72
Ровно 50 лет назад, 22 сентября 1972 года, стартовала московская часть легендарной Суперсерии, в которой схлестнулись сборная СССР и команда Канады, составленная из игроков НХЛ. А накануне в Музее хоккея ФХР организовала чествование героев тех событий и пресс-конференцию, на которой побывал корреспондент «Советского спорта».
22.09.2022 12:26
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Черная полоса Роналду продолжается! Как Португалия на 88-й минуте упустила путевку в «Финал четырех» Лиги наций
Команда Фернанду Сантуша проиграла на своем поле испанцам (0:1) и опустилась на итоговое второе место в группе 2 элитного дивизиона Лиги наций.
Без Щербаковой и Косторной — зато с Дэвис и Смолкиным! Подробный разбор состава участников Гран-при России-2022
ФФККР опубликовала списки основных участников внутренней серии Гран-при, которая пройдет параллельно с одноименной международной: шесть отборочных этапов в октябре-ноябре.
Кому «парус», а кому «вагина». Как выглядят восемь суперстадионов чемпионата мира в Катаре
«Плеймейкер» рассказывает о восьми аренах предстоящего ЧМ-2022, семь из которых построили с нуля.
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика