Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!

Московские динамовцы обыграли омский «Авангард» со счётом 4:1. Нападающий бело-голубых Максим Сушко оформил самый быстрый хет-трик «Динамо» в КХЛ. Чтобы забросить три шайбы, ему понадобилось 10 минут 20 секунд.

После встречи герой матча поделился эмоциями.

— Максим, вы сегодня забили больше голов, чем за всю карьеру в КХЛ…

— Самое главное, что мы продолжаем выигрывать у сильных команд, и это придает уверенности. А гола я заждался. Первая пошла. Надеюсь, что и дальше всё пойдет хорошо.

— У вас был непростой старт сезона. Первая шайба была очень важна?

— Забивать в любом случае приятно. В первых матчах я не всегда попадал в состав, но продолжал работать. Не просто так меня в «Динамо» брали, я могу принести пользу команде. Буду еще больше стараться.

— В концовке вы вышли в бригаде большинства. Это наигранная связка?

— Да, мы в прошлом матче так выходили.

— Хотелось бы закрепиться в спецбригаде?

— Буду стараться выполнять установки тренера, чтобы играть в большинстве и помогать команде.

— Не смущает ли такое количество прессы вокруг вас?

— Наоборот, приятно. Надо еще лучше играть, чтобы корреспондентов больше было.