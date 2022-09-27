Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!

Московские динамовцы обыграли омский «Авангард» со счётом 4:1. Нападающий бело-голубых Максим Сушко оформил самый быстрый хет-трик «Динамо» в КХЛ. Чтобы забросить три шайбы, ему понадобилось 10 минут 20 секунд.
После встречи герой матча поделился эмоциями.
— Максим, вы сегодня забили больше голов, чем за всю карьеру в КХЛ…
— Самое главное, что мы продолжаем выигрывать у сильных команд, и это придает уверенности. А гола я заждался. Первая пошла. Надеюсь, что и дальше всё пойдет хорошо.
— У вас был непростой старт сезона. Первая шайба была очень важна?
— Забивать в любом случае приятно. В первых матчах я не всегда попадал в состав, но продолжал работать. Не просто так меня в «Динамо» брали, я могу принести пользу команде. Буду еще больше стараться.
— В концовке вы вышли в бригаде большинства. Это наигранная связка?
— Да, мы в прошлом матче так выходили.
— Хотелось бы закрепиться в спецбригаде?
— Буду стараться выполнять установки тренера, чтобы играть в большинстве и помогать команде.
— Не смущает ли такое количество прессы вокруг вас?
— Наоборот, приятно. Надо еще лучше играть, чтобы корреспондентов больше было.