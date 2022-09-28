Вместо того чтоб Разина наградить и поставить в пример, тренеру грозит от КХЛ скорая секир-башка

Речь, ясно, об Андрее Разине и его горемычной «Северстали». Оказывается, череповчане и в прошлом сезоне не дотянули до нижней границы платежки. Однако КХЛ с учетом пандемии простила клуб из Вологодской области. Сейчас все серьезнее: «металлургам» нужно подписать хоть десяток Васей Пупкиных на 40 с лишним миллионов рублей, чтоб покорить пол зарплат и тем самым соблюсти регламент – читай, конституцию – Континентальной лиги. Иначе секир-башка в виде различных карательных мер и штрафов.

Впрочем, предоставим слово самому главному тренеру:

- На данный момент мы показываем неплохой результат, но регламент для достижения пола зарплат обязывает подписать контракт еще с кем-то. С одной стороны, усиление нам не помешало бы, но с другой – средств на очень хорошего игрока в бюджете не осталось, а брать кого попало мы не хотим. Потому что человеку предстоит влиться в сложившийся коллектив, и еще неизвестно, как у него это выйдет. Получается замкнутый круг. Предложения от агентов, конечно, есть. Но мы ходим как по минному полю — не хочется ошибиться в решающий момент. Я уже озвучивал, что хороший центральный нападающий, например, стоит примерно 50 миллионов рублей за сезон, а приличный защитник – около 40 миллионов. В сумме – 90 миллионов, а это треть бюджета нашего клуба…

Обращаюсь к министру спорта: а почему ваше ведомство-то молчит? Прогрессивному хоккейному педагогу попросту выкручивают руки, заставляют делать то, что он не хочет, а главное – не может. Однако это почему-то абсолютно никого не волнует! КХЛ у нас все-таки под Минспорта находится. Или уже нет?

Да Андрей Владимирович если не ордена, то минимум почетной грамоты от правительства РФ заслуживает как ударник капиталистического труда! Он который уже год делом доказывает, что все игроки КХЛ жутко переоценены. Потому потолок зарплат с 900 млн рублей срочно нужно опустить хотя бы до 500 миллионов. Пол при этом вообще упразднить. Пусть члены КХЛ сами решают, сколько им тратить на своих работников. Главное, как правильно заметил Разин, «показывать неплохой результат».

Между тем, если кто забыл, в минувшем сезоне «Северсталь», которая, как выяснилось, так и не победила пол зарплат, чуть не выкинула из плей-офф московское «Динамо», а финишировала в итоге 11-й в КХЛ. Оставив позади богатеев из Ярославля, Екатеринбурга, Минска, Нур-Султана.

В нынешнем чемпионате северяне уже грохнули олигархов из Магнитогорска и ЦСКА, взяли очко у СКА, по 5:2 разгромили флагманов Беларуси и Казахстана. В общей таблице лиги команда с берегов Шексны держится на 13-м месте, опережая «Салават Юлаев», «Барыс», «Авангард», «Трактор».

Так за что же КХЛ собирается – этого требует регламент! - казнить симпатичный коллектив бессребреников и его отважного командира?!

Вот как Разин объяснил, почему его помиловали год назад:

- Как в прошлом сезоне не дотянули до пола зарплат и избежали штрафа от лиги? Мы тогда часть денег из зарплатного бюджета заложили в премиальные, из-за чего, собственно, и не дотянули до пола зарплат. В связи с пандемией и остановкой регулярного чемпионата лига, скажем так, простила нам этот момент. Но в этом году такое уже вряд ли пройдет. И если бы мы решили повторить прошлогоднее распределение бюджета, то нарвались бы на штраф, от которого руководство клуба не придет в восторг. Поэтому, пользуясь моментом, прошу КХЛ рассмотреть возможность не штрафовать клубы, если они даже с недостижимым полом зарплат добились хороших результатов.

Нет, Андрей Владимирович, скромность, конечно, украшает человека. Но не до такой же степени! Вам, понятно, в силу корпоративной этики нужно выбирать выражения, а лично мне ничто не мешает рубить правду-матку. Потому повторяю: КХЛ не наказывать должна Разина и «Северсталь», а обязать остальные команды лиги брать с Череповца пример. Это на словах. А на деле убрать нижнюю границу зарплат, при этом потолок снизить хотя бы до 500 млн рублей.

Сколько можно пировать во время чумы! По всей стране идет частичная мобилизация, а значит, уже хорош бесконечно перекладывать бордюры и пулять сотни миллионов рублей так называемым профессиональным спортсменам из государственного кармана. Настоящий профи обеспечивает себя сам.

КХЛ и ее клубы, живите и процветайте на то, что сами заработаете! Что может быть проще?! Отвалите вы уже, наконец, от государственной кормушки. А как добиваться хороших результатов за 270 миллионов рублей, поинтересуйтесь у воеводы «Северстали». Думаю, Разин никому не откажет в мастер-классе.