СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вместо того чтоб Разина наградить и поставить в пример, тренеру грозит от КХЛ скорая секир-башка

Вот объясните мне, как такое в нашей стране возможно. Человек радеет за народное добро, читай, бюджетные рубли. Готов решать турнирные задачи за минимальные деньги, а КХЛ за это ему может голову оторвать!
Вместо того чтоб Разина наградить и поставить в пример, тренеру грозит от КХЛ скорая секир-башка
28 сентября 2022 13:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Северсталь"

Речь, ясно, об Андрее Разине и его горемычной «Северстали». Оказывается, череповчане и в прошлом сезоне не дотянули до нижней границы платежки. Однако КХЛ с учетом пандемии простила клуб из Вологодской области. Сейчас все серьезнее: «металлургам» нужно подписать хоть десяток Васей Пупкиных на 40 с лишним миллионов рублей, чтоб покорить пол зарплат и тем самым соблюсти регламент – читай, конституцию – Континентальной лиги. Иначе секир-башка в виде различных карательных мер и штрафов.

Впрочем, предоставим слово самому главному тренеру:

- На данный момент мы показываем неплохой результат, но регламент для достижения пола зарплат обязывает подписать контракт еще с кем-то. С одной стороны, усиление нам не помешало бы, но с другой – средств на очень хорошего игрока в бюджете не осталось, а брать кого попало мы не хотим. Потому что человеку предстоит влиться в сложившийся коллектив, и еще неизвестно, как у него это выйдет. Получается замкнутый круг. Предложения от агентов, конечно, есть. Но мы ходим как по минному полю — не хочется ошибиться в решающий момент. Я уже озвучивал, что хороший центральный нападающий, например, стоит примерно 50 миллионов рублей за сезон, а приличный защитник – около 40 миллионов. В сумме – 90 миллионов, а это треть бюджета нашего клуба…

Обращаюсь к министру спорта: а почему ваше ведомство-то молчит? Прогрессивному хоккейному педагогу попросту выкручивают руки, заставляют делать то, что он не хочет, а главное – не может. Однако это почему-то абсолютно никого не волнует! КХЛ у нас все-таки под Минспорта находится. Или уже нет?

Да Андрей Владимирович если не ордена, то минимум почетной грамоты от правительства РФ заслуживает как ударник капиталистического труда! Он который уже год делом доказывает, что все игроки КХЛ жутко переоценены. Потому потолок зарплат с 900 млн рублей срочно нужно опустить хотя бы до 500 миллионов. Пол при этом вообще упразднить. Пусть члены КХЛ сами решают, сколько им тратить на своих работников. Главное, как правильно заметил Разин, «показывать неплохой результат».

Между тем, если кто забыл, в минувшем сезоне «Северсталь», которая, как выяснилось, так и не победила пол зарплат, чуть не выкинула из плей-офф московское «Динамо», а финишировала в итоге 11-й в КХЛ. Оставив позади богатеев из Ярославля, Екатеринбурга, Минска, Нур-Султана.

В нынешнем чемпионате северяне уже грохнули олигархов из Магнитогорска и ЦСКА, взяли очко у СКА, по 5:2 разгромили флагманов Беларуси и Казахстана. В общей таблице лиги команда с берегов Шексны держится на 13-м месте, опережая «Салават Юлаев», «Барыс», «Авангард», «Трактор».

Так за что же КХЛ собирается – этого требует регламент! - казнить симпатичный коллектив бессребреников и его отважного командира?!

Вот как Разин объяснил, почему его помиловали год назад:

- Как в прошлом сезоне не дотянули до пола зарплат и избежали штрафа от лиги? Мы тогда часть денег из зарплатного бюджета заложили в премиальные, из-за чего, собственно, и не дотянули до пола зарплат. В связи с пандемией и остановкой регулярного чемпионата лига, скажем так, простила нам этот момент. Но в этом году такое уже вряд ли пройдет. И если бы мы решили повторить прошлогоднее распределение бюджета, то нарвались бы на штраф, от которого руководство клуба не придет в восторг. Поэтому, пользуясь моментом, прошу КХЛ рассмотреть возможность не штрафовать клубы, если они даже с недостижимым полом зарплат добились хороших результатов.

Нет, Андрей Владимирович, скромность, конечно, украшает человека. Но не до такой же степени! Вам, понятно, в силу корпоративной этики нужно выбирать выражения, а лично мне ничто не мешает рубить правду-матку. Потому повторяю: КХЛ не наказывать должна Разина и «Северсталь», а обязать остальные команды лиги брать с Череповца пример. Это на словах. А на деле убрать нижнюю границу зарплат, при этом потолок снизить хотя бы до 500 млн рублей.

Сколько можно пировать во время чумы! По всей стране идет частичная мобилизация, а значит, уже хорош бесконечно перекладывать бордюры и пулять сотни миллионов рублей так называемым профессиональным спортсменам из государственного кармана. Настоящий профи обеспечивает себя сам.

КХЛ и ее клубы, живите и процветайте на то, что сами заработаете! Что может быть проще?! Отвалите вы уже, наконец, от государственной кормушки. А как добиваться хороших результатов за 270 миллионов рублей, поинтересуйтесь у воеводы «Северстали». Думаю, Разин никому не откажет в мастер-классе.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Вместо того чтоб Разина наградить и поставить в пример, тренеру грозит от КХЛ скорая секир-башка
Вместо того чтоб Разина наградить и поставить в пример, тренеру грозит от КХЛ скорая секир-башка
Вот объясните мне, как такое в нашей стране возможно. Человек радеет за народное добро, читай, бюджетные рубли. Готов решать турнирные задачи за минимальные деньги, а КХЛ за это ему может голову оторвать!
28.09.2022 13:54
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!
Максим Сушко: Хет-трик? Я заждался гола!
Нападающий московского «Динамо» о победе в матче против омского «Авангарда».
27.09.2022 23:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Наиль Якупов: Немногие были в таких условиях, как мы. Наконец-то летим домой
Наиль Якупов: Немногие были в таких условиях, как мы. Наконец-то летим домой
Форвард «Авангарда» об окончании выездной серии, поражении от «Динамо» и новой арене.
27.09.2022 23:26
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Московское «Динамо» лишилось гендира. Но продолжило победную поступь
Московское «Динамо» лишилось гендира. Но продолжило победную поступь
27.09.2022 23:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Взрыв мозга от «Флориды»: за 38 матчей в НХЛ – 13,5 млн долларов! Что это: Бобровский – на выход?
Взрыв мозга от «Флориды»: за 38 матчей в НХЛ – 13,5 млн долларов! Что это: Бобровский – на выход?
Нечто невероятное только что произошло в НХЛ. «Флорида» за год до истечения контракта новичка отвалила 21-летнему вратарю Спенсеру Найту 4,5 млн годовых на три сезона – и это всего лишь после 38 матчей американца в НХЛ?!
27.09.2022 19:53
Хоккей
автор: Виталий Славин
Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
Фёдоров едва не упустил победу в дерби со «Спартаком». Выручил фирменный ход с заменой вратаря
Героем дерби должен был стать вратарь красно-белых Алексей Красиков, бесчисленное количество раз выручавший в, казалось, безвыходных ситуациях. Но в овертайме он не сумел перехватить летевшую через пятачок шайбу, позволив Сергею Плотникову добить ее в ворота.
26.09.2022 23:13
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Невероятно: «Советский спорт» ошибся! Но чуть-чуть: шестеро русских не в топ-20 НХЛ, а в топ-21
Невероятно: «Советский спорт» ошибся! Но чуть-чуть: шестеро русских не в топ-20 НХЛ, а в топ-21
В третьей серии презентации топ-50 игроков НХЛ телевизионщики лиги назвали десятку от 30-й позиции до 21-й. На ней оказался «рейнджер» Артемий Панарин, а потому в топ-20 у нас, увы, лишь пять представителей.
26.09.2022 17:20
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Бомба!» - такую оценку матчу дал Кудашов. «Динамо» прервало победную серию СКА
«Бомба!» - такую оценку матчу дал Кудашов. «Динамо» прервало победную серию СКА
Третий матч непримиримых соперников ничем не уступал сшибкам в плей-офф. Жаль только, что его исход решила серия буллитов. Динамовцы одержали волевую победу 2:1 Б и покончили с триумфальным шествием СКА по регулярному чемпионата. Тем не менее питерские армейцы продлили серию с набранными очками до десяти игр.
24.09.2022 20:32
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
НХЛ своих не сдает! «Сан-Хосе» поедет в Прагу со всеми русскими либо вообще никуда не поедет
Чешские русофобы по зубам от НХЛ получили. Приготовиться финнам. Те тоже вознамерились отовсюду изгнать наших виртуозов шайбы и даже посмели пригрозить бойкотом Кубка мира-2024!
23.09.2022 17:22
Хоккей
автор: Виталий Славин
Экс-тренер Овечкина уже сравнивает Кузьменко с великим капитаном «Вашингтона»
Экс-тренер Овечкина уже сравнивает Кузьменко с великим капитаном «Вашингтона»
Истосковавшись по космическому хоккею Русской ракеты, ванкуверские СМИ в каждом русском новичке «Кэнакс» видят преемника Павла Буре. Лучшего форварда КХЛ-2022 Андрея Кузьменко засыпали комплиментами уже после первой тренировки!
23.09.2022 14:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
10 звезд КХЛ, за которыми надо следить в сезоне-2022/23
«Сталевар» Эдвард Паскуале ловит шайбы в футбольных прыжках, Александр Радулов примеряет роль лидера «Ак Барса», Дмитрий Яшкин мстит из Питера московскому «Динамо». «Плеймейкер» представляет десятку самых интересных игроков набирающего обороты регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.
Черная полоса Роналду продолжается! Как Португалия на 88-й минуте упустила путевку в «Финал четырех» Лиги наций
Команда Фернанду Сантуша проиграла на своем поле испанцам (0:1) и опустилась на итоговое второе место в группе 2 элитного дивизиона Лиги наций.
Без Щербаковой и Косторной — зато с Дэвис и Смолкиным! Подробный разбор состава участников Гран-при России-2022
ФФККР опубликовала списки основных участников внутренней серии Гран-при, которая пройдет параллельно с одноименной международной: шесть отборочных этапов в октябре-ноябре.
Кому «парус», а кому «вагина». Как выглядят восемь суперстадионов чемпионата мира в Катаре
«Плеймейкер» рассказывает о восьми аренах предстоящего ЧМ-2022, семь из которых построили с нуля.
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика