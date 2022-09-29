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Ларионов, Ян, Ежов, Максимов, Яшкин, Аланов тоже включены в список игроков КХЛ на бронь?

В ответ на призыв госорганов США и Канады их подданным немедленно покинуть Россию ФХР сегодня подала в Минспорта список игроков, тренеров и важных сотрудников на бронь от мобилизации. Жаль только, что стоп-лист этот засекречен.
Ларионов, Ян, Ежов, Максимов, Яшкин, Аланов тоже включены в список игроков КХЛ на бронь?
29 сентября 2022 21:41
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Торпедо" (Нижний Новгород)

Если разобраться, шумиха вокруг обращений посольств США и Канады сильно преувеличена. Это косвенно признал главный тренер СКА и одновременно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Вчера после разгрома «Адмирала» (6:1) он пояснил:

- Что касается Канады и США, мы это проходили и в прошлом сезоне. Рекомендация посольств США и Канады — это рекомендация, здесь каждый игрок сам принимает решение.

Вот именно!

Надо отдать должное нашим депутатам, которые с подачи КХЛ приняли жесточайший закон для хоккеистов: при досрочном разрыве контракта по инициативе игрока ему придется выплатить неустойку в зависимости от возраста в размере от двух третей до одной трети суммы, которая ему должна быть выплачена клубом до конца соглашения.

Вот потому нынешний форвард московского «Динамо» швед Якоб Лилья, когда летом его принялись прессовать на родине, рубанул:

- Да, я хотел расторгнуть договор. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также «Мальме» и «Линчепингом», которые могли выкупить контракт. Лично я сам не могу себе этого позволить. У меня нет таких финансовых возможностей. У меня не хватит денег. Проще говоря, это стоит больше, чем у меня есть.

Смешно и грустно: вот такие баснословные гонорары наши ушлые горе-менеджеры легко швыряют из закромов родины куче легионеров из недружественных стран. Но это другая тема.

Так вот, понятно, что все эти нищеброды из США и Канады нигде в мире не нарубят этих астрономических миллионов, кроме как в бесконечно щедрой за наш с вами счет КХЛ. А потому с какого перепуга им бросать тут все и куда-то уезжать?! Тем более, как верно зафиксировал Лилья, у многих из них элементарно наличности не хватит, чтоб самому за себя заплатить неустойку российскому работодателю. В директиве с заокеанской родины ведь ничего не сказано, что американский и канадский бюджеты готовы покрыть долги своих хоккеистов ради скорейшего возвращения домой. Да, там народные деньги считать умеют.

Короче, все это дежурные слова о некоей угрозе безопасности иностранцев. Сермяга в другом. Чтоб ее осознать, нужно всего лишь внимательно прочитать вчерашнее заявление посольства США и быстрый ответ КХЛ.

- 21 сентября правительство России начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы. Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу, - сказано на официальном сайте американского ведомства.

Пресс-служба КХЛ отреагировала грамотно:

- Информация, опубликованная посольством США, касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации. 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают. Еще один — Шейн Принс — имеет гражданство США и Беларуси. Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным: это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила регламента о компенсации в связи с расторжением контракта.

То есть лига в полной мере подтвердила слова Лильи. Домой-то все североамериканцы махнуть вправе хоть вчера. Только вот без порток рискуют остаться. С этим все очевидно. А вот по первому пункту – двойному гражданству! – есть лежащие на поверхности вопросы.

Прошерстив составы команд КХЛ, я обнаружил минимум шесть претендентов на наличие двух паспортов. В открытых источниках в интернете все эти случаи подтверждены.

Вот эти игроки:

нападающий Деннис Ян («Торпедо») – гражданство США/Россия;

нападающий Игорь Ларионов («Торпедо») – гражданство США/Россия;

вратарь Илья Ежов («Салават Юлаев») – гражданство Канада/Россия;

нападающий Кирилл Максимов («Барыс») – гражданство Канада/Россия;

нападающий Дмитрий Яшкин (СКА) – гражданство Чехия/Россия;

защитник Егор Аланов («Сибирь») – гражданство Германия/Россия.

Выходит, не зря беспокоятся североамериканские дипломаты! Названные хоккеисты, в том числе родившиеся в США Ян и Ларионов, вполне могут оказаться в окопах.

Вот потому и хочется ясности:

- кто и в каком количестве включен в список на бронь от КХЛ?

- какие критерии?

- какова ситуация с указанными шестью игроками, у которых, судя по всему, два паспорта?

Или все это информация из разряда «совершенно секретно»? Но в указе Президента о частичной мобилизации о послаблениях для спортсменов вроде как ничего не сказано.

Тем более для лиц с двойным гражданством.

источник: «Советский спорт»
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