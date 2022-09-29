Ловушка прохудилась… «Сибирь» победила ЦСКА благодаря экипировке вратаря армейцев

Армейцы начали за здравие. Сразу приступили к бомбардировке ворот Дениса Костина, заменившего основного голкипера сибиряков Антона Красоткина. Вскоре получили численное преимущество. Однако автор победного гола в дерби со «Спартаком» Сергей Плотников переусердствовал на ближнем пятачке, едва не закатав голкипера в лед, Пришлось отдохнуть в штрафном боксе.

В равных, но неполных составах гости выиграли вбрасывание в зоне хозяев, защитник Тревор Мёрфи отпасовал с вершины на правый борт, и молодой форвард Илья Пастухов в одно касание щелкнул. Шайба летела мимо ворот, но Шарыченков решил поймать ее, и она, коварная, облизав ловушку, запорхнула в сетку. Вратарь тотчас бросил свою левую перчатку на лавку: мол, посмотрите, почему она прохудилась и заштопайте.

Дырку оперативно заштопали-залатали, и армейцы с новой силой навалились на владения Костина. Минуты за три до сирены на перерыв они было сравняли счет – в большинстве отменный кистевой бросок удался Антону Слепышеву. Но тренеры гостей взяли запрос на помеху вратаря. На повторах видно, как Павел Карнаухов на один сантиметров заехал в площадь ворот, но создавал ли он помеху Костину?

Судьи после визита к монитору гол аннулировали. И во втором периоде красно-синие сникли. Игра выровнялась, более того, гости в контратаке забросили вторую шайбу – отличился Тайлер Бек, подкарауливший отскок от Шарыченкова. А чуть раньше центрфорвард первого звена команды со снежинкой Валентин Пьянов не сумел в ближнем бою переиграть габаритного голкипера, отправив шайбу мимо створа.

Если разница в бросках к первому перерыву (17-4) красноречиво свидетельствовала о доминанте ЦСКА, то во втором периоде гости превзошли хозяев (7-8).

На третьем игровом отрезке Михаил Григоренко вдохнул надежду, забив в несвойственном для себя стиле – с пятачка. Вряд ли 100-й, юбилейный, гол порадовал олимпийского чемпиона. К слову, до клубного рекорда в чемпионатах России, принадлежащего Денису Паршину, ему осталось 5 шайб.

Финальный штурм с пустыми воротами завершился голом «Сибири» - дубль оформил Бек.

Теперь чемпионы отправляются в Мытищи, где недавно уступили в овертайме «Куньлуню» 1:2. А в понедельник, 3 октября, нас ждет армейское дерби ЦСКА – СКА – первое из шести в регулярном чемпионате.

ТАБЛО

ЦСКА – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). «ЦСКА Арена».

Голы: Григоренко – Пастухов, Бек (2).