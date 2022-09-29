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«Если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Был бы разнос!»

Что говорили наставники «Сибири» и ЦСКА после матча.
«Если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Был бы разнос!»
29 сентября 2022 22:49
автор: Елена Кузютина

Новосибирский клуб вновь добивается победы в столичном регионе. Команда Андрея Мартемьянова обыграла ЦСКА со счётом 3:1.

После встречи главный тренер сибиряков прокомментировал итог матча:

«ЦСКА показал мощь в атаке. Нам пришлось играть на максимум. Сегодня команда звенела, боевой дух чувствовался. Попросили ребят сыграть попроще на выходе из зоны. Ничего не стали менять, когда повели в счете. Команда начала более уверенно действовать. Хотим развеять миф о том, что «Сибирь» играет в откат. Ключевой момент с отменой шайбы в наши ворота? Видеотренер очень оперативно работает. Нам сразу передали, что помеха вратарю была.

Что было бы, если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Разнос был бы приличный!»

Наставник московских армейцев, Сергей Фёдоров тоже поделился своим впечатлением от матча:

«Сибирь с победой, здорово двигались. Они играли все вместе. У нас же была разобщенность, не играли пятёркой. Смены длинные у нас оставляют ожидать лучшего. Странно видеть команду в таком положении — опытный коллектив. Мы в комфортных условиях, у нас должно уже все получаться, но пока тяжело идём. Надо подумать — что и как. Каждый должен заниматься своим делом. У нас нападающие были в отрыве, а защитники не успевали закрывать пространство. Не было командной скорости. Ненужные удаления опять. Что с ловушкой вратаря? Не знаю. Тоже видел, что шайба шла мимо.

Первый матч для Киселевича? Сложно набрать форму только в тренировках. Постепенно Богдан наберёт нужные кондиции».

источник: «Советский спорт»
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«Если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Был бы разнос!»
«Если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Был бы разнос!»
Что говорили наставники «Сибири» и ЦСКА после матча.
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