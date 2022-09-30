Артемий Панарин: Разочарован собой в плей-офф-2022. Обещаю в новом сезоне вернуть прежнего Хлебушка

Начнем представление 32 команд лиги со Столичного дивизиона Восточной конференции. Расстановка клубов по местам в прошлом чемпионате.

«КАРОЛИНА»

Генменеджер – Дон Уодделл (США)

Главный тренер – Род Бриндамор (Канада)

Капитан – Джордан Стаал (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Себастьян Ахо (Финляндия) – 8,46 млн до 2024 года

Наши в основе

нап Андрей Свечников – 7,75 млн до 2029

Наши в фарм-клубе

нап Александр Пашин – 0,827 млн до 2025

нап Василий Пономарев – 0,795 млн до 2025

вр Петр Кочетков – 0,842 до 2023

Наши на просмотре

защ Григорий Дронов

Ушли: защ Тони Дианжело (Филадельфия), защ Брендан Смит (Нью-Джерси), защ Ян Коул (Тампа), нап Макс Доми (Чикаго), нап Винсент Трочек (Рейнджерс), защ Джоуи Кин (Спартак)

Пришли: нап Ондржей Каше (Торонто), нап Макс Пачиоретти (Вегас), защ Брент Бернс (Сан-Хосе), нап Пол Штястны («Виннипег»)

В целом «ураганы» состав сохранили. Самая болезненная потеря – 29-летний центр Трочек, который заключил семилетний контракт с «Рейнджерс» на 39,375 млн долларов. Уход сумасбродного Дианжело вряд ли скажется на надежности обороны. Тем более что из «Сан-Хосе» прибыл опытнейший бородач Бернс. Атаку наверняка усилят маститые форварды Пачиоретти и Штястны.

Увы, из россиян только Свечников-старший – твердый игрок основы. Экс-магнитогорцу Дронову необходимо показать себя в тренировочном лагере, чтобы хоть как-то зацепиться за НХЛ.

Вратарь Петр Кочетков в прошлом сезоне успел отметиться в нижегородском «Торпедо», а затем дебютировал в НХЛ и Кубке Стэнли. Помогли травмы обоих основных голкиперов «Каролины». Однако ныне датчанин Андерсен и финн Раанта в строю. Шанс россиянина в том, что у обоих заключительный год контракта, а значит, возможность проявить себя Петру обязательно предоставят.

«НЬЮ-ЙОРК РЕЙНДЖЕРС»

Генменеджер – Крис Друри (США)

Главный тренер – Жерар Галлан (Канада)

Капитан – Джейкоб Труба (США)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Артемий Панарин – 11,643 млн до 2026 года

Наши в основе

нап Артемий Панарин – 11,643 млн до 2026

вр Игорь Шестеркин – 5,667 млн до 2025

нап Виталий Кравцов – 0,875 млн до 2023

Ушли: вр Александр Георгиев (Колорадо), нап Райан Стром (Анахайм), защ Джастин Браун (Филадельфия), нап Грег Маккегг (Эдмонтон), защ Патрик Немет (Аризона), нап Фрэнк Ватрано (Анахайм), нап Эндрю Копп (Детройт), нап Кевин Руни (Калгари), нап Ник Меркли (Динамо Мн), защ Нильс Лундквист (Даллас)

Пришли: нап Виталий Кравцов (Трактор), вр Ярослав Галак (Ванкувер), нап Винсент Трочек (Каролина), нап Райан Карпентер (Калгари)

После успешного сезона, в котором «рейнджеры» добрались до финала конференции, боссы клуба ограничились косметическими перестановками. Отпустили в «Колорадо» вратаря Георгиева, где Александр станет первым номером. Избавились от всех новичков, взятых перед дедлайном.

Ключевая рокировка произошла в центре второго звена. Вместо Строма, сбагренного в «Анахайм», с Панариным будет играть Трочек. С ними в выставочных встречах пробуют Кравцова, которому ньюйоркцы дали последний шанс договором на сезон. Пока челябинец не впечатляет.

По-прежнему много вопросов к номеру 2 драфта-2019 Какко. С финном продлили отношения на пару лет, но на скромные 2,1 млн годовых.

Предстоящий сезон обещает стать краеугольным не только для Кравцова, но и в определенной степени для Панарина с Шестеркиным. Игорю нужно доказать, что его «Везина Трофи»-2022 отнюдь не разовая акция.

У Хлебушка задача еще сложнее. В целом прошлый сезон ему не удался, особенно плей-офф. Куда-то исчезли блеск и легкость. Зато появилась нервозность и, как следствие, обилие невынужденных ошибок. Артемий все это прекрасно понимает и заявил перед открытием тренировочного лагеря:

- После плей-офф сказал, что разочарован своей игрой и нужно воспринимать это как урок, что стану лучше. Было ли что-то в плей-офф, что хочу перенести в этот сезон? Я в принципе, наверное, должен просто вернуть свою игру, которую показывал два года в «Коламбусе» и первый сезон в Нью-Йорке. Больше играть с шайбой, больше движения.

Последние пару лет я просто начал играть по своему флангу - и только! Соперникам легче подстраиваться. Потому я должен быть везде, как это делал раньше. Это поможет мне прогрессировать, а оппонентам будет сложнее подстроиться, потому что партнеры и я сам не знаю, где буду находиться.

В том сезоне получалось так, что один бросает по борту, второй подбирает. Простая игра, всегда одна и та же. При таком стиле не прогрессируют ни партнеры, ни я.

«ПИТТСБУРГ»

Генменеджер – Рон Хекстолл (Канада)

Главный тренер – Майк Салливан (США)

Капитан – Сидни Кросби (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Сидни Кросби – 8,7 млн до 2025 года

Наши в основе

нап Евгений Малкин – 6,1 млн до 2026

Ушли: защ Джон Марино (Нью-Джерси), защ Майк Мэтисон (Монреаль), нап Эван Родригес (Колорадо)

Пришли: защ Ян Рутта (Тампа), защ Джефф Петри (Монреаль)

Самая консервативная команда лиги еще более постарела: средний возраст почти достиг 30 лет – 29,4. Руководители «пингвинов» так и не рискнули расстаться с трехкратными обладателями Кубка Стэнли Малкиным и Летангом.

Обоим суперветеранам выписаны длительные контракты-якоря вплоть до заслуженной пенсии. Канадскому защитнику на 6 сезонов и 36,6 млн долларов до 2028 года, когда Летанг уже 41-й день рождения отметит. Магнитогорцу дали те же 6,1 млн годовых, но только до 2026-го. Да и то с большим скрипом. Всех пугает история болезней Джино: в частности, пребывание в лазарете половины последней регулярки.

Решающим, разумеется, стало слово канадского капитана. Кросби отлично понимает: без громоотвода в лице Малыча все шишки при неудачах тут же посыплются на него. А у ломаному-переломаному Сиду еще три года горбатиться на «Пингвинс».

Из хороших новостей – приобретение двух качественных защитников. Словак Ян Рутта с «Тампой» доковылял до трех подряд финалов плей-офф и взял пару Кубков Стэнли. Американец Петри заглянул с «Монреалем» в финал Кубка Стэнли-2021, где был нещадно бит теми самыми «молниями». Но в «Питтсбурге» Джефф, которому в декабре стукнет 35 (как Летангу), по зарплате уступает только Кросби – 6,25 млн до 2025 года.

«ВАШИНГТОН»

Генменеджер – Брайан Маклеллан (Канада)

Главный тренер – Питер Лавиолетт (США)

Капитан – Александр Овечкин (Россия)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Александр Овечкин – 9,5 млн до 2026 года

Наши в основе

нап Александр Овечкин – 9,5 млн до 2026

нап Евгений Кузнецов – 7,8 млн до 2025

защ Дмитрий Орлов – 5,1 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

нап Богдан Тринеев – 0,859 млн до 2025

защ Александр Алексеев – 0,863 млн до 2023

Ушли: вр Илья Самсонов (Торонто), вр Витек Ванечек (Нью-Джерси), защ Джастин Шульц (Сиэтл), защ Михал Кемпны (Сиэтл)

Пришли: Богдан Тринеев (Динамо М), нап Коннор Браун (Оттава), защ Эрик Густафссон (Чикаго), вр Дарси Кемпер (Колорадо), вр Чарли Линдгрен (Сент-Луис), нап Дилан Стром (Чикаго)

Еще один дом престарелых. Средний возраст команды – 29,8 года. Тут тоже все заточено под капитана, а что ждет от 37-летней Великой восьмерки вся планета, знает любой, кто мало-мальски интересуется хоккеем. Вот только минимум полсезона Ови придется обходиться без привычных оруженосцев. Канадский громила Уилсон из-за травмы выбыл до декабря, а перенесшему операцию на бедре 34-летнему шведскому тихоходу Бекстрему с его невероятной зарплатой в 9,2 млн долларов до 2025 года весь фронт-офис клуба давно настойчиво намекает: «Пора, друже, заканчивать. На покой».

Под Овечкина выменяли из «Оттавы» чемпиона мира-2021 Брауна. Тогда в Риге канадец был главной ударной силой Кленовых. В «Вашингтоне» в первом звене ему предстоит помогать москвичу закрывать восьмую сотню шайб в НХЛ и выбивать рекордный десятый сезонный полтинник.

Занимаясь эпохальными делами, «столичные» не забывают о прозе будней. Так и не дождавшись отдачи от молодых Самсонова и Ванечека, они разом обновили всю вратарскую бригаду. Обладатель Кубка Стэнли-2022 Кемпер, который вместе с Брауном выкинул в четвертьфинале из плей-офф нашу сборную на ЧМ-2021, отметил 32-летие роскошным пятилетним договором с «Кэпиталз» на 26,25 млн долларов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ