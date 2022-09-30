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Ларионов и «Спартак». Профессор подарил победу команде, за которую болел в детстве

Две недели назад в «Мегаспорте» нижегородцы обыграли красно-белых в овертайме (1:2 ОТ). Сегодня к первому перерыву автозаводцы вели 3:0. Но «Спартак», до этого не забивавший больше трех шайб, сподобился на камбэк и героически взял реванш 4:3.
Ларионов и «Спартак». Профессор подарил победу команде, за которую болел в детстве
30 сентября 2022 23:10
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

После матча главный тренер гостей Игорь Ларионов назвал случившееся с его командой рождественским подарком, хотя на дворе конец сентября.

Два обреза защитника волжан Даниила Бокуна стоили двух пропущенных шайб. Решающую забросил ветеран-новичок красно-белых Роман Старченко, открыв личный голевой счет в «Спартаке».

На пресс-конференции Профессор старался сохранить лицо и бодрое настроение. Хотя это давалось ему с трудом. Он сообщил, что форвард Ларионов-младший получил повреждение в Санкт-Петербурге, где «Торпедо» уступило 0:3, и теперь вне игры. Уже вторую встречу. К слову, поначалу тренер не понял, кого имел в виду журналист из Нижнего Новгорода, поинтересовавшийся «Игорем Игоревичем». «Сын что ли?» - переспросил Профессор.

Как-то Игорь Николаевич Ларионов признался, что в детстве и юности болел за «Спартак», хотел играть в этой команде, его кумиром был легенда Владимир Шадрин – плеймейкер, коих поискать. Увы, один из героев Суперсерии-72 (второй бомбардир сборной СССР после Александра Якушева) уже не с нами. После финальной сирены спартаковцев пришел поздравить Як-15, которого Шадрин щедро снабжал шайбами и брал на себя черновую работу в тройке.

В союзном чемпионате «Спартак» считался самой куражистой и зрелищной командой. Мог запросто отыграть фору даже у ЦСКА. И даже не 0:3, а 1:5, как в 1977-м. Сегодня мы увидели нечто подобное, правда, соперник красно-белых, поведя 3:0, сыграл авантюрно, словно это был контрольный матч, а не сшибка соседей по турнирной таблице за четыре очка.

Ларионов посетовал на усталость подопечных, но причина ошибок не только в ней. Требовалось сыграть по счету, с оглядкой на тылы. Но такая тактика не в правилах Профессора.

А наставник хозяев Борис Миронов, игравший с Ларионовым на Олимпаиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (Профессор выходил с литерой «С»), светился от радости. Автор этих строк вспомнил, как в бытность защитником Миронов-младший совершил не менее яркий камбэк на декабрьском Призе «Известий»-1992 в форме сборной России-2. Дело было в Санкт-Петербурге, ДС «Юбилейный» ходуном ходил, когда молодая команда Виктора Тихонова превратила 1:3 в 4:3 в матче со шведами. Причем первую шайбу у наших забросил Миронов. А потом в финале молодогвардейцы с капитаном Андреем Мартемьяновым одолели чехов 2:1, в ЛДС ЦСКА на Ленинградском проспекте, переехав в Москву.

Сегодня спортивный подвиг (5:3 с 0:3) совершил в Ярославле «Локомотив» в матче с «Северсталью». К удовольствию без малого 5000 зрителей. Маловато? Наверное. В «Мегаспорте» на спектакле, выданном «Спартаком» и «Торпедо», побывало меньше 3000. Ни в какие ворота не лезет! Наш хоккей, где в отличие от футбола бал правят не легионеры, а аборигены, заслуживает куда большего внимания болельщиков.

ТАБЛО

«Спартак» - «Торпедо» - 4:3, «Локомотив» - «Северсталь» - 5:3, «Витязь» - «Адмирал» - 3:2 Б, «Металлург» - «Нефтехимик» - 5:6, «Трактор» - «Салават Юлаев» - 0:3.

источник: «Советский спорт»
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Ларионов и «Спартак». Профессор подарил победу команде, за которую болел в детстве
Ларионов и «Спартак». Профессор подарил победу команде, за которую болел в детстве
Две недели назад в «Мегаспорте» нижегородцы обыграли красно-белых в овертайме (1:2 ОТ). Сегодня к первому перерыву автозаводцы вели 3:0. Но «Спартак», до этого не забивавший больше трех шайб, сподобился на камбэк и героически взял реванш 4:3.
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