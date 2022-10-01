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Панарин начал исправляться, 20-летний Гущин рвется в Прагу, Анисимов надеется на старые связи

Через шесть дней стартует 105-й регулярный чемпионат НХЛ. Вчера мы начали представлять команды Востока с четырех представителей Столичного дивизиона. Сегодня – остальные клубы самой русской восьмерки.
Панарин начал исправляться, 20-летний Гущин рвется в Прагу, Анисимов надеется на старые связи
01 октября 2022 20:51
автор: Виталий Славин

Заметим только, что пообещавший в новом сезоне исправиться Панарин сегодня забросил первую шайбу в выставочных встречах. Артемий поразил ворота «Нью-Джерси» с подачи Кравцова. В итоге «Рейнджерс», о которых мы рассказали вчера, взяли верх 2:1, а Хлебушка признали второй звездой матча.

Ну а главным героем дня стал 20-летний российский форвард «Сан-Хосе» Данил Гущин: екатеринбуржец трижды поразил ворота «Вегаса» - 7:3. «Акулы» в этот вечер разделились на две команды. Другая половина «Шаркс» с Евгением Свечниковым и Артемием Князевым уступила «Анахайму» - 1:4. Свечников-старший отметился передачей.

Напомним, именно «Сан-Хосе» двумя поединками с «Нэшвиллом» в Праге 7 и 8 октября откроют сезон НХЛ.

НЬЮ-ЙОРК АЙЛЕНДЕРС

Генменеджер – Лу Ламорелло (США)

Главный тренер – Лейн Ламберт (Канада)

Капитан – Андерс Ли (США)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Андерс Ли (США) – 7 млн до 2026 года, нап Метью Барзал (Канада) – 7 млн до 2023

Наши в основе

вр Семен Варламов – 5 млн до 2023

вр Илья Сорокин – 4 млн до 2024

защ Александр Романов – 2,5 млн до 2025

Наши в фарм-клубе

нап Руслан Исхаков – 0,855 млн до 2024

нап Никита Сошников – 0,75 млн до 2023

Ушли: защ Здено Хара (закончил)

Пришли: нап Руслан Исхаков (Мангейм, Германия), защ Александр Романов (Монреаль), нап Никита Сошников (Авангард)

В принципе объяснимое фиаско «островитян» в минувшем сезоне, пролетевших мимо плей-офф, увенчался секир-башкой для любимого тренера Ови. Барри Троц, который добыл для «Вашингтона» четыре года назад единственный в истории Кубок Стэнли, а затем дважды довел Айлендерс» до полуфинала плей-офф-2020 и 2021, получил от «Лиса» Ламорелло черную метку. Ну да, главное – вовремя перевести стрелки.

Конечно, виноват тренер, а не затяжная (13 матчей) серия игр на выезде на старте чемпионата из-за неготовности нового дворца и последовавший затем карантин из-за обилия инфицированных. По сути в прошлом чемпионате ньюйоркцы в оптимальном составе и кондициях так и не сыграли. Но крайним, увы, оказался тренер.

Если не считать ухода на заслуженную пенсию Хары, больше команда никого не потеряла. Однако сумеет ли достичь чего-то серьезного 57-летний Лейн Ламберт – большой вопрос. Канадец в НХЛ никогда не работал главным. С 2011 года был ассистентом в «Нэшвилле» и «Вашингтоне», когда «столичные» стали чемпионами, а потом с Троцем переехал на Лонг-Айленд. Да, это человек Троца, но без опыта главкома. В любом случае потенциал всех игроков Ламберт знает.

Кроме Романова, которого во время драфта-2022 выдернули из «Монреаля». Внук Билла заключил на новом месте внушительный для 22 лет договор на 7,5 млн долларов. Впрочем, его еще нужно отработать.

Крайне важным наступающий сезон будет также для лидера нападения Барзала и Варламова. У обоих заключительные сезоны соглашений. Ну и, конечно, для 28-летнего Сошникова, который делает вторую попытку покорить НХЛ. Благо, что его однолетний контракт – односторонний.

КОЛАМБУС

Генменеджер – Ярмо Кекалайнен (Финляндия)

Главный тренер – Брэд Ларсен (Канада)

Капитан – Бун Дженнер (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Джонни Годро (США) – 9,75 млн до 2029 года

Наши в основе

нап Егор Чинахов – 0,925 млн до 2023

защ Владислав Гавриков – 2,8 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

нап Кирилл Марченко – 0,925 млн до 2024

вр Даниил Тарасов – 1,05 млн до 2025

Ушли: нап Оливер Бьеркстранд (Сиэтл), защ Скотт Харрингтон (Сан-Хосе)

Пришли: нап Джонни Годро (Калгари), защ Эрик Гудбрансон (Калгари), нап Кирилл Марченко (СКА)

«Мундиры» взорвали трансферный рынок, выкрав из «Калгари» 29-летнего Годро. Американцу щедро отсыпали 68,25 млн долларов аж до 2029 года. Сомнительная сделка! Годро точно не тот игрок, который может поднять команду на подвиги. Последний плей-офф, к примеру, он ударно провалил.

Короче, попасть в плей-офф у «колумбов» опять почти ноль шансов. Правда, Марченко уже что-то забивает в выставочных встречах. Но уж слишком сильны соперники в дивизионе. Если только Чинахова прорвет. Пора бы! У него, как и у Гаврикова, будущим летом истекают контракты. За Влада беспокоиться не стоит – ему точно что-то предложат.

Вратарю Тарасову уже все оформили: 15 июня подписал трехлетний договор на 3,15 млн долларов. Осталось вытеснить из рамки латвийца Мерзликина с финном Корписало.

НЬЮ-ДЖЕРСИ

Генменеджер – Том Фитцджеральд (США)

Главный тренер – Линди Рафф (Канада)

Капитан – Нико Хишир (Швейцария)

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Дуг Хэмилтон (Канада) – 9 млн до 2028 года

Наши в фарм-клубе

защ Никита Охотюк – 0,789 млн до 2024

защ Шакир Мухамадуллин – 0,894 млн до 2025

Ушли: защ Кристиан Ярош (Авангард), вр Джон Гиллис (Аризона), нап Эй-Джей Грир (Бостон), нап Павел Заха (Бостон), вр Эндрю Хаммонд (Трактор), защ Пи-Кей Суббан (закончил), нап Янне Куокканен (Фрибур, Швейцария)

Пришли: защ Джон Марино (Питтсбург), нап Эрик Хаула (Бостон), защ Брендан Смит (Каролина), нап Ондржей Палат (Тампа), вр Витек Ванечек (Вашингтон)

«Дьяволы» наконец-то избавились от жутко переоцененного Суббана. Зачем этого лентяя только в Ньюарк приглашали?! Потрафить, что ли, афроамериканской части аудитории? Вышедшего на рынок пробитого защитника никто не взял, и Суббан объявил о завершении карьеры.

Средний возраст «Нью-Джерси» опустился до 25,7 лет. А значит, все свершения неоднократного обладателя Кубка Стэнли далеко впереди. Появление финалиста плей-офф трех последних сезонов 31-летнего Палата тут слабая подмога. Чех, подмахнув с «Девилс» пятилетний договор на 30 млн долларов, прибыл сюда попросту доигрывать. Равно как вряд ли его 26-летний соотечественник Ванечек хоть как-то напомнит болельщикам о Бродере.

Из россиян надежда только на защитника Охотюка. В конце прошлого сезона Никита дебютировал в НХЛ – в пяти матчах успел забить и отдать. А вот Мухамадуллин при действующем контракте с «Нью-Джерси» продолжает выступать за родной «Салават Юлаев» и вряд ли в ближайшем будущем отправится за океан.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ

Генменеджер – Чак Флетчер (Канада)

Главный тренер – Джон Торторелла (США)

Капитан – нет

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Кевин Хейз (США) – 7,143 млн до 2026 года

Наши в основе

защ Иван Проворов – 6,75 млн до 2025

Наши в фарм-клубе

защ Егор Замула – 0,757 млн до 2023

вр Иван Федотов – 0,925 млн до 2023

Наши на просмотре

нап Артем Анисимов

Ушли: вр Кирилл Устименко (Трактор), вр Мартин Джонс (Сиэтл), нап Оскар Линдблом (Сан-Хосе)

Пришли: вр Иван Федотов (ЦСКА), защ Тони Дианжело (Каролина), защ Джастин Браун (Рейнджерс), нап Николас Делорье (Миннесота)

Единственная команда Столичного дивизиона, в которой после побега многолетнего премьера Жиру во «Флориду, а потом в «Оттаву» пока нет капитана. Его обязанности попеременно будут исполнять Хейз и Проворов. Ивану, конечно, необходимо реабилитироваться после крайне неудачного для него и всей команды предыдущего сезона.

Однако есть весомый повод для оптимизма: в первую столицу США прибыл матерый спец Торторелла. К 64 годам американец отработал главным в «Рейнджерс», «Тампе», «Ванкувере», «Коламбусе», сборной США на ЧМ-2008 и Кубке мира-2016. С «молниями» выиграл Кубок Стэнли-2004, в том же сезоне назван тренером года НХЛ.

Последние шесть лет трудился в «Коламбусе», где сделал из Панарина человека на 81,5 млн долларов, а из Бобровского – на 70 млн. Столько выложили за экс-«мундиров» в Нью-Йорке и во Флориде. Торторелла доказал, что со средними игроками способен добиваться результата, когда вышвырнул из плей-офф-2019 чемпионов регулярки из «Тампы» во главе с Кучеровым и Василевским.

В Филадельфии от Джона ждут повторения трюка с топором и супом, ибо супергероев у «Флайерз» не видать. К тому же надолго выбыли из строя ключевые фигуры обороны – Эллис и атаки – Кутюрье. А тут еще переход российского героя Олимпиады-2022 в Пекине обломился, хотя Федотов по-прежнему числится в ростере «летчиков».

Из новобранцев стоит отметить разве что атакующего защитника Дианжело, которого выгнали за драку с Георгиевым из «Рейнджерс». Не задержался американец и в «Каролине». А вот в «Филадельфии» вполне может вытеснить из первой спецбригады большинства Проворова. Опять русско-американская разборка?

Операция и долгий бюллетень Кутюрье дали шанс попробовать вернуться в НХЛ 34-летнему Анисимову. Центра с опытом более 800 матчей в НХЛ пригласили на просмотр. Пожелаем Артему удачи! Тем более что ярославец пересекался с Тортореллой в «Рейнджерс», где они вместе дошли до полуфинала Кубка Стэнли-2012.

источник: «Советский спорт»
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