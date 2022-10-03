НХЛ, ты нечестно играешь: нагло прокатила Капри, Куча, Шести! Даже твой эксперт возмущен этим фарсом

Напомним, к старту регулярного чемпионата НХЛ в обратном порядке от 50-го места до первого каждую неделю публикует свой вариант десяти лучших игроков лиги по состоянию «здесь и сейчас». Ранее та же NHL Network выдала четыре рейтинга по амплуа - топ-20 центров, крайних форвардов, защитников и топ-10 вратарей.

Как мы убедились в трех предыдущих выпусках, нынешние десятки полностью коррелируются с предыдущими классификациями. Чтобы вы в этом в очередной раз убедились, для каждого игрока из топ-50 указываем его позицию в ранее обнародованной расстановке по амплуа.

Вот как НХЛ распределила номера с 50-го по 21-й:

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США) – центр (17-й в рейтинге центрфорвардов)

49. Моритц Зайдер («Детройт», Германия) – защитник (11-й в рейтинге защитников)

48. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия) – вратарь (3-й в рейтинге голкиперов)

47. Филипп Форсберг («Нэшвилл», Швеция) – левый фланг (19-й в рейтинге крайних нападающих)

46. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция) – левый фланг (18)

45. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия) – защитник (10)

44. Алекс Дебринкат («Оттава», США) – левый фланг (17)

43. Крис Крайдер («Рейнджерс», США) – левый фланг (16)

42. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – защитник (9)

41. Джек Айкел («Вегас», США) – центр (16)

40. Райан О’Райлли («Сент-Луис», Канада) – центр (15)

39. Девон Тейвз («Колорадо», Канада) – защитник (8)

38. Аарон Экблад («Флорида», Канада) – защитник (7)

37. Джейсон Робертсон («Даллас», США) – левый фланг (15)

36. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – защитник (6)

35. Назем Кадри («Калгари», Канада) – центр (14)

34. Джейк Гюнцель («Питтсбург», США) – левый фланг (14)

33. Элиас Линдхольм («Калгари», Швеция) – центр (13)

32. Джей-Ти Миллер («Ванкувер», США) – центр (12)

31. Брейден Пойнт («Тампа», Канада) – центр (11)

30. Кайл Коннор («Виннипег», США) – левый фланг (13)

29. Мика Зибанежад («Рейнджерс», Швеция) – центр (10)

28. Меттью Ткачук («Флорида», США) – левый фланг (12)

27. Чарли Макэвой («Бостон», США) – защитник (5)

26. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия) – правый фланг (11)

25. Себастьян Ахо («Каролина», Финляндия) – центр (9)

24. Патрик Кейн («Чикаго», США) – правый фланг (10)

23. Брэд Маршан («Бостон», Канада) – левый фланг (9)

22. Патрис Бержерон («Бостон», Канада) – центр (8)

21. Артемий Панарин («Рейнджерс», Россия) - левый фланг (8)

А вот расклад последней недели:

20. Джонни Годро («Коламбус», США) – левый фланг (7)

19. Микко Рантанен («Колорадо», Финляндия) – правый фланг (6)

18. Стивен Стэмкос («Тампа», Канада) – центр (7)

17. Джонатан Юбердо («Калгари», Канада) – левый фланг (5)

16. Адам Фокс («Рейнджерс», США) – защитник (4)

15. Митчелл Марнер («Торонто», Канада) – правый фланг (4)

14. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия) – левый фланг (3)

13. Никита Кучеров («Тампа», Россия) – правый фланг (2)

12. Роман Йози («Нэшвилл», Швейцария) – защитник (3)

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия) – вратарь (2)

Вопиющее хамство и шулерство НХЛ! Абсолютно бесцеремонное воровство у всех на глазах: с какого внеземного перепуга во второй десятке очутились сразу шесть фланговых форвардов при единственном центре?! То есть теперь в топ-10 из крайних гарантированно войдет только Овечкин (№1 в рейтинге фланговых нападающих NHL Network) при аж шести (!!!) центровых – Барков, Кросби, Драйзайтль, Маккиннон, Меттьюз, Макдэвид?! Что за изощренный бред! Даже защитников будет больше – Хедман и Макар. И один вратарь Василевский (№1 в рейтинге голкиперов NHL Network).

Черт возьми, чем Барков и Драйзайтль лучше Кучерова и Шестеркина? Да финн и немец нашим парням в подметки не годятся! Равно как и Капризову. Это отнюдь не только мнение «Советского спорта». Вот как охарактеризовал вожака «Миннесоты» в этой самой презентации NHL Network ее эксперт Майк Рупп:

- Я очень высоко ценю Капризова. Будь моя воля, поместил бы его в топ-7 или топ-8 в этом списке. Всего два года в НХЛ, но что он уже вытворяет… Ведет атаку с фланга, что очень трудно делать. Единицы способны на подобное…

Слышишь, продажная НХЛ, что тебе умные и честные люди говорят? Наш Кирилл – элитный мастерюга. Он обязан быть в первой десятке!

С Кучеровым вообще лютый трэш. Сама НХЛ – подчеркиваю это! – аргументируя постановку Никиты на 13-ю позицию, приводит прелюбопытною статистику. Оказывается, более чем за столетнюю историю НХЛ у Куча второй показатель в трех плей-офф подряд с 25+ очками в каждом! Причем эта серия действующая.

Вот эти серийные кубковые короли:

1. Уэйн Гретцки (1983-85) – 120 очков (38+35+47)

2. Никита Кучеров (2020-22) – 93 (34+32+27)

3. Майк Босси (1981-83) – 88 (35+27+26)

4. Брайан Тротье (1980-82) – 87 (29+29+29)

Человек здесь и сейчас демонстрирует уникальную стабильность на решающем этапе трех сезонов кряду – бьет все рекорды НХЛ! Ибо времена пресловутого 99-го и двух великих «островитян» с нынешними несопоставимы. Писал об этом миллион раз, нет смысла повторяться.

Замечу лишь: вы можете представить, чтоб этого самого канадца с белорусскими корнями в 1985 году придурковатая НХЛ в десятку своих сливок не поместила? Да никогда! Они сейчас-то этого примитивного некомсомольца с подвигами в пору, когда НХЛ была слабенькой неконкурентной местечковой шарагой, норовят во все свои исторические рейтинги на вершину пропихнуть. Будто их жалкое кидалово никто вокруг не видит. А российскому гению XXI века – смачный увесистый шиш от бесконечно циничной в своей предвзятости NHL Network.

Ну а с Шестеркиным телевизионщики НХЛ поступили попросту неприлично. Даже мне за них как-то неудобно. Вроде солидные люди, уважаемая организация. Неужели честь мундира уже ничего не значит?! Господа хорошие, ну нельзя так откровенно об самих себя вытирать ноги! Я понимаю, всегда хочется подыграть своим. Но делать это столь топорно, неумело и мерзко – самих себя не уважать. А точнее, тупо помножать на ноль весь ваш помпезный рейтинг топ-50.

Посудите сами: как игрок, признанный лучшим вратарем-2022, вошедший в топ-3 номинантов на «Харт Трофи»-2022, мог пролететь мимо топ-10? Верно, такое возможно только в сумасшедшем либо публичном доме. Это приговор вам от прогрессивной мировой общественности, продажные души NHL Network!

Честно, никогда не думал, что мне за НХЛ будет так стыдно. Ну да ладно – пусть это публичное издевательство над здравым смыслом останется на совести североамериканцев.

В заключение сравним расклад игроков по странам в топ-50 и топ-10.

ТОП-50

1. Канада – 15 (4 защитника, 3 крайних форварда, 8 центров);

2. США – 15 (3 защитника, 8 крайних, 4 центра);

3. Россия – 6 (2 вратаря, 4 крайних);

4. Финляндия – 5 (1 вратарь, 1 защитник, 1 крайний, 2 центра);

5. Швеция – 5 (1 защитник, 2 крайних, 2 центра);

6. Германия – 2 (1 защитник, 1 центр);

7. Швейцария – 1 (1 защитник);

8. Чехия – 1 (1 крайний).

ТОП-10

1. Канада – 4 (защитник Макар, центры Макдэвид, Маккиннон, Кросби)

2. Россия – 2 (вратарь Василевский, крайний форвард Овечкин)

3. США – 1 (центр Меттьюз)

4. Финляндия – 1 (центр Барков)

5. Швеция – 1 (защитник Хедман)

6. Германия – 1 (центр Драйзайтль)

Предположим, как НХЛ расставит игроков в топ-10:

1. Макдэвид

2. Меттьюз

3. Макар

4. Маккиннон

5. Василевский

6. Хедман

7. Драйзайтль

8. Кросби

9. Овечкин

10. Барков

Ответ узнаем через неделю.