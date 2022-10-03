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Яшкин против Федорова. Представляем первое в сезоне армейское дерби ЦСКА - СКА

Сегодня в Москве состоится встреча непримиримых в КХЛ соперников – ЦСКА и СКА. На бумаге фаворит – команда из Санкт-Петербурга, которую в бой поведет новый капитан Дмитрий Яшкин. Русский чех постарается взять реванш за прежние поражения от московских армейцев, когда он выступал в бело-голубой форме московского «Динамо».
Яшкин против Федорова. Представляем первое в сезоне армейское дерби ЦСКА - СКА
03 октября 2022 13:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Армейцы Санкт-Петербурга прибыли в Москву на первый из шести матчей регулярного чемпионата с ЦСКА безоговорочными лидерами Западной конференции и общей таблицы. Одержав в 13-ти играх дюжину побед и потеряв со старта всего одно очко. Подопечные Романа Ротенберга оступились только в одной встрече – дома против московского «Динамо», уступив по буллитам 1:2. Серия с набранными очками СКА достигла 13-ти матчей.

В субботу в Минске, где лидер одержал убедительную, но в то же время трудную победу 5:1, был установлен рекорд посещаемости сезона – 15005 зрителей, что больше, чем на недавней игре СКА – «Динамо» (Москва) и матче-открытии «G-Drive Арены» в Омске.

Источник фото: ХК СКА

В этом сезоне СКА вознамерился завоевать Кубок Гагарина, которым владел дважды. Тренерский штаб команды усилил Евгений Корешков, работавший в ЦСКА с Игорем Никитиным и Сергеем Фёдоровым. Наверное, новый специалист поделится секретами-нюансами игры московских армейцев. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Лидерами атак команды из Санкт-Петербурга стали ее новички – Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин. Русскому чеху сразу доверили капитанскую нашивку. Он забивает не так регулярно, как в двух сезонах за московское «Динамо». Но самые нужные голы. Именно его бросок с неудобной руки помог вырвать победу в Москве над тем же столичным «Динамо». Отличился Яшкин и в Минске, пройдя через всю площадку и увенчав рейд неотразимым кистевым «выстрелом» со средней дистанции.

Экс-форвард «Нефтехимика» Хайруллин совершил в Санкт-Петербурге вертикальный взлет: с 15 (8+7) очками он пока самый результативный в команде. Заметно опережая другого новичка – Дамира Жафярова, кандидата в сборную России. На самом старте сезона зажигала татарская тройка Хайруллин – Марат Хуснутдинов – Жафяров. Но Ротенберг разбил ее, отрядив Жафярова в первое звено к Михаилу Воробьёву и Яшкину, а Хуснутдинова – в четвертое, при этом лишив его литеры «A» ассистента капитана.

На прошлой неделе СКА вернул из ХК «Сочи» форварда Василия Глотова, отдав в клуб из столицы Олимпиады-2014 Артёма Фёдорова, имевшего пугающий коэффициент полезности. Нечего позорить 17-й номер, который носил в Санкт-Петербурге Илья Ковальчук!

Источник фото: ХК СКА

Травма, полученная габаритным силовым форвардом Данилой Моисеевым в домашнем матче с «Авангардом», надолго вывела его строя. Однако эта потеря не сказалась на боеспособности команды и эффективности ее спецбригад меньшинства. До недавнего времени армейцы вообще не позволяли соперникам реализовать численное преимущество. В меньшинстве у СКА выходят быстрые Максим Грошев, Владислав Цецюра и Захар Бардаков. А Грошев, которого Ротенберг выделял за усердие в межсезонье, становится злым гением соперников, разыгрывающих лишнего. Мощный форвард не только самоотверженно защищается, но и ухитряется поражать ворота.

В матче с «Адмиралом», который 28 сентября завершился разгромом «моряков» 6:1, состоялась премьера в этом сезоне самого перспективного юниора в мировом хоккее Матвея Мичкова. Получив травму в игре с минским «Динамо» на предсезонном турнире в Сочи, он без малого два месяца лечился-восстанавливался. Теперь же набирает кондиции и уже начал забивать в «СКА-Неве» (ВХЛ).

Ворота СКА надежно защищает вчерашний дублер Дмитрий Николаев, играющий почти без замен после повреждения у вратаря Александра Самонова в первом из двух домашних матчей с московским «Динамо». Дебют Николаева в КХЛ состоялся год назад на «ЦСКА Арене»: он заменил пропустившего три быстрые шайбы шведа Ларса Юханссона и сохранил ворота вне прикосновенности, что, впрочем, не уберегло гостей от поражения 1:3. Надо признать, что Николаеву помогает вся команда, блокируя много бросков и не позволяя добивать шайбу. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Нельзя не отметить яркий дебют в СКА 20-летнего Александра Никишина, за которого клуб из Санкт-Петербурга отдал «Спартаку» девятерых игроков и солидную денежную компенсацию. Вице-чемпион Олимапиады-2022 в Пекине признан лигой лучшим защитником сентября.

ЦСКА подходит к матчу со СКА с грузом двух поражений подряд – от «Сибири» в Москве и «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах. В матче против китайской команды чемпионы ухитрились растерять перевес в три шайбы. Ведя в третьем периоде 4:1, оборона красно-синих рассыпалась – 4:5 по буллитам. Москвичи должны были проиграть еще в овертайме, но «драконы» дважды промахивались по пустым воротам. Не преуспели московские армейцы и в серии буллитов, не реализовав ни одной попытки.

Источник фото: ХК ЦСКА

Едва ли не после каждой неудачи Фёдоров говорит, что его команда получила хороший урок. Как бы тут на второй год не остаться! Эксперты-специалисты указывают на разрыв между форвардами и защитниками. Не подтаскивает и шведский вратарь Адам Рейдеборн, на которого сделана ставка. Правда, год назад в Москве ему удалось остановить лидера Запада СКА, сохранив ворота на замке. ЦСКА тогда, тоже слабо стартовав, одержал победу 4:0.

Сейчас же обладатель Кубка Гагарина лишь чудом сохраняет позицию в зоне плей-офф. А помог ему в этом СКА, обыграв минское «Динамо» и не позволив ему разжиться очками.

В прошлом сезоне болельщики увидели сериал армейского дерби. ЦСКА и СКА встретились десять раз - трижды в регулярном чемпионате и семь раз в плей-офф. В Москве хозяева выиграли оба матча в гладком турнире и две встречи в финале Западной конференции. Сегодня ждем аншлаг на «ЦСКА Арене».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Понедельник, 3 октября «ЦСКА Арена» 19:30 «Матч ТВ» (19:00)

источник: «Советский спорт»
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Сегодня в Москве состоится встреча непримиримых в КХЛ соперников – ЦСКА и СКА. На бумаге фаворит – команда из Санкт-Петербурга, которую в бой поведет новый капитан Дмитрий Яшкин. Русский чех постарается взять реванш за прежние поражения от московских армейцев, когда он выступал в бело-голубой форме московского «Динамо».
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