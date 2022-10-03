Не было ни гроша, да вдруг победа. СКА отыграл две шайбы и выиграл в овертайме благодаря Грошеву

Наверное, чемпионы не заслуживали поражения. Острых моментов они создали гораздо больше, чем лидеры. Дважды москвичи преуспели в большинстве, забросив шайбы с дальней дистанции. Но гости использовали мало-мальский шанс перевернуть ход неудачно складывавшегося матча. Если бы ЦСКА сохранил ко второму перерыву счет 2:0, то вряд ли бы упустил победу. Но за 30 секунд до сирены СКА помог рикошет от опытнейшего защитника Киселевича после безобидного, как казалось, броска в сторону ворот Рейдеборна.

А за пять минут до сирены накативший на дальний пятачок Хайруллин в касание загнал шайбу под перекладину. Судьи не разглядели взятие ворот и среагировали только на сигнал хоккейного VAR. Не зря ему доверили нашивку «А» ассистента капитана. Респект и тренерам СКА, перетасовавшим по ходу пьесы звенья. Так, Яшкин переместился к столь же тяжелым Грошеву и Глотову, вернувшемуся из «Сочи». А с Хайруллиным стали выходить Жафяров и Воробьёв.

Выиграв в овертайме вбрасывание, хозяева оголили ворота и начали обстрел ворот Николаева. Вратарь отразил все броски, да и перекладина ему пришла на помощь. От бессилия перед голкипером лидеры ЦСКА спасовали и допустили потерю шайбы. Мобильный Грошев, которого после предсезонки особенно нахваливал главный тренер СКА Роман Ротенберг, обокрал Окулова, промчался к пустым воротам и не промахнулся.

Этот форвард под 28-м номером стал грозой бригад большинства соперников. Он дважды забивал в меньшинстве, в том числе и в предыдущей игре в Минске (5:1), но сегодняшний гол для него самый важный в карьере.

К слову, о Минске. В столице Белоруссии на СКА собралось 15005 зрителей – рекорд сезона. Сегодня же втрое меньше. Жаль, игра жгла.

ТАБЛО

ЦСКА – СКА – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Голы: Окулов (б.), Нестеров (б.) – Пыленков, Хайруллин, Грошев (п.в.).