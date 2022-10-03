СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Не было ни гроша, да вдруг победа. СКА отыграл две шайбы и выиграл в овертайме благодаря Грошеву

Первое из шести армейских дерби в регулярном чемпионате завершилось волевой победой СКА. Питерские армейцы отквитали две шайбы, сравняли счет и подкараулили ошибку хозяев в овертайме, когда ЦСКА по традиции заменил вратаря полевым игроком. Чемпион потерпел третье поражение подряд, а триумфальная серия СКА с набранными очками длится 14 матчей.
Не было ни гроша, да вдруг победа. СКА отыграл две шайбы и выиграл в овертайме благодаря Грошеву
03 октября 2022 22:31
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Наверное, чемпионы не заслуживали поражения. Острых моментов они создали гораздо больше, чем лидеры. Дважды москвичи преуспели в большинстве, забросив шайбы с дальней дистанции. Но гости использовали мало-мальский шанс перевернуть ход неудачно складывавшегося матча. Если бы ЦСКА сохранил ко второму перерыву счет 2:0, то вряд ли бы упустил победу. Но за 30 секунд до сирены СКА помог рикошет от опытнейшего защитника Киселевича после безобидного, как казалось, броска в сторону ворот Рейдеборна.

А за пять минут до сирены накативший на дальний пятачок Хайруллин в касание загнал шайбу под перекладину. Судьи не разглядели взятие ворот и среагировали только на сигнал хоккейного VAR. Не зря ему доверили нашивку «А» ассистента капитана. Респект и тренерам СКА, перетасовавшим по ходу пьесы звенья. Так, Яшкин переместился к столь же тяжелым Грошеву и Глотову, вернувшемуся из «Сочи». А с Хайруллиным стали выходить Жафяров и Воробьёв.

Выиграв в овертайме вбрасывание, хозяева оголили ворота и начали обстрел ворот Николаева. Вратарь отразил все броски, да и перекладина ему пришла на помощь. От бессилия перед голкипером лидеры ЦСКА спасовали и допустили потерю шайбы. Мобильный Грошев, которого после предсезонки особенно нахваливал главный тренер СКА Роман Ротенберг, обокрал Окулова, промчался к пустым воротам и не промахнулся.

Этот форвард под 28-м номером стал грозой бригад большинства соперников. Он дважды забивал в меньшинстве, в том числе и в предыдущей игре в Минске (5:1), но сегодняшний гол для него самый важный в карьере.

К слову, о Минске. В столице Белоруссии на СКА собралось 15005 зрителей – рекорд сезона. Сегодня же втрое меньше. Жаль, игра жгла.

ТАБЛО

ЦСКА – СКА – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1). Голы: Окулов (б.), Нестеров (б.) – Пыленков, Хайруллин, Грошев (п.в.).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Роман Ротенберг: Жест в конце? Там был кулак!
Роман Ротенберг: Жест в конце? Там был кулак!
Армейское дерби закончилось победой питерской команды. Главные тренеры поделились своим впечатлением от матча.
03.10.2022 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Не было ни гроша, да вдруг победа. СКА отыграл две шайбы и выиграл в овертайме благодаря Грошеву
Не было ни гроша, да вдруг победа. СКА отыграл две шайбы и выиграл в овертайме благодаря Грошеву
Первое из шести армейских дерби в регулярном чемпионате завершилось волевой победой СКА. Питерские армейцы отквитали две шайбы, сравняли счет и подкараулили ошибку хозяев в овертайме, когда ЦСКА по традиции заменил вратаря полевым игроком. Чемпион потерпел третье поражение подряд, а триумфальная серия СКА с набранными очками длится 14 матчей.
03.10.2022 22:31
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Яшкин против Федорова. Представляем первое в сезоне армейское дерби ЦСКА - СКА
Яшкин против Федорова. Представляем первое в сезоне армейское дерби ЦСКА - СКА
Сегодня в Москве состоится встреча непримиримых в КХЛ соперников – ЦСКА и СКА. На бумаге фаворит – команда из Санкт-Петербурга, которую в бой поведет новый капитан Дмитрий Яшкин. Русский чех постарается взять реванш за прежние поражения от московских армейцев, когда он выступал в бело-голубой форме московского «Динамо».
03.10.2022 13:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
НХЛ, ты нечестно играешь: нагло прокатила Капри, Куча, Шести! Даже твой эксперт возмущен этим фарсом
НХЛ, ты нечестно играешь: нагло прокатила Капри, Куча, Шести! Даже твой эксперт возмущен этим фарсом
Ну вот NHL Network и добралась до десятки лучших игроков НХЛ. Увы, в ней будут только Василевский и Овечкин. Трех наших героев телевизионщики лиги нагло обнулили. Стыд и позор вам, заокеанские наперсточники!
03.10.2022 12:40
Хоккей
автор: Виталий Славин
Открытие новой арены стало праздником и для детей
Открытие новой арены стало праздником и для детей
1 октября в Омске был особенный день, которого ждали долгие четыре года. Впервые с 2018 года «Ястребы» провели официальную встречу на домашней арене.
02.10.2022 08:00
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Панарин начал исправляться, 20-летний Гущин рвется в Прагу, Анисимов надеется на старые связи
Панарин начал исправляться, 20-летний Гущин рвется в Прагу, Анисимов надеется на старые связи
Через шесть дней стартует 105-й регулярный чемпионат НХЛ. Вчера мы начали представлять команды Востока с четырех представителей Столичного дивизиона. Сегодня – остальные клубы самой русской восьмерки.
01.10.2022 20:51
Хоккей
автор: Виталий Славин
Ларионов и «Спартак». Профессор подарил победу команде, за которую болел в детстве
Ларионов и «Спартак». Профессор подарил победу команде, за которую болел в детстве
Две недели назад в «Мегаспорте» нижегородцы обыграли красно-белых в овертайме (1:2 ОТ). Сегодня к первому перерыву автозаводцы вели 3:0. Но «Спартак», до этого не забивавший больше трех шайб, сподобился на камбэк и героически взял реванш 4:3.
30.09.2022 23:10
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Артемий Панарин: Разочарован собой в плей-офф-2022. Обещаю в новом сезоне вернуть прежнего Хлебушка
Артемий Панарин: Разочарован собой в плей-офф-2022. Обещаю в новом сезоне вернуть прежнего Хлебушка
На следующей неделе матчем «Сан-Хосе» - «Нэшвилл» в Праге 7 октября стартует 105-й регулярный чемпионат НХЛ. «Советский спорт» рассказывает, что произошло в клубах лиги в межсезонье. Сегодня – первая часть.
30.09.2022 16:22
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Был бы разнос!»
«Если бы ЦСКА проиграл «Сибири» при Тихонове? Был бы разнос!»
Что говорили наставники «Сибири» и ЦСКА после матча.
29.09.2022 22:49
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Ловушка прохудилась… «Сибирь» победила ЦСКА благодаря экипировке вратаря армейцев
Ловушка прохудилась… «Сибирь» победила ЦСКА благодаря экипировке вратаря армейцев
Чемпиону не удалось развить успех после победы в дерби над «Спартаком» (3:2 ОТ). Исход матча с «Сибирью» (1:3) решила курьезная шайба, пропущенная голкипером москвичей Александром Шарыченковым в первом периоде. Его подвела ловушка.
29.09.2022 22:25
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика