НХЛ делом доказывает: спорт все-таки может быть вне политики – русские уже в Берне и Берлине

Что и требовалось доказать: плевала НХЛ с последнего 102-го этажа Эмпайр-стейт-билдинг на всякие идиотские хотелки чешских русофобов типа экс-спартаковца Гашека. Североамериканская лига своих штатных работников, несущих золотые яйца, не сдает. Яков Тренин упорно тренируется в лагере «Нэшвилла» в столице Швейцарии. Евгений Свечников вместе с «акулами» обосновался в столице Германии, где сегодня вечером состоится выставочная встреча с берлинскими «белыми медведями».

Увы, на старосветские гастроли из-за травм не смогли поехать олимпийский чемпион Александр Барабанов и защитник Николай Кныжов. А вот 20-летнего нападающего Данилу Гущина, выбившего на прошлой неделе в предсезонной игре с «Вегасом» хет-трик, тренеры «Сан-Хосе» сослали-таки в фарм-клуб. Вместе с 21-летним защитником Артемием Князевым.

В итоге на лед пражской «О2 Арены» в пятницу друг против друга выйдут Свечников и Тренин. Яков вчера организовал победный гол швейцарского капитана Йози в ворота его родного клуба – 4:3. Роман родился в Берне и жил в пяти минутах езды от главного дворца города, где россияне, напомним, в финале ЧМ-2009 грохнули Канаду (2:1). В активе Йози дубль и передача. И, конечно, восторг и обожание публики.

Короче, несмотря на глупые происки всяческих неадекватных панов, ждем российской дуэли в столице Чехии. А в качестве разогрева для вас - третья часть предсезонного гида по всем 32 клубам НХЛ. Сегодня поговорим о Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, где обитают «акулы».

САН-ХОСЕ

Генменеджер – Майк Грир (США)

Главный тренер – Дэвид Куинн (США)

Капитан – Логан Кутюр (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Эрик Карлссон (Швеция) – 11,5 млн до 2027 года

Наши в основе

нап Александр Барабанов – 2,5 млн до 2024

нап Евгений Свечников – 0,75 млн до 2023

защ Николай Кныжов – 0,85 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

нап Данил Гущин – 0,828 млн до 2025

нап Тимур Ибрагимов – 0,813 млн до 2023

защ Артемий Князев – 0,789 млн до 2024

Ушли: защ Брент Бернс (Каролина), нап Лейн Педерсон (Каролина), нап Рудольф Балцерс (Флорида), нап Райан Дзингел (Каролина), нап Александр Хмелевский (Салават Юлаев), вр Адин Хилл (Вегас), нап Джонатан Дален (Тимро, Швеция)

Пришли: нап Люк Кунин (Нэшвилл), защ Маркус Нутиваара (Флорида), защ Метью Беннинг (Нэшвилл), нап Нико Штурм (Колорадо), нап Оскар Линдблом (Филадельфия), нап Стивен Лоренц (Каролина), нап Евгений Свечников (Виннипег), защ Скотт Харрингтон (Коламбус)

После трех кряду пролетов мимо плей-офф в Сан-Хосе решили начать новую жизнь. Высшее руководство в полном составе отправили в отставку, а строить конкурентоспособный коллектив в июле поручили 47-летнему генеральному менеджеру Майку Гриру и 56-летнему тренеру Дэвиду Куинну. Он хорошо известен по работе с Панариным и Шестеркиным в «Рейнджерс», а затем в качестве главного тренера сборной США на Олимпиаде в Пекине. Зато темнокожий Грир - новичок на важнейшей управленческой позиции. Ранее он оттрубил три сезона ассистентом тренера в «Нью-Джерси» и год с небольшим неким советником в том же «Нью-Йорк Рейнджерс».

Плоды перестройки от дуэта уже налицо. Калифорнию покинул многолетний вожак «Шаркс» 37-летний Брент Бернс. Пусть с контрактом бородача в 8 млн долларов до 2025 года мучается «Каролина». Правда, чтоб скинуть этот давно бесполезный балласт, «Сан-Хосе» пришлось взять на себя треть будущих ежегодных выплат Бернсу в размере 2,72 млн долларов.

Среди новобранцев особо ярких имен не видно, но тренд на омоложение очевиден. Средний возраст команды отодвинулся от отметки в 30 лет и опустился до 27,6. Так что у наших молодых фарм-клубовцев шанс проявить себя в основе обязательно появится. А 28-летнему Барабанову, 24-летнему Кныжову пора выходить на ведущие роли. Равно как у 25-летнего Свечникова-старшего есть целый сезон, чтоб заявить о себе как о незаменимом штыке «акул».

КАЛГАРИ

Генменеджер – Брэд Треливинг (Канада)

Главный тренер – Деррил Саттер (Канада)

Капитан – нет

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Назем Кадри (Канада) – 7 млн до 2029 года

Наши в основе

защ Никита Задоров – 3,75 млн до 2024

Наши в фарм-клубе

нап Илья Николаев – 0,837 млн до 2025

защ Ян Кузнецов – 0,87 млн до 2024

Ушли: нап Джонни Годро (Коламбус), защ Эрик Гудбрансон (Коламбус), нап Калле Ярнкрок (Торонто), нап Метью Ткачук (Флорида), нап Шон Монахан (Монреаль)

Пришли: нап Кевин Руни (Рейнджерс), нап Джонатан Юбердо (Флорида), защ Маккензи Уигар (Флорида), нап Назем Кадри (Колорадо)

Здесь ситуация в штабе куда более стабильная, чем в «Сан-Хосе». Это и спасло «Флеймз» от краха.

Казалось, потеря двух американских супербомбардиров Годро и Ткачука невосполнима. Однако генменеджер Треливинг нашел выход. За Ткачука выменял у «Флориды» ее лучшего стрелка Юбердо, а также атакующего защитника Уигара – 44 (8+36) очков в последней регулярке. А затем на рынке свободных агентов из-под носа у «Айлендерс» увел свежеиспеченного героя Кубка Стэнли Кадри. Правда, 31-летнему центру пришлось люто переплатить – 49 млн долларов до 2029 года?! Но тут уже деваться было некуда.

В любом случае теперь тренеру Деррилу Саттеру есть на кого опереться. Нападение в целом подбирается крепкое без провисающих позиций. В обороне Уигара, судя по всему, определят во вторую пару к Задорову. Никита минувшим летом продлил контракт на два сезона на прежних условиях – 3,75 млн в год. Москвичу пора добавить в надежности: плей-офф-2022 он, к сожалению, смазал.

ЭДМОНТОН

Генменеджер – Кен Холланд (Канада)

Главный тренер – Джей Вудкрофт (Канада)

Капитан – Коннор Макдэвид (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Коннор Макдэвид – 12,5 млн до 2026 года

Наши в фарм-клубе

нап Матвей Петров – 0,823 млн до 2025

защ Дмитрий Саморуков – 0,775 млн до 2023

Ушли: вр Илья Коновалов (Динамо М), вр Микко Коскинен (Лугано, Швейцария), нап Зак Кассиан (Аризона), нап Брендан Перлини (закончил), защ Данкан Кит (закончил), нап Колтон Сивиур (Берн, Швейцария)

Пришли: вр Келвин Пикар (Детройт), нап Грег Маккегг (Рейнджерс), вр Джек Кемпбелл (Торонто), нап Маттиас Янмарк (Вегас), защ Райан Мюррей (Колорадо)

Ячейка двух всем прекрасно известных супергероев в кои-то веки просочилась в плей-офф и даже добралась до финала конференции! Где в четырех матчах была нещадно бита будущими чемпионами из Денвера. Оно и понятно, при всех подвигах Макдэвида и Драйзайтля с 40-летним Смитом в воротах в Кубке Стэнли делать нечего по определению.

За рамку отныне отвечать 30-летнему Кемпбеллу. Американца переманили из «Торонто» роскошным пятилетним контрактом на 25 млн долларов. В «Мейпл Лифс» он зарабатывал за сезон в три раза меньше – 1,65 млн.

Избавились в «Ойлерз» и от другого аксакала. Двукратный олимпийский чемпион Кит понял, что в 39 лет с хоккеем пора завязывать. Что вполне логично – в обороне Данкан уже явно не тянул. А что абсолютная глупость штаба – продление на 8 лет и 74 млн долларов соглашения с посредственным защитником Нурсом.

Короче, «Эдмонтон» остается командой, целиком зависимой от двух персон. А значит, предел мечтаний для «нефтяников» по-прежнему - первый либо второй раунд плей-офф.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Генменеджер – Роб Блейк (Канада)

Главный тренер – Тодд Маклеллан (Канада)

Капитан – Анже Копитар (Словения)

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Дрю Даути (Канада) – 11 млн до 2027 года

Ушли: нап Владимир Ткачев (Авангард), защ Трой Стечер (Аризона), защ Олли Мяяття (Детройт), нап Андреас Атанасиу (Чикаго), нап Мартин Фрк (Сент-Луис)

Пришли: нап Кевин Фиала (Миннесота), вр Финикс Копли (Вашингтон)

Один из немногих клубов НХЛ, где русских нет вообще в организации. Видимо, генменеджер Блейк слишком сильно обжегся на заоблачном контракте Ковальчука, который пришлось досрочно расторгать на жутких для «Кингз» условиях. Не сумели в дальнейшем в «Лос-Анджелесе» закрепиться ни Прохоркин, ни Ткачев. Впрочем, оба и в КХЛ сейчас отнюдь не блещут. Первый не провел еще ни одного матча за СКА. Второй в 12 играх за «Авангард» отметился жалкой парой шайб.

Очевидно, что омоложения прежде всего требует оборона «королей. Вратарю Куику уже 36 лет, защитнику Даути – 32, но двукратного олимпийского чемпиона затерзали травмы.

В атаке все оптимистичнее – ставка на европейцев в соку. Из «Миннесоты», прижатой к потолку зарплат, изъят 26-летний швейцарец Фиала. С экс-партнером Капризова сразу подмахнули шикарный семилетний договор на 55,125 млн долларов. За удачный плей-офф-2022 наградили 22 миллионами на четыре года 26-летнего шведа Адриана Кемпе.

Ну а заправляет всем нападением по-прежнему 35-летний словенский капитан Анже Копитар. При всем уважении, это не Великая восьмерка, а потому для «Кингз» пробиться в плей-офф – уже достижение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ