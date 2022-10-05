Свечников в Берлине, увы, не отличился. Зато в Ванкувере восстановили русско-шведское ударное трио

Обе команды, открывающие турнир НХЛ, завершили подготовку двумя выставочными встречами в Европе. «Хищники» в понедельник в столице Швейцарии одолели местный «Берн» - передача в активе Якова Тренина. «Шаркс» вчера в столице Германии повергли берлинский «Айсберен» - 3:1. Евгений Свечников отметился двумя бросками.

У гостей не смог сыграть единственный немец в составе. Нико Штурм травмировался еще в Северной Америке в поединке с «Вегасом». В нем, напомним, наш 20-летний Данил Гущин выстрелил хет-триком. Однако по молодости лет был отправлен набивать шишки в фарм-клуб.

Тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн решил взять Штурма на гастроли в Старый Свет, чтобы морально поддержать обладателя Кубка Стэнли-2022. Отметим, 27-летний форвард не имеет никакого отношения к знаменитой экс-звезде «Шаркс» Марко Штурму. Тому самому, кто во главе сборной Германии в финале Олимпиады-2018 в Пхенхчане едва не сотворил самую громкую сенсацию в хоккее XXI века.

Вчера «Советский спорт» рассказал о четырех командах Тихоокеанского дивизиона – «Сан-Хосе», «Калгари», «Эдмонтоне» и «Лос-Анджелесе». Сегодня – об остальном квартете.

ВЕГАС

Генменеджер – Келли Маккриммон (Канада)

Главный тренер – Брюс Кессиди (Канада)

Капитан – Марк Стоун (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Джек Айкел (США) – 10 млн до 2026 года

Наши в фарм-клубе

нап Павел Дорофеев – 0,925 млн до 2023

нап Иван Морозов – 0,925 млн до 2024

нап Максим Марушев – 0,81 млн до 2023

защ Даниил Чайка – 0,847 млн до 2025

защ Даниил Мироманов – 0,762 млн до 2024

Ушли: нап Евгений Дадонов (Монреаль), нап Свен Берчи (Берн, Швейцария), нап Макс Пачиоретти (Каролина), нап Маттиас Янмарк (Эдмонтон)

Пришли: защ Ши Уэбер (Монреаль), нап Иван Морозов (ХК Сочи), нап Сакари Маннинен (Салават Юлаев), вр Адин Хилл (Сан-Хосе)

Дойдя в сезон дебюта в НХЛ до финала Кубка Стэнли-2018, где уступили «Вашингтону» Ови и Кузи, «рыцари» только деградируют. Суматошные управленческие решения привели к тому, что «Вегас» никак не мог вписаться в потолок зарплат. Приглашение 10-миллионного вечно травмированного капитана «Баффало» Айкела только добавило хлопот. Даже после того как удалось избавиться от дорогостоящих Дадонова и Пачиоретти, клуб и сейчас жутко превышает верхнюю границу платежной ведомости – 97,54 млн долларов при пределе в 82,5 млн!

Ясно, экс-капитан «Монреаля» Уэбер с окладом в 7,85 млн взят исключительно для того, чтоб до пенсии куковать в лазарете. Но там же находится и основной вратарь Ленер с жалованьем в 5 млн. Если швед из-за психологических проблем тоже завершит карьеру, то «Голден Найтс» в потолок втиснутся, но кто рамку-то сторожить будет? С 29-летним Броссуа (107 игр в НХЛ) и 26-летним Хиллом (74 игры) рассчитывать на что-то серьезное не стоит априори.

Забитая под завязку платежка «Вегаса» гарантирует шанс нашей большой компании в фарм-клубе с их дешевыми контрактами. 21-летний Павел Дорофеев сегодня сделал мощную заявку на право начать регулярку в основе. Уралец помог победить «Аризону» (4:3), забросив шайбу с подачи финского экс-нападающего «Салавата Юлаева» Маннинена. Дорофеева с полезностью «плюс 2» удостоили третьей звезды матча.

Другой вопрос, насколько к россиянам окажется лоялен новый тренер Брюс Кессиди. Канадцу в мировой столице одноруких бандитов с барского плеча выкатили шикарный пятилетний ангажемент на 22,5 млн долларов! В течение пяти сезонов в «Бостоне» Кессиди наших не жаловал. Да их там попросту и не было.

ВАНКУВЕР

Генменеджер – Патрик Аллвин (Швеция)

Главный тренер – Брюс Будро (Канада)

Капитан – Бо Хорват (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Куинн Хьюз (США) – 7,85 млн до 2027 года

Наши в основе

нап Илья Михеев – 4,75 млн до 2026

нап Андрей Кузьменко – 0,925 млн до 2023

нап Василий Подколзин – 0,925 млн до 2024

Ушли: вр Ярослав Галак (Рейнджерс), нап Юхо Ламмикко (Цюрих, Швейцария)

Пришли: нап Андрей Кузьменко (СКА), нап Илья Михеев (Торонто), нап Кертис Лазар (Бостон)

Долгое время в топ-менеджменте клубов НХЛ числился лишь один европеец. Финн Ярмо Кекалайнен в качестве генменеджера рулит «Коламбусом» почти 10 лет – с февраля 2013-го. «Второй пошел» в январе этого года. Хозяевам «Ванкувера», давно ориентированного на скандинавский рынок, надоело терпеть бесконечные унижения. «Кэнакс», где в XXI веке Маркус Нэслунд и Хенрик Седин общими усилиями капитанили 19 лет, позвали на должность главного управленца, наконец, шведа – 47-летнего Патрика Аллвина. Ранее он в «Питтсбурге» поднялся от скаута до зама генменеджера.

Неудивительно, что именно «касатки» выиграли у двадцати команд НХЛ спор за лучшего форварда КХЛ-2022 Кузьменко. На Тихом океане экс-армейцу предложили идеальные условия, а главное - его ждали два соотечественника – Михеев и Подколзин. Плюс маститый тренер Брюс Будро. Канадец в свое время выводил в «Вашингтоне» на звездный уровень самого Ови.

Будро появился в «Ванкувере» на пару месяцев раньше Аллвина и быстро доказал, что его позвали не зря. Прибавил прежде всего самый высокооплачиваемый форвард Петтерссон – 7,35 млн в год. Швед в итоге выдал свою рекордную по результативности регулярку – 68 (32+36) очков. На предсезонке он центрил с Михеевым и Кузьменко, пока Илья не получил травму. Но вроде все обошлось – сибиряк уже приступил к ледовым тренировкам.

Так что Аллвин подарил нам в НХЛ еще одну русскую команду. Под сводами арены столицы Олимпиады-2010 с 2013 года висит свитер Павла Буре с десяткой на спине. Рядом три джерси шведов Нэслунда и братьев Седин с номерами 19, 22, 23, тоже выведенными из обращения.

Кто будет следующим?

АНАХАЙМ

Генменеджер – Пэт Вербик (Канада)

Главный тренер – Даллас Икинс (США)

Капитан – нет

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Джон Клингберг (Швеция) – 7 млн до 2023 года

Наши в основе

защ Дмитрий Куликов – 2,25 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

защ Павел Минтюков – 0,95 млн до 2025

Ушли: нап Сонни Милано (Калгари), нап Винни Леттери (Бостон), защ Андрей Шустр (Миннесота), нап Бадди Робинсон (Чикаго), нап Сэм Стил (Миннесота), нап Доминик Симон (Спарта, Чехия), нап Райан Гецлаф (закончил)

Пришли: нап Райан Стром (Рейнджерс), нап Фрэнк Ватрано (Рейнджерс), защ Джон Клингберг (Даллас), защ Дмитрий Куликов (Миннесота), защ Натан Болье (Питтсбург)

Еще одна бедовая команда Западной конференции. В Анахайме уже забыли, когда последний раз их хоккеисты попадали в плей-офф. А ведь в 2007 году «утки» умудрились в солнечную Калифорнию Кубок Стэнли доставить!

Исправлять положение в феврале 2022 года поручили 57-летнему Пэту Вербику. В портфолио форварда-трудяги Кубок Стэнли-1999 и золото ЧМ-1994. До прихода на позицию генменеджера «Анахайма» помогал Стиву Айзерману собирать в «Тампе» чемпионскую машину, а затем вместе с ним перебрался в «Детройт».

Словом, приоритеты Вербика очевидны – добро пожаловать, европейцы!

Немудрено, что первым на драфте-2022 выбрали российского защитника Минтюкова. Равно как всем понятно, для чего из «Миннесоты» выдернули 31-летнего Куликова. Будет помогать 18-летнему юноше обживаться в Калифорнии во всех смыслах. Ибо больше русских в организации нет. Пока нет.

В целом Вербик неплохо поработал в межсезонье. Из «Рейнджерс» забрал Строма, который три сезона центрил в звене Панарина, и опытного стрелка Ватрано. А шведский защитник Клингберг, финалист Кубка Стэнли-2020 в составе «Далласа», стал самым дорогим игроком «Дакс» с семью миллионами годовых.

Тем не менее под потолком зарплат у «Анахайма» остаются свободными почти 16 миллионов долларов! Дыра эта образовалась в том числе потому, что ушел на пенсию многолетний капитан Райан Гецлаф. В 37 лет с двумя золотыми олимпийскими медалями, Кубком Стэнли-2007 и Кубком мира-2016 и вправду уже некуда стремиться.

Зато Вербику есть где развернуться!

СИЭТЛ

Генменеджер – Рон Френсис (Канада)

Главный тренер – Дейв Хекстол (Канада)

Капитан – нет

Самый высокооплачиваемый игрок – вр Филипп Грубауэр (Германия) – 5,9 млн до 2027 года

Ушли: нап Райли Шихан (Баффало)

Пришли: вр Мартин Джонс (Филадельфия), защ Джастин Шульц (Вашингтон), нап Андре Бураковски (Колорадо), нап Оливер Бьеркстранд (Коламбус), защ Михал Кемпны (Вашингтон)

Дебют в НХЛ выдался провальным. Никаких шансов на плей-офф-2022 и третье место с конца в общей таблице регулярного чемпионата.

На сегодня, пожалуй, самая скучная команда НХЛ. Тем более что русских в организации нет – и не предвидится.

Правда, пополнились «кракены» достойно. Швед Бураковски добыл с «Колорадо» Кубок Стэнли-2022. Датчанин Бьеркстранд с 57 (28+29) очками в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром «колумбов». Это его личный рекорд. Однако форвард умудрился схватить полезность «минус 35»?!

В общем, болельщикам «Сиэтла» придется еще долго терпеть оплеухи.