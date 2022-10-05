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Заседа! «Спартак» без шансов уступил СКА, несмотря на очередной гол новичка Матвея Заседы

Встреча завершилась со счетом 1:5.
Заседа! «Спартак» без шансов уступил СКА, несмотря на очередной гол новичка Матвея Заседы
05 октября 2022 23:19
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Спартак»

После волшебного камбэка в матче с «Торпедо» (4:3 с 0:3) красно-белые уступили второй раз подряд, причем дома и с тем же счетом – 1:5. Только теперь лидеру регулярного чемпионата СКА. Как и в прошлой игре с «Витязем», отличился 23-летний новичок хозяев Матвей Заседа, и снова когда его команда «горела» 0:3.

Заседу подняли из воскресенского «Химика» вынужденно. По разным причинам выбыли Цыплаков, Вишневский, Кугрышев, Форвард из фарм-клуба произвел фурор. Забил командам из системы СКА – сначала его фарм-клубу из Балашихи, а следом лидеру чемпионата. Молодец! Только его голы – пиррова победа.

Сегодня красно-белые держались полтора периода, но Яшкин вскрыл их ворота. Подправив шайбу после дальнего броска защитника Пыленкова, героя армейского дерби. При этом русский чех сломал клюшку. Как только шайба запорхнула в сетку, капитан СКА выбросил поврежденное орудие труда.

Гости окончательно прибрали территорию к клюшкам, но хозяева искали путь к воротам Николаева. Перспективные моменты упустили Хохлачёв, которому вернули капитанскую нашивку, Старченко, Любимов. Последний когда-то в ЦСКА считался мастером буллитов, но в ближнем бою не сумел перехитрить голкипера. В отличие от армейца Бардакова, снявшего шапку-невидимку на ближнем пятачке и не без изящества переигравшего Рибара. Словацкий голкипер заслуживает добрых слов, несмотря на четыре пропущенные шайбы. Еще одну (четвертое по счету) Глотов закинул в пустые ворота.

Команда Романа Ротенберга продлила серию с набранными очками до 15 матчей, одержав в них 14 побед. В Питере ждут возвращения травмированных – вратаря Самонова, защитника Гранта, форварда Моисеева. И, конечно, Прохоркина, о котором мы как-то стали забывать.

Ему еще надо будет отвоевать место в составе, ведь его конкуренты в огне – Воробьёв, Глотов, Хуснутдинов, Бардаков, да и Цецюра (один из ключевых игроков в спецбригаде меньшинства).

«Спартаку» же приходится тяжело. Активизировались конкуренты в борьбе за путевки в плей-офф. Тот же «Витязь» взлетел на третье место в Западной конкуренции. Вряд ли восьмое место устраивает чемпионский ЦСКА, сыгравший на два матча меньше красно-белых.

ТАБЛО

«Спартак» - СКА – 1:5, «Динамо» Мн – «Витязь» - 3:5.

источник: «Советский спорт»
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Встреча завершилась со счетом 1:5.
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