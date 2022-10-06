Фиаско Гашека: в Праге приветствуют русский дуэт и сожалеют, что не приехал наш олимпийский чемпион

Специально сегодня прошерстил чешскую прессу. Как страна готовится к гастролям НХЛ с ненавистными для отдельных отщепенцев российскими хоккеистами.

Буря в рюмке сливовицы – вот ответ на все провокации экс-вратаря «Спартака», который заработанные в КХЛ «кровавые» миллионы крон так государству-агрессору и не вернул. Ведущий хоккейный сайт Чехии hokej.cz уделил нашим форвардам ровно по абзацу.

- Как справится со своим обсуждаемым участием в матчах в Праге россиянин Яков Тренин? Он уехал в юниорскую лигу Канады восемь лет назад и теперь начнет с «Нэшвиллом» четвертый сезон. В прошлом чемпионате набрал 24 очка в 80 матчах и выходил в третьем звене в выставочном матче в Берне. Так что он не просто парень с цифрами.

Это опубликовали позавчера при представлении «Нэшвилла», после того как он в понедельник в столице Швейцарии одолел местный «Берн» - 4:3. Причем именно Тренин организовал победный гол капитана «хищников» Йози, который как раз родился в Берне.

Вчера после победы «Сан-Хосе» в столице Германии в выставочной встрече над берлинским «Айсберен» - 3:1 вышла заметка, уже посвященная «Шаркс», где сказано:

- Помимо Томаса Бордело, в «Сан-Хосе» много талантов у Евгения Свечникова, еще одного новичка «акул» и старшего брата Андрея Свечникова. В Калифорнию попал через Детройт и Виннипег, а это означает, что он не играл в плей-офф ни разу за семь сезонов. Зато стал чемпионом АХЛ с фарм-клубом «Детройта». Кстати, он будет единственным россиянином в своей команде, так как олимпийский чемпион Александр Барабанов не поехал в Европу из-за травмы.

Вот и все! Мистер Хасек, как вас звали в Северной Америке, отдыхайте. Славянский народ вас не поддержал.

Ну а «Советский спорт» возвращается к представлению клубов НХЛ. На прошлой неделе мы прошлись по Столичному дивизиону Востока. Вчера завершили презентацию Тихоокеанского дивизиона Запада, где состоит «Сан-Хосе». Теперь очередь «Нэшвилла» и его дивизиона Центр.

НЭШВИЛЛ

Генменеджер – Дэвид Пойл (Канада)

Главный тренер – Джон Хайнс (США)

Капитан – Роман Йози (Швейцария)

Самый высокооплачиваемый игрок – защ Роман Йози – 9,059 млн до 2028 года

Наши в основе

нап Яков Тренин – 1,7 млн до 2024

Наши в фарм-клубе

нап Егор Афанасьев – 0,789 млн до 2024

вр Ярослав Аскаров – 0,925 млн до 2025

Ушли: вр Давид Риттих (Виннипег), защ Филипп Майерс (Тампа), нап Люк Кунин (Сан-Хосе), защ Мэтт Беннинг (Сан-Хосе), нап Ник Казинс (Флорида)

Пришли: защ Райан Макдона (Тампа), вр Кевин Ланкинен (Чикаго), нап Нино Нидеррайтер (Каролина), нап Сакари Санфорд (Виннипег), вр Ярослав Аскаров (СКА)

Вопрос на засыпку: как долго рулит «Нэшвиллом» 72-летний Дэвид Пойл? Нет, вы промахнулись: Юрию Яковлеву, который руководит «Локомотивом» с 1990 года, канадец – не ровня. Управляет «хищниками» всего-то четверть века – с июля 1997-го! Аккурат с момента выдачи НХЛ лицензии новому клубу лиги в столице кантри-музыки.

Достижения за эти годы:

Кубок Стэнли – 0

чемпион конференции – 1 (2017)

чемпион регулярного сезона – 1 (2018)

чемпион дивизиона – 2 (2018, 2019)

Негусто, но тренд на рост налицо. Если бы пандемия не спутала все планы и расчеты. Тем не менее в прошлом сезоне «Нэшвилл» уверенно вышел в плей-офф, где сразу нарвался на будущих чемпионов из Денвера. А тут еще основной вратарь Сарос застрял в лазарете. Без финна ничего противопоставить «Колорадо» не удалось – 0-4 в серии.

Так завершился третий год в «Предаторз» тренера Джона Хайнса, который попил в «Нью-Джерси» немало кровушки Никиты Гусева. В мае контракт с американским коучем пролонгировали еще на пару лет. Что, в общем-то, правильно. Материал подходит под тот хоккей – с очевидным упором на оборону, что выстраивает Хайнс.

Пойл ему в этом активно помогает. Сникнувшего в плей-офф в отсутствие Сароса вратаря Риттиха сбагрил в «Виннипег», а сменщиком финна сделал его соотечественника Ланкинена. Не забыли, кто добыл золото для Суоми на ЧМ-2019 в Братиславе?

Защитника Макдону, ставшего в «Тампе» жертвой потолка зарплат, представлять не стоит. Три подряд финала и два Кубка Стэнли говорят сами за себя.

Матерого швейцарца Нидеррайтера, понятно, взяли в помощь его прославленному соотечественнику Йози. 32-летнему капитану пылить еще, страшно сказать, до 2028 года!

Да, в «Нэшвилле» ставку делают на стабильность и преемственность. Шведского 28-летнего форварда Форсберга, который никакого отношения не имеет к герою марки с Олимпиады-1994, летом переподписали за 68 млн долларов аж до 2030 года! У большинства остальных игроков соглашения рассчитаны минимум на 3-4 сезона.

Разве что наш Тренин стоит особняком. Но тут все понятно. Якову осталось два года до выхода на рынок свободных агентов. Потому через арбитраж челябинец уломал клуб именно на двухлетний договор. При этом независимый судья повысил его зарплату более чем в два раза – до 1,7 млн. Ждем от габаритного уральца весомых аргументов, что его недооценивают.

Равно как от новобранца «хищников» Аскарова. Конечно, экс-петербуржцу тяжело будет проломить финскую стену в рамке. Но в выставочных встречах Ярослав напомнил себя прежнего, времен феерии в юношеской сборной.

Словом, если «Нэшвилл» убережется от травм, то этот твердый орешек вполне может пошуровать как в регулярке, так и в плей-офф.

КОЛОРАДО

Генменеджер – Крис Макфарланд (США)

Главный тренер – Джаред Беднар (Канада)

Капитан – Габриель Ландеског (Швеция)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Микко Рантанен (Финляндия) – 9,25 млн до 2025 года

Наши в основе

нап Валерий Ничушкин – 6,125 млн до 2030

вр Александр Георгиев – 3,4 млн до 2025

Наши в фарм-клубе

нап Михаил Мальцев – 0,8 млн до 2023

защ Данила Журавлев – 0,855 млн до 2024

Ушли: нап Назем Кадри (Калгари), защ Джек Джонсон (Чикаго), нап Николас Обе-Кюбель (Торонто), вр Дарси Кемпер (Вашингтон), нап Нико Штурм (Сан-Хосе), нап Андре Бураковски (Сиэтл), защ Райан Мюррей (Эдмонтон)

Пришли: вр Александр Георгиев (Рейнджерс), нап Лукаш Седлак (Трактор), нап Эван Родригес (Питтсбург)

Ну с этими обитателями Скалистых гор все предельно ясно. Все основные штыки сохранены. Маккиннон через год с 12,6 млн станет самым высокооплачиваемым хоккеистом планеты.

Потерю Кадри, Бураковски, Кемпера отряд заметить не должен. Все они незаменимыми отнюдь не выглядели. Тем более что оба форварда в чемпионском плей-офф пропустили немало матчей, а вратарь Кемпер в финале предстал едва ли не единственной надеждой «Тампы». Несколько шайб канадец «молниям» действительно подарил.

Разве что с постом номер один «Колорадо» предстоит еще разобраться. С прибытием на Бродвей Шестеркина быстренько затух в «Рейнджерс» Георгиев. Босс денверцев Джо Сакик поверил в Александра, а глаз у канадца острый и прозорливый. Ничушкин подтвердит. Сакик в критический момент кинул тому спасательный круг – и Валерий не подвел. Начал вторую жизнь, став в команде этаким образцовым Фигаро. Договор на 49 млн долларов до 2030 года достойная награда уральцу за все труды и переживания.

Отлаженная атакующая команда-машина Сакика/Беднара обязательно поможет Георгиеву. Главное, чтоб Александр сам поверил в себя. Работал денно-нощно и не дергался.

МИННЕСОТА

Генменеджер – Билл Герин (США)

Главный тренер – Дин Эвасон (Канада)

Капитан – Джаред Сперджон (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Кирилл Капризов (Россия) – 9 млн до 2026 года

Наши в основе

нап Кирилл Капризов – 9 млн до 2026

Наши в фарм-клубе

нап Владислав Фирстов – 0,925 млн до 2025

Ушли: вр Кэм Тальбо (Оттава), нап Кевин Фиала (Лос-Анджелес), нап Николас Делорье (Филадельфия), защ Дмитрий Куликов (Анахайм), нап Ник Бьюгстад (Аризона)

Пришли: вр Филип Густавссон (Оттава), нап Сэм Стил (Анахайм), защ Андрей Шустр (Анахайм)

Увы, герой Олимпиады-2018 в «Миннесоте» стал жертвой чудовищного непрофессионализма прежних руководителей. Всех давно выгнали вон половыми тряпками, однако их гнусное наследство живет и побеждает. А именно - ничем не обоснованные астрономические гонорары нападающего Паризе и защитника Сутера до сих пор тянут клуб в болото. Контракты бесконечно переоцененных ветеранов-лузеров «дикие» выкупили в прошлом году. Но это мало что дало. Предстоящие обоим гигантские выплаты учитываются в потолке зарплат, а это:

12,74 млн долларов в 2022/23;

14,74 млн в 2023/24;

14,74 млн в 2024/25.

Только спустя три сезона эта катастрофическая прореха в бюджете кардинально сократится до 1,67 млн до 2028 года.

Вот потому подмоги Капризову ждать неоткуда. Более того, «Уайлд» вынужденно отпустил в «Анахайм» Куликова с его 2,25 млн годовых. Теперь Кириллу по-русски и перекинуться словом-то не с кем. Разве что 21-летнему Фирстову удастся в основу когда-нибудь просочиться.

Из-за жуткого дефицита свободных средств пришлось расстаться и со швейцарцем Фиалой. Правда, плей-офф-2022 нападающий завалили напрочь. Большинство «Миннесоты» теперь точно просядет. А нашему улыбчивому сибиряку будет крайне сложно снова выбить в чемпионате сотню очков. В нынешнем «Уайлд» только от Капри исходит реальная угроза, а значит, все синяки и шишки гарантированно посыплются на него. Держись, Кирилл!

СЕНТ-ЛУИС

Генменеджер – Дуг Армстронг (Канада)

Главный тренер – Крейг Беруби (Канада)

Капитан – Райан О’Райлли (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Райан О’Райлли – 7,5 млн до 2023 года, нап Владимир Тарасенко (Россия) – 7,5 млн до 2023

Наши в основе

нап Владимир Тарасенко – 7,5 млн до 2023

нап Павел Бучневич – 5,8 млн до 2025

нап Иван Барбашев – 2,25 млн до 2023

нап Алексей Торопченко – 0,75 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

нап Никита Александров – 0,816 млн до 2024

нап Клим Костин – 0,75 млн до 2023

вр Вадим Жеренко – 0,846 млн до 2025

Ушли: вр Вилле Хуссо (Детройт), нап Давид Перрон (Детройт), вр Чарли Линдгрен (Вашингтон), нап Тайлер Бозак

Пришли: вр Томас Грайсс (Детройт), нап Ноэль Аккьяри (Флорида), нап Джош Ливо (Каролина), нап Мартин Фрк (Лос-Анджелес), вр Вадим Жеренко (Ильвес, Финляндия)

Для обладателей Кубка Стэнли-2019 предстоящий сезон определяющий. Если не краеугольный. «Сент-Луис» уже на четыре миллиона превышает потолок зарплат. А тут еще дешевый защитник Скотт Перунович (750 тысяч в год) надолго выпал из строя.

То есть еще непонятно, как «блюзмены» в этом октябре впишутся в платежку. Но через год она вообще улетит в космос! Минувшим летом форварды Джордан Кайру и Роберт Томас продлили соглашения до 2031 года! С сезона-2023/24 вместо 2,8 млн оба будут зарабатывать по 8,125 млн долларов?!

По сути это черные метки для 31-летнего капитана «музыкантов» О’Райлли и наших Тарасенко с Барбашевым. У всех следующим летом истекают контракты, а первые двое сейчас с 7,5 млн главные богатеи клуба. Оба наверняка запросят не меньше. На что «Сент-Луису» ответить будет попросту нечем.

Короче, от нашей удалой колонии здесь вскоре может остаться один Бучневич. У Павла договор до 2025 года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ