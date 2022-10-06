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Хоккеисты поддержали детей с ДЦП

Во время раскатки перед матчем «Салават Юлаев» - «Металлург» хоккеисты башкирского клуба вышли на лед в форме с Доброшрифтом. Таким шрифтом пишут дети с диагнозом ДЦП.
Хоккеисты поддержали детей с ДЦП
06 октября 2022 21:12
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БК Фонбет

Совместная акция БК Фонбет и ХК «Салават Юлаев» была приурочена к Международному дню Детского церебрального паралича. По традиции его отмечают в первую среду октября. В честь этого на матч позвали двадцать детей с синдромом ДЦП.

По итогу матча благотворительная программа Фонбет «Ставка на добро» сделала пожертвование в пользу фонда борьбы с ДЦП «Подарок Ангелу». За каждого зрителя, посетившего матч, компания перечислила фонду по 100 рублей. Общая сумма пожертвований составила 656 400 рублей.

Источник фото: пресс-служба БК Фонбет

Никита Иванов, Руководитель департамента благотворительных проектов Фонбет:

«Полутора миллионам детей в нашей стране поставлен диагноз ДЦП. Они не могут нормально передвигаться, они не могут сами себя обслуживать. И восстановление - может занять годы, не говоря уже о том, что лечение это очень дорогостоящее. Фонд «Подарок Ангелу» системно занимается этими вопросами, оказанием помощи детям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» и Фонбет приняли решение поддержать фонд «Подарок Ангелу», и этой совместной акцией помочь в восстановлении здоровья детей с этим сложнейшим диагнозом».

источник: «Советский спорт»
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