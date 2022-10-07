Яромир Ягр: Овечкин будет играть до 45 лет как минимум. Пока не побьет рекорд Гретцки

Обе команды прибыли в Прагу в среду. Целиком посвятили ее отдыху и прогулкам по старинному городу. Вчера «акулы» и «хищники» опробовали лед «О2 Арены». Причем в присутствие многочисленных зрителей. Заглянул во дворец и сам Яромир Ягр. Репортеры тут же обступили самого популярного хоккеиста страны. Пятидесятилетний Ярдо сразу опроверг слух, что собрался завершать карьеру:

- Нет, с мотивацией у меня все нормально. Хочу играть, как в молодые годы. Но очень много времени и сил занимает работа в моем «Кладно». Отцу уже 80 лет. Ему тяжело помогать мне вести управленческие дела, как прежде. Тренироваться попросту некогда. Но я считаю, что и сейчас достаточно хорош. Недостаток скорости всегда можно восполнить мастерством и опытом. Так что, возможно, через неделю или через месяц вернусь на лед. Но пока я нужен «Кладно» больше как владелец, чем игрок. Тем более мы построили новую арену, где все еще обживаемся…

Экс-форварда омского «Авангарда», естественно, спросили об Овечкине и его исторической миссии:

- Думаю, Ови, Кросби, Макдэвид способны, как я, доиграть до 50 лет. До 45 Алекс должен дотянуть точно. Он очень сильный и всегда стремится быть лучшим. Сид такой же.

- Но все-таки: Овечкин обгонит Гретцки?

- Может. У него для этого есть все инструменты…

Тем временем все тренировки на «О2 Арене» завершились. Оба клуба объявили стартовые составы на пятничный матч.

САН-ХОСЕ ШАРКС

Тройки нападающих

Тимо Майер (Швейцария) – Томаш Гертл (Чехия) – Люк Кунин (США)

Оскар Линдблом (Швеция) – Логан Кутюр (Канада) – Кевин Лабанк (США)

Ноа Грегор (Канада) – Ник Бонино (США) – Мэтт Ньето (США)

Стивен Лоренц (Канада) – Нико Штурм (Германия) – Джона Гаджович (Канада)

Пары защитников

Скотт Харрингтон (Канада) – Эрик Карлссон (Швеция)

Марк-Эдуард Власик (Канада) – Марио Ферраро (Канада)

Радим Шимек (Чехия) – Мэтт Беннинг (Канада)

Вратарь

Джеймс Раймер (Канада)

НЭШВИЛЛ ПРЕДАТОРЗ

Тройки нападающих

Филип Форсберг (Швеция) – Микаэль Гранлунд (Финляндия) – Мэтт Дюшен (Канада)

Нино Нидеррайтер (Швейцария) – Райан Джохансен (Канада) – Кифер Шервуд (США)

Яков Тренин (Россия) – Колтон Сиссонс (Канада) – Таннер Жанно (Канада)

Коул Смит (США) – Коди Гласс (Канада) – Эли Толванен (Финляндия)

Пары защитников

Роман Йози (Швейцария) – Александр Карье (Канада)

Райан Макдона (США) – Маттиас Экхольм (Швеция)

Джереми Лозон (Канада) – Данте Фаббро (Канада)

Вратарь

Йуусе Сарос (Финляндия)

Как видите, Евгений Свечников в заявку не попал. Но травмы у него нет. Вполне возможно, новичок «акул» сыграет в повторной встрече, которая пройдет в субботу. А сегодня мы увидим только Якова Тренина. Челябинца определили в третье звено с двумя канадцами Сиссонсом и Жанно.