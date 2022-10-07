Вы не поверите: «Куньлунь» есть и в НХЛ! А играет он в новеньком сарайчике на пять тысяч зрителей

ДАЛЛАС

Генменеджер – Джим Нил (Канада)

Главный тренер – Питер Дебур (Канада)

Капитан – Джейми Бенн (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Тайлер Сегин (Канада) – 9,85 млн до 2027 года

Наши в основе

нап Денис Гурьянов – 2,9 млн до 2023

вр Антон Худобин – 3,333 млн до 2023

Наши в фарм-клубе

защ Артем Грушников – 0,837 млн до 2025

Ушли: нап Александр Радулов (Ак Барс), нап Владислав Наместников (Тампа), защ Андрей Секера (закончил), нап Михаэль Раффль (Лозанна, Швейцария), защ Джон Клингберг (Анахайм), вр Бен Бишоп (Баффало)

Пришли: нап Мейсон Марчмент (Флорида), защ Нильс Лундквист (Рейнджерс), защ Колин Миллер (Баффало), нап Фредрик Олофссон (Оскарсхамн, Швеция)

Все идет к тому, что в Техасе русских скоро не останется. Радулов уже зажигает у Знарка в Казани. Наместников на предсезонке выходит вместе с Кучеровым в ударном звене «Тампы». Худобин давно кукует в списке долгосрочно травмированных. У Гурьянова последний по контракту сезон. Прошлый ему, мягко сказать, не удался.

Как и в целом всему «Далласу». Хотя в стартовом раунде плей-офф «звезды» уперлись и дотянули до седьмого матча с «Калгари». Но не устояли в овертайме. Блестяще выступил вратарь Оттинджер, который и держал «Даллас» на плаву. В награду 23-летнего американца удостоили трехлетнего договора на 12 млн долларов. Его ровесник Джейсон Робертсон 6 октября обогатился еще круче – 31 млн на четыре года!

Молодых лидеров «Старз» сохранили, а вот с 30-летним шведским защитником Джоном Клингбергом пришлось расстаться. Платежка нерезиновая.

Но главная перестановка, конечно, на капитанском мостике. Уволенному из «Вегаса» Питеру Дебуру в «Далласе» щедро выписали четырехлетний контракт на 17 млн долларов. Что выдающегося в канадце нашел генменеджер Джим Нил, только ему и известно. По крайней мере пока Дебур за 15 сезонов во «Флориде», «Нью-Джерси», «Сан-Хосе», «Вегасе» лишь однажды добирался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» в 2016 году уступили «Питтсбургу».

ВИННИПЕГ

Генменеджер – Кевин Чевелдаефф (Канада)

Главный тренер – Рик Боунесс (Канада)

Капитан – нет

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Блейк Уилер (США) – 8,25 млн до 2024 года

Наши в фарм-клубе

вр Михаил Бердин – 0,75 млн до 2023

Ушли: нап Пол Штястны (Каролина), нап Евгений Свечников (Сан-Хосе), нап Закари Санфорд (Нэшвилл), вр Эрик Комри (Баффало), нап Адам Брукс (Филадельфия)

Пришли: вр Давид Риттих (Нэшвилл), нап Сэм Ганье (Детройт), нап Саку Мяналенен (Кярпят, Финляндия)

В «Джетс» тоже новый коуч. Забавно, что это изгнанный из «Далласа» Боунесс. А ведь два года назад он довел «звезд» до финала Кубка Стэнли.

Зато уже 11 сезонов в столице Манитобы верховодит 52-летний Чевелдаефф. Да, с тех пор как клуб из Атланты перебазировался в Виннипег. Ну и чего добился управленец с замысловатой фамилией? Лишь одно проникновение в финал конференции (2018) при шести пролетах мимо плей-офф!

Вряд ли что-то изменится и в наступающем сезоне. Мало того, что состав за лето скорее ослаб, чем наоборот. В коллективе явно какие-то нездоровые терки. Руководство клуба внезапно лишило литеры С Блейка Уилера. Американец капитанил с 2016 года. Новый вожак не назначен. Что очень странно. Вроде игроки мастеровитые есть, но выдать стабильный результат не удается.

И в ближайшем будущем не удастся.

Тоже по каким-то не очень вразумительным причинам вчера с «Виннипегом» распрощался единственный россиянин. Вратарь Бердина, судя по всему, ждут в СКА, где надолго угодил в лазарет Самонов.

ЧИКАГО

Генменеджер – Кайл Дэвидсон (Канада)

Главный тренер – Люк Ричардсон (Канада)

Капитан – Джонатан Тейвз (Канада)

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Джонатан Тейвз (Канада) – 10,5 млн до 2023, нап Патрик Кейн – 10,5 млн до 2023

Ушли: нап Алекс Дебринкат (Оттава), нап Доминик Кубалик (Детройт), нап Кирби Дак (Монреаль), защ Де Хаан (Каролина), нап Дилан Стром (Вашингтон), нап Хенрик Боргстрем (Вашингтон), защ Эрик Густафссон (Вашингтон), вр Кевин Ланкинен (Нэшвилл), нап Андрей Алтыбармакян (ХК Сочи), нап Бретт Коннолли (Лугано, Швейцария)

Пришли: нап Андреас Атанасиу (Лос-Анджелес), вр Петр Мразек (Торонто), вр Алекс Сталок (Сан-Хосе), нап Колин Блэквелл (Торонто), нап Макс Доми (Каролина), защ Джек Джонсон (Колорадо)

Сексуальный скандал десятилетний давности, громыхнувший осенью прошлого года, сильно ударил по «Чикаго». Стэну Боумену, руководившему «Хокс» с 2009 года и добывшему три Кубка Стэнли, пришлось подать в отставку. С ним за компанию на биржу труда проследовали еще несколько топ-менеджеров. Боумен затеял перестройку стареющей чемпионской команды, но весточка из прошлого оборвала его на полуслове.

Похоже, от того шока в Городе ветров не оправились и сегодня: совершенно необъяснимые манипуляции с составом под девизом «Чем нам хуже, тем нам будет лучше». В чем чех Мразек сильнее чемпиона мира-2019 финна Ланкинена? Загадка! Зачем расстались с перспективными нападающими Дебринкатом, Кубаликом, Даком? Как в культовом западногерманском фильме 70-х - одному ветру известно..

И новому генменеджеру 34-летнему Дэвидсону. Пусть вас не смущает юный возраст – в штате организации канадец с 2011 года. А вот приглашенный им по дешевке (6 млн долларов за четыре года) Ричардсон – дебютант на позиции главного тренера. В портфолио 53-летнего канадца восемь сезонов в «Оттаве», «Айлендерс», «Монреале» в качестве ассистента.

Однако истинно новая жизнь в старейшем клубе начнется разве что следующим летом. Если Дэвидсон рискнет расстаться с двумя лицами команды - Тейвзом и Кейном. У обоих трехкратных обладателей Кубка Стэнли истекают многомиллионные контракты.

АРИЗОНА

Генменеджер – Билл Армстронг (Канада)

Главный тренер – Андре Туриньи (Канада)

Капитан – нет

Самый высокооплачиваемый игрок – нап Клейтон Келлер (США) – 7,15 млн до 2028 года

Наши в фарм-клубе

вр Иван Просветов – 0,75 млн до 2023

Ушли: нап Фил Кессел (Вегас), защ Антон Строльман (Бостон), нап Дмитрий Яшкин (СКА), вр Харри Сятери (Биль, Швейцария), нап Алекс Гальченюк, нап Джей Бигл, нап Луи Эрикссон

Пришли: вр Юнас Юханссон (Колорадо), защ Джош Браун (Бостон), защ Трой Стечер (Лос-Анджелес), защ Патрик Немет (Рейнджерс), нап Ник Бьюгстад (Миннесота), нап Зак Кассиан (Эдмонтон), защ Лукаш Клок (Нефтехимик), защ Рональд Кнот (Нефтехимик)

Самая бесполезная и бессмысленная команда НХЛ. Полный аналог нашего бедового «Куньлуня». Одно попадание в плей-офф за восемь сезонов?! Для кого эти «койоты» играют? Зачем? Складывается впечатление, что вся их задача – лечь костьми, но не пробить пол зарплат в 61 млн долларов при потолке в 82,5. Сейчас у южан почти 20 миллионов свободных баксов. Молодцы!Апофеоз абсурда: минимум три ближайших сезона штатные лузеры лиги отыграют на арене Университета штата Аризона, рассчитанной – барабанная дробь! – на пять тысяч зрителей?! Причем этот миниатюрный каток введут в эксплуатацию только на следующей неделе - 12 октября.

Пожелаем москвичу Ивану Просветову вытеснить из рамки «койотов» чеха Веймелку, а двум его соотечественникам Клоку и Кноту ударно дебютировать в НХЛ. Без этих двух защитников «Нефтехимик» очухался только в октябре, когда после серии из десяти поражений одержал пять побед кряду и уступил последнее место на Востоке КХЛ «Трактору».

Друзья, на этом «Советский спорт» заканчивает представление Западной конференции. Гид по Столичному дивизиону Востока мы опубликовали на прошлой неделе. Презентацию Атлантического дивизиона не пропустите, пожалуйста, на следующей неделе!