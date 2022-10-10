НХЛ настолько потешна и примитивна, что «Советский спорт» разгадал все ее тайны еще неделю назад

Но сперва напомним, кто в списке сильнейших «здесь и сейчас» занял места с 50-го по 11-е.

50. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США) – центр

49. Моритц Зайдер («Детройт», Германия) – защитник

48. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия) – вратарь

47. Филипп Форсберг («Нэшвилл», Швеция) – левый фланг

46. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция) – левый фланг

45. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия) – защитник

44. Алекс Дебринкат («Оттава», США) – левый фланг

43. Крис Крайдер («Рейнджерс», США) – левый фланг

42. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – защитник

41. Джек Айкел («Вегас», США) – центр

40. Райан О’Райлли («Сент-Луис», Канада) – центр

39. Девон Тейвз («Колорадо», Канада) – защитник

38. Аарон Экблад («Флорида», Канада) – защитник

37. Джейсон Робертсон («Даллас», США) – левый фланг

36. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – защитник

35. Назем Кадри («Калгари», Канада) – центр

34. Джейк Гюнцель («Питтсбург», США) – левый фланг

33. Элиас Линдхольм («Калгари», Швеция) – центр

32. Джей-Ти Миллер («Ванкувер», США) – центр

31. Брайден Пойнт («Тампа», Канада) – центр

30. Кайл Коннор («Виннипег», США) – левый фланг

29. Мика Зибанежад («Рейнджерс», Швеция) – центр

28. Меттью Ткачук («Флорида», США) – левый фланг

27. Чарли Макэвой («Бостон», США) – защитник

26. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия) – правый фланг

25. Себастьян Ахо («Каролина», Финляндия) – центр

24. Патрик Кейн («Чикаго», США) – правый фланг

23. Брэд Маршан («Бостон», Канада) – левый фланг

22. Патрис Бержерон («Бостон», Канада) – центр

21. Артемий Панарин («Рейнджерс», Россия) - левый фланг

20. Джонни Годро («Коламбус», США) – левый фланг

19. Микко Рантанен («Колорадо», Финляндия) – правый фланг

18. Стивен Стэмкос («Тампа», Канада) – центр

17. Джонатан Юбердо («Калгари», Канада) – левый фланг

16. Адам Фокс («Рейнджерс», США) – защитник

15. Митчелл Марнер («Торонто», Канада) – правый фланг

14. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия) – левый фланг

13. Никита Кучеров («Тампа», Россия) – правый фланг

12. Роман Йози («Нэшвилл», Швейцария) – защитник

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия) – вратарь

В прошлый понедельник Sovsport.ru взял на себя смелость – и ответственность! – и предположил, как будет выглядеть первая десятка от телевизионщиков НХЛ.

ВЕРСИЯ ТОП-10 «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

10. Александр Барков («Флорида», Финляндия) – центр

9. Александр Овечкин («Вашингтон», Россия) – левый фланг

8. Сидни Кросби («Питтсбург», Канада) – центр

7. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», Германия) – центр

6. Виктор Хедман («Тампа», Швеция) – защитник

5. Андрей Василевский («Тампа», Россия) – вратарь

4. Натан Маккиннон («Колорадо», Канада) – центр

3. Кейл Макар («Колорадо», Канада) – защитник

2. Остон Меттьюз («Торонто», США) – центр

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада) - центр

ВЕРСИЯ ТОП-10 NHL NETWORK

(в скобках места в варианте Sovsport.ru)

10 (9). Овечкин

9 (10). Барков

8 (6). Хедман

7 (8). Кросби

6 (5). Василевский

5 (7). Драйзайтль

4 (4). Маккиннон

3 (2). Меттьюз

2 (3). Макар

1 (1). Макдэвид

Сразу скажем, что здесь мы банально сыграли в угадайку, ибо эта классификация близко не соответствует действительности, если отталкиваться от принципа лучшие из лучших «здесь и сейчас». Никто не станет спорить, что хоккей – игра коллективная, а значит, подвиги отдельных персоналий нельзя отрывать от достижений их клубов априори.

Потому Макдэвиду и Драйзайтлю, при всем уважении, нечего делать в топ-5, если их «Эдмонтон» год за годом проваливается в плей-офф! На этот раз «нефтяники», правда, доползли аж до финала конференции. Но там их накрыло лавиной из Денвера в четырех матчах. Всухую! Спрашивается, где были эти величайшие волшебники из Канады и Германии?!

Меттьюза на пьедестале тоже изначально быть не должно – пусть его «Торонто» хоть одну кубковую серию возьмет!

То есть все это голимая вкусовщина. Основанная на мало что значащей статистике регулярного чемпионата с кучей проходных матчей и зачастую дырявой обороной противника. Ибо тот же Кучеров – три подряд финала с кучей очков в плей-офф! – или Шестеркин – «Везина Трофи» и номинация на «Харт Трофи» - просто железные члены первой десятки. Если не пятерки!

Повторяем, в представленном варианте топ-10 мы сыграли по правилам НХЛ, принципиально их презирая.

Ну да ладно: разминка завершилась. «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» уже открыли в Праге сезон. На этой неделе в борьбу вступят остальные 30 команд НХЛ. Увидим на деле, кто на что способен.