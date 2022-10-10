НХЛ настолько потешна и примитивна, что «Советский спорт» разгадал все ее тайны еще неделю назад

Но сперва напомним, кто в списке сильнейших «здесь и сейчас» занял места с 50-го по 11-е.
50. Джек Хьюз («Нью-Джерси», США) – центр
49. Моритц Зайдер («Детройт», Германия) – защитник
48. Юусе Сарос («Нэшвилл», Финляндия) – вратарь
47. Филипп Форсберг («Нэшвилл», Швеция) – левый фланг
46. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция) – левый фланг
45. Миро Хейсканен («Даллас», Финляндия) – защитник
44. Алекс Дебринкат («Оттава», США) – левый фланг
43. Крис Крайдер («Рейнджерс», США) – левый фланг
42. Джон Карлсон («Вашингтон», США) – защитник
41. Джек Айкел («Вегас», США) – центр
40. Райан О’Райлли («Сент-Луис», Канада) – центр
39. Девон Тейвз («Колорадо», Канада) – защитник
38. Аарон Экблад («Флорида», Канада) – защитник
37. Джейсон Робертсон («Даллас», США) – левый фланг
36. Крис Летанг («Питтсбург», Канада) – защитник
35. Назем Кадри («Калгари», Канада) – центр
34. Джейк Гюнцель («Питтсбург», США) – левый фланг
33. Элиас Линдхольм («Калгари», Швеция) – центр
32. Джей-Ти Миллер («Ванкувер», США) – центр
31. Брайден Пойнт («Тампа», Канада) – центр
30. Кайл Коннор («Виннипег», США) – левый фланг
29. Мика Зибанежад («Рейнджерс», Швеция) – центр
28. Меттью Ткачук («Флорида», США) – левый фланг
27. Чарли Макэвой («Бостон», США) – защитник
26. Давид Пастрняк («Бостон», Чехия) – правый фланг
25. Себастьян Ахо («Каролина», Финляндия) – центр
24. Патрик Кейн («Чикаго», США) – правый фланг
23. Брэд Маршан («Бостон», Канада) – левый фланг
22. Патрис Бержерон («Бостон», Канада) – центр
21. Артемий Панарин («Рейнджерс», Россия) - левый фланг
20. Джонни Годро («Коламбус», США) – левый фланг
19. Микко Рантанен («Колорадо», Финляндия) – правый фланг
18. Стивен Стэмкос («Тампа», Канада) – центр
17. Джонатан Юбердо («Калгари», Канада) – левый фланг
16. Адам Фокс («Рейнджерс», США) – защитник
15. Митчелл Марнер («Торонто», Канада) – правый фланг
14. Кирилл Капризов («Миннесота», Россия) – левый фланг
13. Никита Кучеров («Тампа», Россия) – правый фланг
12. Роман Йози («Нэшвилл», Швейцария) – защитник
11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс», Россия) – вратарь
В прошлый понедельник Sovsport.ru взял на себя смелость – и ответственность! – и предположил, как будет выглядеть первая десятка от телевизионщиков НХЛ.
ВЕРСИЯ ТОП-10 «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
10. Александр Барков («Флорида», Финляндия) – центр
9. Александр Овечкин («Вашингтон», Россия) – левый фланг
8. Сидни Кросби («Питтсбург», Канада) – центр
7. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», Германия) – центр
6. Виктор Хедман («Тампа», Швеция) – защитник
5. Андрей Василевский («Тампа», Россия) – вратарь
4. Натан Маккиннон («Колорадо», Канада) – центр
3. Кейл Макар («Колорадо», Канада) – защитник
2. Остон Меттьюз («Торонто», США) – центр
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада) - центр
ВЕРСИЯ ТОП-10 NHL NETWORK
(в скобках места в варианте Sovsport.ru)
10 (9). Овечкин
9 (10). Барков
8 (6). Хедман
7 (8). Кросби
6 (5). Василевский
5 (7). Драйзайтль
4 (4). Маккиннон
3 (2). Меттьюз
2 (3). Макар
1 (1). Макдэвид
Сразу скажем, что здесь мы банально сыграли в угадайку, ибо эта классификация близко не соответствует действительности, если отталкиваться от принципа лучшие из лучших «здесь и сейчас». Никто не станет спорить, что хоккей – игра коллективная, а значит, подвиги отдельных персоналий нельзя отрывать от достижений их клубов априори.
Потому Макдэвиду и Драйзайтлю, при всем уважении, нечего делать в топ-5, если их «Эдмонтон» год за годом проваливается в плей-офф! На этот раз «нефтяники», правда, доползли аж до финала конференции. Но там их накрыло лавиной из Денвера в четырех матчах. Всухую! Спрашивается, где были эти величайшие волшебники из Канады и Германии?!
Меттьюза на пьедестале тоже изначально быть не должно – пусть его «Торонто» хоть одну кубковую серию возьмет!
То есть все это голимая вкусовщина. Основанная на мало что значащей статистике регулярного чемпионата с кучей проходных матчей и зачастую дырявой обороной противника. Ибо тот же Кучеров – три подряд финала с кучей очков в плей-офф! – или Шестеркин – «Везина Трофи» и номинация на «Харт Трофи» - просто железные члены первой десятки. Если не пятерки!
Повторяем, в представленном варианте топ-10 мы сыграли по правилам НХЛ, принципиально их презирая.
Ну да ладно: разминка завершилась. «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» уже открыли в Праге сезон. На этой неделе в борьбу вступят остальные 30 команд НХЛ. Увидим на деле, кто на что способен.